«Взрыв адреналина, ты отвлекся на боль — о, классно». Почему подростки режут и прижигают себя

Мало кто из родителей готов вместо милого ребенка однажды увидеть обеспокоенного подростка, который почему-то начинает странно себя вести: режет руки, обкусывает губы, играет с огнем. Такое поведение называется самоповреждающим, и оно встречается куда чаще, чем можно себе представить.

По словам психолога Дмитрия Лисьева, подростки только еще учатся общаться, дружить, любить, и порой не могут справиться со стрессом более безопасно для себя. Отсюда и возникает самоповреждающее поведение.

«Самоповреждающее поведение встречается в разных возрастных и социальных группах. Это могут быть как дети, так и взрослые, мужчины и женщины, одинокие и люди из благополучных семей, безработные и успешные в бизнесе, эмоциональные и внешне спокойные. Объединяет всех, пожалуй, только одно — неумение говорить о своих чувствах и переживаниях или нежелание делать это из-за боязни быть непонятыми. Именно поэтому такое поведение достаточно долго скрывается от окружающих и носит повторяющийся характер», — объяснил эксперт журналисту Е1.RU.

Из-за большого количества историй, рассказанных в фильмах и СМИ, такое поведение прежде всего ассоциируется с подростками, но важно знать, что это бывает и со взрослыми. Узнали у психолога, как выявлять признаки селфхарма и как с ним справляться.

Самоповреждающее поведение (селфхарм) — преднамеренное нанесение вреда своему телу, как правило, без суицидальных намерений. Часто это способ справиться с сильными негативными эмоциями, эмоциональным перенапряжением или чувством пустоты.

«90% случаев мы не увидим»

«Все привыкли думать, что самоповреждение — это когда ребенок режет себе руки, прижигает себя спичками. На самом деле видимые повреждения встречаются редко. Селфхарм можно поделить на две большие категории: соматическое и инструментальное самоповреждение. Соматическое составляет 90% случаев, это то, что мы не увидим глазом; а инструментальное, заметное — всего 10%», — пояснил Дмитрий Лисьев.

Соматическое самоповреждение:

расчесывание ран, швов, родимых пятен;

прикусывание языка;

кусание других частей тела;

выкручивание суставов рук;

вывих суставов пальцев;

дергание себя за волосы;

препятствование заживлению ран;

засовывание рук в холодную или горячую воду;

удары головой о стену;

удары кулаками о предметы;

обкусывание ногтей и губ;

щипание кожи;

неполное самоудушение (без желания достичь сексуального удовлетворения);

царапание кожи.

«Если ребенок прикусывает язык, даже до крови, засовывает руки под очень горячую или холодную воду, родитель этого, скорее всего, не увидит и не придаст значения покраснению рук. Соматические самоповреждения в тени, и о них мало говорят», — уточнил психолог.

Инструментальное самоповреждение:

порезы острыми предметами;

уколы булавками, гвоздями, проволокой и другими предметами;

самоожоги (чаще сигаретой);

перфорация кожи;

втыкание иголок или других острых предметов.

Это болезнь?

Акты самоповреждения встречаются как при нормальном, так и при нарушенном психическом развитии, при различных формах психических расстройств и соматических заболеваний.

«Есть условно-здоровое самоповреждение, когда это еще не психическое заболевание, а есть психиатрия. Если вы знаете, что ребенок специально сломал себе руку, это уже нездорово. Если вы заметили у него аутоагрессию, нужно всё проанализировать. Не торопитесь ставить диагнозы и делать пугающие выводы. В первую очередь нужно поговорить, сказать: „Я вижу, что тебе плохо. Расскажи, что случилось?“», — посоветовал Дмитрий Лисьев.

Он объяснил, что такое поведение у ребенка — точно повод уделять ему больше внимания, постараться понять его, без агрессии, нападений и угроз вроде «попробуй еще только раз».

Хорошая новость в том, что это поддается терапии, и большинство тех, кто использовал самоповреждение как способ справиться с эмоциями, позже отказывались от этого метода. Чем дольше человек (в том числе подросток) решал таким образом свои проблемы, тем больше времени уйдет на поиск новых способов справляться с тяжелыми эмоциями. Надо учитывать, что всё индивидуально.

