«Взрыв адреналина, ты отвлекся на боль — о, классно». Почему подростки режут и прижигают себя

«Взрыв адреналина, ты отвлекся на боль — о, классно». Почему подростки режут и прижигают себя

Психолог рассказал, как помочь детям с самоповреждающим поведением

154
Многие подростки еще не умеют справляться со стрессом, поэтому делают себе больно физически, чтобы не чувствовать душевную боль | Источник: Александр Подопригора / 161.RUМногие подростки еще не умеют справляться со стрессом, поэтому делают себе больно физически, чтобы не чувствовать душевную боль | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Многие подростки еще не умеют справляться со стрессом, поэтому делают себе больно физически, чтобы не чувствовать душевную боль

Источник:

Александр Подопригора / 161.RU

Мало кто из родителей готов вместо милого ребенка однажды увидеть обеспокоенного подростка, который почему-то начинает странно себя вести: режет руки, обкусывает губы, играет с огнем. Такое поведение называется самоповреждающим, и оно встречается куда чаще, чем можно себе представить.

По словам психолога Дмитрия Лисьева, подростки только еще учатся общаться, дружить, любить, и порой не могут справиться со стрессом более безопасно для себя. Отсюда и возникает самоповреждающее поведение.

«Самоповреждающее поведение встречается в разных возрастных и социальных группах. Это могут быть как дети, так и взрослые, мужчины и женщины, одинокие и люди из благополучных семей, безработные и успешные в бизнесе, эмоциональные и внешне спокойные. Объединяет всех, пожалуй, только одно — неумение говорить о своих чувствах и переживаниях или нежелание делать это из-за боязни быть непонятыми. Именно поэтому такое поведение достаточно долго скрывается от окружающих и носит повторяющийся характер», — объяснил эксперт журналисту Е1.RU.

Дмитрий Лисьев будет рассказывать о самоповреждающем поведении подростков на фестивале практической психологии «Псифест Урал». Он пройдет 8 и 9&nbsp;ноября в Екатеринбурге | Источник: предоставлено Дмитрием ЛисьевымДмитрий Лисьев будет рассказывать о самоповреждающем поведении подростков на фестивале практической психологии «Псифест Урал». Он пройдет 8 и 9&nbsp;ноября в Екатеринбурге | Источник: предоставлено Дмитрием Лисьевым

Дмитрий Лисьев будет рассказывать о самоповреждающем поведении подростков на фестивале практической психологии «Псифест Урал». Он пройдет 8 и 9 ноября в Екатеринбурге

Источник:

предоставлено Дмитрием Лисьевым

Из-за большого количества историй, рассказанных в фильмах и СМИ, такое поведение прежде всего ассоциируется с подростками, но важно знать, что это бывает и со взрослыми. Узнали у психолога, как выявлять признаки селфхарма и как с ним справляться.

Самоповреждающее поведение (селфхарм) — преднамеренное нанесение вреда своему телу, как правило, без суицидальных намерений. Часто это способ справиться с сильными негативными эмоциями, эмоциональным перенапряжением или чувством пустоты.

«90% случаев мы не увидим»

«Все привыкли думать, что самоповреждение — это когда ребенок режет себе руки, прижигает себя спичками. На самом деле видимые повреждения встречаются редко. Селфхарм можно поделить на две большие категории: соматическое и инструментальное самоповреждение. Соматическое составляет 90% случаев, это то, что мы не увидим глазом; а инструментальное, заметное — всего 10%», — пояснил Дмитрий Лисьев.

Соматическое самоповреждение:

  • расчесывание ран, швов, родимых пятен;

  • прикусывание языка;

  • кусание других частей тела;

  • выкручивание суставов рук;

  • вывих суставов пальцев;

  • дергание себя за волосы;

  • препятствование заживлению ран;

  • засовывание рук в холодную или горячую воду;

  • удары головой о стену;

  • удары кулаками о предметы;

  • обкусывание ногтей и губ;

  • щипание кожи;

  • неполное самоудушение (без желания достичь сексуального удовлетворения);

  • царапание кожи.

