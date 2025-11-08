НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Здоровье Всё о раке Интервью «Рак очень молодеет»: маммолог из Ярославля рассказала, при каких симптомах нужно срочно бежать ко врачу

«Рак очень молодеет»: маммолог из Ярославля рассказала, при каких симптомах нужно срочно бежать ко врачу

Онколог рассказала о технике самодиагностики рака молочной железы

103
Маммолог рассказала, при каких признаках обращаться в больницу | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Маммолог рассказала, при каких признаках обращаться в больницу | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Маммолог рассказала, при каких признаках обращаться в больницу

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

В современном мире мы живем в ускоренном темпе и часто откладываем заботу о здоровье на потом. Однако когда речь идет об онкологии, время становится самым ценным ресурсом.

Мы поговорили с маммологом Ярославской областной онкологической больницы Яной Анферовой об одном из самых распространенных видов онкологии у женщин. В этом тексте — симптомы и техника самодиагностики рака молочной железы.

Симптомы рака молочной железы

Первых признаков, по словам врача, можно не заметить. Опухоль начинается с одной клетки, начальные показатели рака можно увидеть только при специальных исследованиях.

Симптомы развития РМЖ маммолог выделила следующие:

  • плотное образование в молочной железе;

  • отек молочной железы (кожа становится, как лимонная корка);

  • выделения из соска (обильные, самопроизвольные и с примесью крови);

  • деформация контура молочной железы (асимметричность).

— Пик заболеваний приходится на возраст от 50 до 70 лет. В последнее время рак очень молодеет, мы часто стали встречать случаи заболеваний у женщин возрастом около 30 лет. Однако благодаря мировым научным открытиям и инновационным лекарственным препаратам диагноз, который боятся произносить вслух, перестает быть приговором, а пациенткам может быть обеспечена длительная и устойчивая ремиссия, — объяснила специалист.

Самодиагностика заболевания

Как утверждает врач, женщинам после достижения 40 лет рекомендуется каждый год делать маммографию.

— У молодых пациенток много железистых тканей в самой железе, они дают плотный фон, из-за этого хуже видно мелкие нюансы. Молодым девушкам нужно делать УЗИ молочных желез, — объяснила Яна Анферова.

<p>Яна Анферова </p><p>Яна Анферова </p>

Если появляются жалобы, уплотнения и другие симптомы — бежим к врачу.

Яна Анферова

маммолог-онколог

По словам специалиста, в первой половине менструального цикла нужно проводить осмотр груди. Врач дала пошаговую инструкцию самообследования.

  1. Встаньте перед зеркалом и тщательно осмотрите форму груди, внешний вид кожи и сосков. Обратите внимание на изменение размеров и формы, состояние кожи (покраснения, морщинистость) и на наличие выделений.

  2. Поднимите руки вверх. В таком положении осмотрите все, о чем говорится в первом шаге: сначала спереди, затем с обеих сторон.

  3. Аккуратно надавите на грудь тремя средними пальцами руки, сведенными вместе. Правую железу ощупывайте подушечками пальцев левой руки и наоборот.

  4. Визуально разделите грудь на 4 части. Начните с верхней внешней четверти, ткань там обычно более плотная. Далее ощупывайте железу в часовом направлении.

  5. Сожмите каждый сосок по отдельности между большим и указательным пальцами. Обратите внимание на наличие выделения, если они есть, посмотрите на их характер (молоко, слизистые, кровянистые, гнойные).

  6. Ложитесь на спину и расслабьтесь, затем продолжите обследование в таком положении каждой четверти молочной железы вновь по кругу.

  7. Прощупайте подмышечные впадины и обратите внимание на наличие уплотнений (увеличений лимфоузлов).

Врач рассказала, как правильно провести самообследование | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаВрач рассказала, как правильно провести самообследование | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Самоосмотр лучше проводить каждый месяц | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаСамоосмотр лучше проводить каждый месяц | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

— Абсолютно всем женщинам в нашей стране необходимо взять себе за правило проходить ежегодный профилактический осмотр. Но для этого нужна мотивация, женщина должна иметь стимулы и реальные возможности пройти скрининг раз в год, а система должна обеспечить возможность пройти качественную диагностику, — отметила президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

Ранее мы публиковали фотопроект о пяти женщинах, победивших онкологию.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Комментарии
1
Гость
6 минут
а про мужчин речи не идет?
Читать все комментарии