«Я с этим не согласен. Действительно, иногда люди с психическими расстройствами наносят себе повреждение, но это не значит, что все, кто решает психологические проблемы путем самоповреждения, страдают расстройством психики и тем более опасны для общества. Как правило, основным мотивом является желание справиться с душевной болью, со своими чувствами, эмоциями, а не причинить вред другим», — пояснил специалист.

Что говорит статистика

Самый высокий уровень самоповреждающего поведения отмечается в подростково-юношеском возрасте от 10 до 24 лет. Пик приходится у девушек на 13–16 лет, у юношей — на 12–18 лет.

Психологи объясняют это спецификой взросления современных подростков: на интенсивное развитие и влияние информационных технологий накладывается растущий интерес общества к разрешенным формам рискованного поведения.

Согласно статистике, примерно 75% подростков никогда не вредили себе умышленно, 15% попробовали лишь однажды, и только примерно 5% часто справляются с переживаниями таким образом. И эти 5% как раз делают 90% инфополя.

«Большинство тех, кто пробовал хотя бы один раз, больше к самоповреждению не возвращался. Некоторые остаются на соматических проявлениях, и это не перерастает во что-то большее», — сказал психолог.

Почему детям становится проще от боли

Важно понимать, что подросток думает и чувствует не так, как взрослый. Он не так глубоко анализирует информацию, зато очень интенсивно переживает эмоции.

«Представьте: вам 14, вы не умеете регулировать эмоциональное состояние — то спокойны, то эмоции через край. Отношения в семье бывают разные, скапливается очень много напряжения. Вы знаете, что есть ребята, которые таким способом пользуются. Дальше происходит следующее. Ребенок это один раз пробует и получает феерический эффект. Это страшно, больно, организм очень сильно возбуждается в каком-то общем смысле, и напряжение резко спадает».

Это радикально влияет на неокрепший подростковый разум. Механизм махом закрепляется: так надо решать проблему. Дмитрий Лисьев психолог

Очень важно, чтобы родители говорили с ребенком о чувствах, показывали, как экологично справляться с эмоциями. Так он научится анализировать свое состояние и пути решения. А если дома ничего не обсуждают, «злиться на маму с папой нельзя» и «с сестренкой всегда нужно водиться, даже если не хочешь», у подростка просто не будет примера, как ему проживать эмоции.

«Чувства пришли. Мальчик бросил, девочка бросила, друзья предали, из компании выгнали. Огромная внутренняя энергия остается замкнутой, ей нужно куда-то выйти. И если в этот момент рядом не будет хорошего друга или нормального взрослого, который предложит поговорить, ребенок будет вынужден решать эту проблему детскими способами. Ударить кулаком в стену, например. С одной стороны, это очень больно, костяшки пальцев немеют, но с другой стороны, резко полегчало. Взрыв адреналина, ты отвлекся на боль — о, классно, помогло», — объяснил специалист.

Так как ребенок еще мало анализирует, он думает лишь о том, что этот способ помог, и нужно его использовать и в следующий раз.

Причины, по которым подростки делают себе больно

Основываясь на опыте общения с подростками, которые справляются с эмоциональной болью с помощью физической, Дмитрий Лисьев выделил список причин:

избавление от чувства опустошенности, депрессии, чувства нереальности происходящего;

снятие напряжения;

желание ослабить эмоциональную боль (когда эмоции слишком сильные, с ними не получается бороться, от физической боли становится легче);

выход агрессии, злости, раздражения (часто из-за страха или неумения управлять такими эмоциями они направляются внутрь, а не наружу);

уход от ощущения немоты (многие говорят, что наносят повреждения, чтобы хоть что-то почувствовать, удостовериться, что живой);

потребность почувствовать реальность происходящего вокруг (способ бороться с ощущениями деперсонализации, расщепления личности, диссоциации);

стремление ощутить исключительность;

желание испытать эйфорию;

избегание попыток самоубийства (разрядка с помощью селфхарма);

выражение боли и сильных эмоций, с которыми не получается справляться, и терпеть сил нет;

желание повлиять на поведение других;

попытка показать другим, что творится у тебя внутри и насколько тебе тяжело;

просьба или крик о помощи;

выражение или подавление сексуальности;

попытка выразить или бороться с ощущением отчужденности, отстраненности, одиночества;

подтверждение реальности боли (раны, порезы как доказательство того, что эмоции настоящие).