«Если ребенок прикусывает язык, даже до крови, засовывает руки под очень горячую или холодную воду, родитель этого, скорее всего, не увидит и не придаст значения покраснению рук. Соматические самоповреждения в тени, и о них мало говорят», — уточнил психолог.

Инструментальное самоповреждение:

  • порезы острыми предметами;

  • уколы булавками, гвоздями, проволокой и другими предметами;

  • самоожоги (чаще сигаретой);

  • перфорация кожи;

  • втыкание иголок или других острых предметов.

Это болезнь?

Акты самоповреждения встречаются как при нормальном, так и при нарушенном психическом развитии, при различных формах психических расстройств и соматических заболеваний.

«Есть условно-здоровое самоповреждение, когда это еще не психическое заболевание, а есть психиатрия. Если вы знаете, что ребенок специально сломал себе руку, это уже нездорово. Если вы заметили у него аутоагрессию, нужно всё проанализировать. Не торопитесь ставить диагнозы и делать пугающие выводы. В первую очередь нужно поговорить, сказать: „Я вижу, что тебе плохо. Расскажи, что случилось?“», — посоветовал Дмитрий Лисьев.

Он объяснил, что такое поведение у ребенка — точно повод уделять ему больше внимания, постараться понять его, без агрессии, нападений и угроз вроде «попробуй еще только раз».

Хорошая новость в том, что это поддается терапии, и большинство тех, кто использовал самоповреждение как способ справиться с эмоциями, позже отказывались от этого метода. Чем дольше человек (в том числе подросток) решал таким образом свои проблемы, тем больше времени уйдет на поиск новых способов справляться с тяжелыми эмоциями. Надо учитывать, что всё индивидуально.

Большинство детей с трудом справляются с нераздельной любовью или предательством друзей. Им нужна поддержка взрослых | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUБольшинство детей с трудом справляются с нераздельной любовью или предательством друзей. Им нужна поддержка взрослых | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Большинство детей с трудом справляются с нераздельной любовью или предательством друзей. Им нужна поддержка взрослых

Источник:
Тимур Шарипкулов / UFA1.RU
<p>Дмитрий Лисьев</p><p>Дмитрий Лисьев</p>

Я нередко слышу такую мысль: мол, те, кто занимается членовредительством — психи, и их надо лечить, так как они могут быть опасны для себя и для общества.

Дмитрий Лисьев

психолог

«Я с этим не согласен. Действительно, иногда люди с психическими расстройствами наносят себе повреждение, но это не значит, что все, кто решает психологические проблемы путем самоповреждения, страдают расстройством психики и тем более опасны для общества. Как правило, основным мотивом является желание справиться с душевной болью, со своими чувствами, эмоциями, а не причинить вред другим», — пояснил специалист.

Что говорит статистика

Самый высокий уровень самоповреждающего поведения отмечается в подростково-юношеском возрасте от 10 до 24 лет. Пик приходится у девушек на 13–16 лет, у юношей — на 12–18 лет.

Психологи объясняют это спецификой взросления современных подростков: на интенсивное развитие и влияние информационных технологий накладывается растущий интерес общества к разрешенным формам рискованного поведения.

Информация из статьи «Самоповреждающее поведение подростков» в научном альманахе 2022 года, автор Г.&nbsp;Р.&nbsp;Байбулатова. Д&nbsp;— это девочки, М&nbsp;— мальчики. Данные приведены в процентах | Источник: предоставлено экспертом Информация из статьи «Самоповреждающее поведение подростков» в научном альманахе 2022 года, автор Г.&nbsp;Р.&nbsp;Байбулатова. Д&nbsp;— это девочки, М&nbsp;— мальчики. Данные приведены в процентах | Источник: предоставлено экспертом

Информация из статьи «Самоповреждающее поведение подростков» в научном альманахе 2022 года, автор Г. Р. Байбулатова. Д — это девочки, М — мальчики. Данные приведены в процентах

Источник:

предоставлено экспертом

Согласно статистике, примерно 75% подростков никогда не вредили себе умышленно, 15% попробовали лишь однажды, и только примерно 5% часто справляются с переживаниями таким образом. И эти 5% как раз делают 90% инфополя.

