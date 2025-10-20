НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

с-в.

 756мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Задерживается открытие ТЮЗа
На Соколе сдали новый дом
Ярославль для миллениалов
«Умные решения» в недвижимости
Отобрали квартиру из-за кредита
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Построят новый микрорайон
Бизнес по-женски
Реорганизация спортшкол
Ретро Ярославль
Здоровье Умер Тигран Кеосаян Подробности «Не пишите: „Всё будет хорошо“». Маргарита Симоньян легла на химиотерапию

«Не пишите: „Всё будет хорошо“». Маргарита Симоньян легла на химиотерапию

Она готова к тому, что живой после нее не выберется

316
Последний год основательно вымотал Маргариту Симоньян | Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.meПоследний год основательно вымотал Маргариту Симоньян | Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

Последний год основательно вымотал Маргариту Симоньян

Источник:

Маргарита Симоньян из дома / T.me

Этот год у Маргариты Симоньян выдался таким, что и врагу не пожелаешь. Зимой ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому на долгие месяцы, а в сентябре режиссер ушел из жизни. Тем временем сама журналистка рассказала, что тяжело болеет, а после перенесенной операции задумалась о смерти. Теперь она вновь отправилась в больницу — на химиотерапию.

— Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо, — рассказала Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале.

Журналистка готова к тому, что не выйдет живой после химиотерапии. Несмотря на то что сама по себе она приводит к смерти в очень редких случаях.

— Пожалуйста, не пишите: «Всё будет хорошо», — попросила Симоньян. — Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни, раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что всё будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что всё обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю. Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом.

Напоследок Маргарита Симоньян не забыла пропиарить свой роман «В начале было слово, в конце будет цифра» и попросила всех прочитать его.

— Для меня важно знать, что, каким бы ни был исход, я успела сделать что-то такое основополагающее в жизни, — попрощалась с подписчиками своего телеграм-канала глава RT.

Недавно близкий друг Маргариты Симоньян, журналист Роман Бабаян, рассказал о состоянии ведущей. По его словам, близкие стараются каждый день оставаться с ней на связи. Однако переживания у Симоньян живут настолько давно и глубоко, что он предполагает: именно они могли стать причиной развившегося у нее рака.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян Журналистка Рак Химиотерапия Здоровье Болезнь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
Отравили
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление