Симптомы можно заметить слишком поздно: в России распространяется опасная болезнь

Чтобы не заболеть, лучше сделать несколько прививок Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сезонные заболевания активно атакуют россиян. Кроме уже привычных ОРВИ, коронавируса и гриппа растет и заболеваемость пневмонией. В Роспотребнадзоре продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки в стране. Мы расскажем, чего стоит опасаться и как защититься от заражения.

Чем сейчас болеют

Активнее всего сейчас растет заболеваемость гриппом. Число выявленных случаев выросло за неделю более чем в шесть раз, сообщают в Роспотребнадзоре. Кроме этого, россияне заражаются ОРВИ и COVID-19, хотя заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 22,2% и составила 5,6 тысячи случаев. Растет и число случаев внебольничной пневмонии.

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Что такое внебольничная пневмония

Пневмония — это острое воспаление легких, чаще всего вызываемое бактериями или вирусами. Болезнь может протекать тяжело и быстро осложняться, особенно у уязвимых групп населения. Инфекция передается воздушно-капельным путем — при кашле и чихании.

Диагноз «внебольничная пневмония» ставят уже в первые 48 часов после появления симптомов, сообщили в Роспотребнадзоре. Они включают:

высокую температуру;

кашель;

одышку;

боль в груди;

слабость.

У детей и пожилых симптомы могут проявляться слабее, что затрудняет раннее выявление болезни.

Кто в зоне риска

Наиболее подвержены заболеванию дети и пожилые люди, рассказала Городским медиа врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

В группе риска:

младенцы, перенесшие родовую травму или имеющие врожденные патологии легких и ослабленный иммунитет;

дети младшего и школьного возраста с хроническими инфекциями носоглотки;

взрослые с хроническими заболеваниями легких, сердца, эндокринной системы;

курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем;

пожилые люди из-за снижения иммунитета и наличия хронических заболеваний.

Как защититься

Профилактика включает в себя несколько важных пунктов. В первую очередь, чтобы защитить себя и близких, важно вовремя вакцинироваться против пневмококка, посоветовала Светлана Бурнацкая. Еще стоит сделать прививку от гемофильной инфекции, гриппа и коклюша, так как заражение ими может привести к осложнениям, одно из которых — пневмония.

Также необходимо оказать поддержку иммунитету, продолжила терапевт. Сюда входит здоровый образ жизни, закаливание, регулярное лечение хронических заболеваний, отказ от курения и алкоголя.

Для детей важно следить за здоровьем верхних дыхательных путей и вовремя лечить инфекции.

«Своевременное обращение к врачу при первых симптомах и соблюдение профилактических мер существенно снижают риск тяжелого течения пневмонии и осложнений», — заключила специалист.

Чего ждать дальше

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что сейчас в стране циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2. В ближайшие недели в России ожидается резкий рост заболеваемости гриппом. Пик эпидемии, как ожидают вирусологи, придется на середину зимы.