Информация из статьи 2023 года «Самоповреждающее поведение и конфликтоустойчивость подростков», авторы С.&nbsp;С.&nbsp;Тирон и С.&nbsp;В.&nbsp;Яремчук | Источник: предоставлено экспертомИнформация из статьи 2023 года «Самоповреждающее поведение и конфликтоустойчивость подростков», авторы С.&nbsp;С.&nbsp;Тирон и С.&nbsp;В.&nbsp;Яремчук | Источник: предоставлено экспертом

Информация из статьи 2023 года «Самоповреждающее поведение и конфликтоустойчивость подростков», авторы С. С. Тирон и С. В. Яремчук

Источник:

предоставлено экспертом

«Большинство тех, кто пробовал хотя бы один раз, больше к самоповреждению не возвращался. Некоторые остаются на соматических проявлениях, и это не перерастает во что-то большее», — сказал психолог.

Почему детям становится проще от боли

Важно понимать, что подросток думает и чувствует не так, как взрослый. Он не так глубоко анализирует информацию, зато очень интенсивно переживает эмоции.

«Представьте: вам 14, вы не умеете регулировать эмоциональное состояние — то спокойны, то эмоции через край. Отношения в семье бывают разные, скапливается очень много напряжения. Вы знаете, что есть ребята, которые таким способом пользуются. Дальше происходит следующее. Ребенок это один раз пробует и получает феерический эффект. Это страшно, больно, организм очень сильно возбуждается в каком-то общем смысле, и напряжение резко спадает».

<p>Дмитрий Лисьев</p><p>Дмитрий Лисьев</p>

Это радикально влияет на неокрепший подростковый разум. Механизм махом закрепляется: так надо решать проблему.

Дмитрий Лисьев

психолог

Очень важно, чтобы родители говорили с ребенком о чувствах, показывали, как экологично справляться с эмоциями. Так он научится анализировать свое состояние и пути решения. А если дома ничего не обсуждают, «злиться на маму с папой нельзя» и «с сестренкой всегда нужно водиться, даже если не хочешь», у подростка просто не будет примера, как ему проживать эмоции.

«Чувства пришли. Мальчик бросил, девочка бросила, друзья предали, из компании выгнали. Огромная внутренняя энергия остается замкнутой, ей нужно куда-то выйти. И если в этот момент рядом не будет хорошего друга или нормального взрослого, который предложит поговорить, ребенок будет вынужден решать эту проблему детскими способами. Ударить кулаком в стену, например. С одной стороны, это очень больно, костяшки пальцев немеют, но с другой стороны, резко полегчало. Взрыв адреналина, ты отвлекся на боль — о, классно, помогло», — объяснил специалист.

Общение с другом или с поддерживающим взрослым может помочь в момент сильнейшего стресса отказаться от самоповреждения, если это еще не вошло в привычку | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU Общение с другом или с поддерживающим взрослым может помочь в момент сильнейшего стресса отказаться от самоповреждения, если это еще не вошло в привычку | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Общение с другом или с поддерживающим взрослым может помочь в момент сильнейшего стресса отказаться от самоповреждения, если это еще не вошло в привычку

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Так как ребенок еще мало анализирует, он думает лишь о том, что этот способ помог, и нужно его использовать и в следующий раз.