«Если говорить о сути, то практически в 90% случаев это невозможность справиться с очень сильными внутренними переживаниями, потому что у ребенка для этого нет инструментов и опыта», — подытожил психолог.

Что может быть признаком селфхарма

Дмитрий Лисьев выделил признаки, которые могут указывать на наличие самоповреждающего поведения:

множественные шрамы, свежие порезы;

царапины, перебинтованные руки;

одежда только с длинными рукавами;

частое запирание в ванной комнате;

на вербальном уровне — частое сообщение (как правило, родителям) о безнадежности, собственной ничтожности, непривлекательности, ненависти к себе;

на поведенческом уровне возможны частые перепады настроения, эмоциональная холодность, отстраненность, апатия, одиночество.

Важно понимать: если вы нашли какие-то признаки у своего ребенка, это не всегда значит, что он вредит себе. Это повод поговорить с ним и попытаться наладить контакт.

Селфхарм ведет к суициду?

Первое и самое страшное, о чем подумают многие: если режет себя — значит, хочет убить.

Зачастую подростки (да и все остальные) наносят себе увечья, чтобы не причинить себе еще более страшный вред — хотя иногда связь с суицидальным поведением всё же есть. Эту границу может определить специалист. В любом случае, если вы заметили угрожающее жизни поведение, за ребенком нужно внимательно наблюдать и отвести его на прием к психиатру и психологу.

«Действительно, в общественном и профессиональном сознании самоповреждение достаточно долгое время считалось разновидностью суицидального поведения, но это опроверг психиатр Карл Меннингер еще в 1938 году. Он рассматривал самоповреждающее поведение как попытку самоисцеления, в которой суицидальный импульс направлен на часть тела, а не на всё тело. И я это вижу на практике», — рассказал психолог.

А может, это просто манипуляция?

Многие взрослые воспринимают такое поведение как манипуляцию и способ привлечь внимание, но Дмитрий Лисьев просит посмотреть на это как на крик о помощи: «Мама, посмотри, как мне больно».

«Если родитель не понимает, что это защитное поведение, тогда он пугается, требует, чтобы всё это прекратилось, водит ребенка по врачам. Возникает стигматизация: мол, ты какой-то больной. У многих детей это работает наоборот — на закрепление поведения. „Я и так сумасшедший, с эмоциями не справляюсь, у меня даже справка есть, чего вы от меня хотите?“ Всё может развиваться совсем по-другому, если родитель выберет оставаться в теплом контакте с ребенком», — объяснил психолог.

Иногда дети действительно используют селфхарм для манипуляции и демонстрации, но гораздо чаще — чтобы сказать о боли.

А что делать?

Эксперт посоветовал проконсультироваться с психиатром, чтобы при необходимости назначить медикаментозную терапию. Параллельно надо обратиться к психологу, чтобы найти истоки такого поведения: поработать с установками ребенка, научить его иначе справляться со стрессом, выражать эмоции и испытывать сильные позитивные чувства.

«Это высший пилотаж родительского искусства, когда я понимаю, что сейчас у ребенка нет других инструментов справляться с тем, что у него внутри. Какое-то время он будет продолжать резать себя, прижигаться — и я не стигматизирую его, не буду стыдиться. Мне, как родителю, тоже очень страшно, больно, стыдно, но я выбираю продолжать оставаться близким ребенку. Я сам тоже иду на терапию, чтобы справляться. Я не пытаюсь мгновенно исправить, вылечить и сделать вид, что ничего не было», — поделился психолог.

Родитель в таком случае тоже сталкивается с сильными, порой невыносимыми чувствами, когда узнает, что его ребенок вредит себе. Поэтому взрослым тоже нужна терапия у специалиста, чтобы вместе с ребенком пережить этот период и научиться коммуницировать по-новому.

Полезные номера, которые могут пригодиться Узнать Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8 800 2000-122 (круглосуточно и анонимно). Сайт «Я — родитель», созданный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там есть материалы для социальных педагогов, родителей, администрации, педагогов, школьных психологов — от текстовой информации до специально разработанных видеоуроков. Центр экстренной психологической помощи МЧС России, он работает круглосуточно и также сохраняет анонимность: (499) 216-50-50.