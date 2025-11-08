НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Повысится интерес к поддельным куришкам». В России могут исчезнуть вейпы — что об этом думают люди

«Повысится интерес к поддельным куришкам». В России могут исчезнуть вейпы — что об этом думают люди

Идею уже поддержал президент

142
Источник:

MSK1.RU

Президент Владимир Путин поддержал идею общественников полностью запретить продажу вейпов в России. Ограничение, по данным аналитиков, коснется больше 5 миллионов россиян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, «что эта идея заслуживает внимания, но она должна обсуждаться с участием экспертов».

Наши коллеги из MSK1.RU вышли на улицы столицы и узнали у людей, что они думают об этом запрете. Подробнее — смотрите в видео чуть выше.

Большинство курящих опрошенных сошлись во мнении, что ограничение продажи поможет избавиться им от зависимости. С другой стороны, по их мнению, мера спровоцирует нелегальную продажу.

«Надеюсь, что запретят, и бросим наконец курить», — сказала одна из женщин.

«Думаю, повысится [интерес] к подпольным, к поддельным куришкам, маслам», — считает другой прохожий.

«Курил, курю сейчас сигареты, планирую бросать. Но запрещать, скорее всего, не получится. Все вспоминаем интересные истории с сухим законом и всем остальным», — делится своим мнением еще один респондент.

А что вы будете делать, если в России исчезнут электронные сигареты?

Брошу курить, стану зожником
Перейду на обычные сигареты
Только порадуюсь, курение — зло
Не курю и не советую никому

Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Электронные сигареты Опрос Запрет продажи вейпов
Комментарии
3
Гость
56 минут
я бросил и всем рекомендую
Гость
39 минут
Власть не о здоровье граждан думает а что бы люди перешли на сигареты так как они дороже и больше будет поступать налогов