Причины, по которым подростки делают себе больно

Основываясь на опыте общения с подростками, которые справляются с эмоциональной болью с помощью физической, Дмитрий Лисьев выделил список причин:

  • избавление от чувства опустошенности, депрессии, чувства нереальности происходящего;

  • снятие напряжения;

  • желание ослабить эмоциональную боль (когда эмоции слишком сильные, с ними не получается бороться, от физической боли становится легче);

  • выход агрессии, злости, раздражения (часто из-за страха или неумения управлять такими эмоциями они направляются внутрь, а не наружу);

  • уход от ощущения немоты (многие говорят, что наносят повреждения, чтобы хоть что-то почувствовать, удостовериться, что живой);

  • потребность почувствовать реальность происходящего вокруг (способ бороться с ощущениями деперсонализации, расщепления личности, диссоциации);

Деперсонализация — психическое расстройство, при котором человек чувствует себя отстраненным от себя самого, своего тела, мыслей и чувств, как будто наблюдает за собой со стороны. Это ощущение отчуждения от личности может сопровождаться дереализацией — чувством нереальности и иррациональности окружающего мира.

Диссоциация — психический процесс, в котором мысли, чувства, воспоминания и самоощущение временно отрываются от сознания.

Расщепление личности, или диссоциативное расстройство идентичности, — психическое расстройство, при котором у человека существуют минимум две отдельные личности (идентичности), каждая со своим характером, воспоминаниями и поведением. Это состояние часто является защитным механизмом психики в ответ на тяжелую травму, пережитую в детстве, и проявляется в виде провалов в памяти, деперсонализации и других симптомов.

  • стремление ощутить исключительность;

  • желание испытать эйфорию;

  • избегание попыток самоубийства (разрядка с помощью селфхарма);

  • выражение боли и сильных эмоций, с которыми не получается справляться,

    и терпеть сил нет;

  • желание повлиять на поведение других;

  • попытка показать другим, что творится у тебя внутри и насколько тебе

    тяжело;

  • просьба или крик о помощи;

  • выражение или подавление сексуальности;

  • попытка выразить или бороться с ощущением отчужденности,

    отстраненности, одиночества;

  • подтверждение реальности боли (раны, порезы как доказательство того, что

    эмоции настоящие).

«Если говорить о сути, то практически в 90% случаев это невозможность справиться с очень сильными внутренними переживаниями, потому что у ребенка для этого нет инструментов и опыта», — подытожил психолог.

Что может быть признаком селфхарма

Дмитрий Лисьев выделил признаки, которые могут указывать на наличие самоповреждающего поведения:

  • множественные шрамы, свежие порезы;

  • царапины, перебинтованные руки;

  • одежда только с длинными рукавами;

  • частое запирание в ванной комнате;

  • на вербальном уровне — частое сообщение (как правило, родителям) о безнадежности, собственной ничтожности, непривлекательности, ненависти к себе;

  • на поведенческом уровне возможны частые перепады настроения, эмоциональная холодность, отстраненность, апатия, одиночество.

Многие родители воспринимают селфхарм подростка как манипуляцию, но чаще это крик о помощи. Научите ребенка по-другому справляться с эмоциями и отведите его к специалисту | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Многие родители воспринимают селфхарм подростка как манипуляцию, но чаще это крик о помощи. Научите ребенка по-другому справляться с эмоциями и отведите его к специалисту | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Многие родители воспринимают селфхарм подростка как манипуляцию, но чаще это крик о помощи. Научите ребенка по-другому справляться с эмоциями и отведите его к специалисту

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Важно понимать: если вы нашли какие-то признаки у своего ребенка, это не всегда значит, что он вредит себе. Это повод поговорить с ним и попытаться наладить контакт.

Селфхарм ведет к суициду?

Первое и самое страшное, о чем подумают многие: если режет себя — значит, хочет убить.

Зачастую подростки (да и все остальные) наносят себе увечья, чтобы не причинить себе еще более страшный вред — хотя иногда связь с суицидальным поведением всё же есть. Эту границу может определить специалист. В любом случае, если вы заметили угрожающее жизни поведение, за ребенком нужно внимательно наблюдать и отвести его на прием к психиатру и психологу.

