«Повысится интерес к поддельным куришкам». В России могут исчезнуть вейпы — что об этом думают люди

Президент Владимир Путин поддержал идею общественников полностью запретить продажу вейпов в России. Ограничение, по данным аналитиков, коснется больше 5 миллионов россиян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, «что эта идея заслуживает внимания, но она должна обсуждаться с участием экспертов».

Наши коллеги из MSK1.RU вышли на улицы столицы и узнали у людей, что они думают об этом запрете. Подробнее — смотрите в видео чуть выше.

Большинство курящих опрошенных сошлись во мнении, что ограничение продажи поможет избавиться им от зависимости. С другой стороны, по их мнению, мера спровоцирует нелегальную продажу.

«Надеюсь, что запретят, и бросим наконец курить», — сказала одна из женщин.

«Думаю, повысится [интерес] к подпольным, к поддельным куришкам, маслам», — считает другой прохожий.

«Курил, курю сейчас сигареты, планирую бросать. Но запрещать, скорее всего, не получится. Все вспоминаем интересные истории с сухим законом и всем остальным», — делится своим мнением еще один респондент.