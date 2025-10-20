«Не пишите: „Всё будет хорошо“». Маргарита Симоньян легла на химиотерапию

Последний год основательно вымотал Маргариту Симоньян Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

Этот год у Маргариты Симоньян выдался таким, что и врагу не пожелаешь. Зимой ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому на долгие месяцы, а в сентябре режиссер ушел из жизни. Тем временем сама журналистка рассказала, что тяжело болеет, а после перенесенной операции задумалась о смерти. Теперь она вновь отправилась в больницу — на химиотерапию.

— Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо, — рассказала Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале.

Журналистка готова к тому, что не выйдет живой после химиотерапии. Несмотря на то что сама по себе она приводит к смерти в очень редких случаях.

— Пожалуйста, не пишите: «Всё будет хорошо», — попросила Симоньян. — Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни, раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что всё будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что всё обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю. Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом.

Напоследок Маргарита Симоньян не забыла пропиарить свой роман «В начале было слово, в конце будет цифра» и попросила всех прочитать его.

— Для меня важно знать, что, каким бы ни был исход, я успела сделать что-то такое основополагающее в жизни, — попрощалась с подписчиками своего телеграм-канала глава RT.