«Действительно, в общественном и профессиональном сознании самоповреждение достаточно долгое время считалось разновидностью суицидального поведения, но это опроверг психиатр Карл Меннингер еще в 1938 году. Он рассматривал самоповреждающее поведение как попытку самоисцеления, в которой суицидальный импульс направлен на часть тела, а не на всё тело. И я это вижу на практике», — рассказал психолог.

А может, это просто манипуляция?

Многие взрослые воспринимают такое поведение как манипуляцию и способ привлечь внимание, но Дмитрий Лисьев просит посмотреть на это как на крик о помощи: «Мама, посмотри, как мне больно».

«Если родитель не понимает, что это защитное поведение, тогда он пугается, требует, чтобы всё это прекратилось, водит ребенка по врачам. Возникает стигматизация: мол, ты какой-то больной. У многих детей это работает наоборот — на закрепление поведения. „Я и так сумасшедший, с эмоциями не справляюсь, у меня даже справка есть, чего вы от меня хотите?“ Всё может развиваться совсем по-другому, если родитель выберет оставаться в теплом контакте с ребенком», — объяснил психолог. 

Иногда дети действительно используют селфхарм для манипуляции и демонстрации, но гораздо чаще — чтобы сказать о боли.

А что делать?

Эксперт посоветовал проконсультироваться с психиатром, чтобы при необходимости назначить медикаментозную терапию. Параллельно надо обратиться к психологу, чтобы найти истоки такого поведения: поработать с установками ребенка, научить его иначе справляться со стрессом, выражать эмоции и испытывать сильные позитивные чувства.

«Это высший пилотаж родительского искусства, когда я понимаю, что сейчас у ребенка нет других инструментов справляться с тем, что у него внутри. Какое-то время он будет продолжать резать себя, прижигаться — и я не стигматизирую его, не буду стыдиться. Мне, как родителю, тоже очень страшно, больно, стыдно, но я выбираю продолжать оставаться близким ребенку. Я сам тоже иду на терапию, чтобы справляться. Я не пытаюсь мгновенно исправить, вылечить и сделать вид, что ничего не было», — поделился психолог.

Родитель в таком случае тоже сталкивается с сильными, порой невыносимыми чувствами, когда узнает, что его ребенок вредит себе. Поэтому взрослым тоже нужна терапия у специалиста, чтобы вместе с ребенком пережить этот период и научиться коммуницировать по-новому.

Полезные номера, которые могут пригодиться

Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8 800 2000-122 (круглосуточно и анонимно).

Сайт «Я — родитель», созданный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там есть материалы для социальных педагогов, родителей, администрации, педагогов, школьных психологов — от текстовой информации до специально разработанных видеоуроков.

Центр экстренной психологической помощи МЧС России, он работает круглосуточно и также сохраняет анонимность: (499) 216-50-50.

Ранее детский психиатр называла недопустимые фразы и рассказывала, как уберечь ребенка от суицида. А еще мы развенчивали мифы о депрессии с психиатром. Если человек улыбается, это не значит, что ему не плохо.

Также прочитайте, как уберечь близкого человека от суицида и как поддержать, когда ему плохо. А еще психиатр рассказывал, как самостоятельно облегчить симптомы панической атаки или вовсе избежать ее.

ПО ТЕМЕ
Ксения МарининаКсения Маринина
Ксения Маринина
Медицинский обозреватель
Подросток Психолог Агрессия Аутоагрессия Стресс Детский психолог Детский психиатр
Комментарии
3
Гость
21 минута
Нарушена психика от пальмового жорева и наркоты, родители всё время пашут на работе, не осознают себя и не видят здесь будущего а настоящее кошмарно
Гость
19 минут
Вымирающая территория , здесь будут жить другие, впрочем здесь это не в первый раз, завозят новых
Читать все комментарии
Рекомендуем
