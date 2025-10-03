Остановит старение? Ученые обнаружили неожиданный эффект лекарства от диабета спустя 60 лет, а кто-то молодеет сам

Не только лечит от диабета, но и может омолаживать? Источник: iStockphoto/shurkin_son

Одному из самых распространенных и доступных лекарств от диабета второго типа — метформину — уже более 60 лет, но ученые до сих пор точно не знали, как именно он работает.

И вот международная группа исследователей выяснила, что препарат действует напрямую на мозг, а не только на печень и кишечник, как было принято считать. Исследование Медицинского колледжа Бейлора (США) опубликовано в авторитетном научном журнале Science Advances.

Свойства метформина

Ученые провели эксперименты на мышах и обнаружили, что метформин проникает в определенный участок мозга, отвечающий за обмен веществ. Там он «отключает» специфический белок (Rap1), который влияет на уровень сахара в крови. Когда этот белок искусственно удаляли, метформин переставал работать, что и стало главным доказательством новой теории.

«Это открытие полностью меняет наше понимание того, как работает метформин, — приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования — профессора Макото Фукуды. — Раньше мы думали, что он действует только на печень или кишечник, но теперь видим, что мозг реагирует даже на малые дозы препарата».

Новые возможности

Это открытие дает шансы исследователям для создания новых, более эффективных и целенаправленных методов лечения диабета. В будущем ученые смогут разработать лекарства, которые будут точечно воздействовать на нужные нейроны в мозге, минимизируя побочные эффекты.

Кроме того, новое понимание механизма действия метформина может объяснить его другие удивительные свойства, которые активно изучаются в последние годы: способность потенциально замедлять старение мозга и увеличивать продолжительность жизни. Теперь предстоит подтвердить эти результаты в клинических испытаниях с участием людей.

Диабет второго типа

В большинстве случаев развитие диабета второго типа — это результат образа жизни. Неправильное питание, гиподинамия, лишний вес считаются главными провокаторами болезни. Диабет второго типа часто начинается незаметно, но его главный вред — в катастрофических последствиях, которые он вызывает в организме.

Постоянно высокий уровень глюкозы губителен для сосудов и нервных окончаний. Поэтому страдает сердечно-сосудистая система, повышен риск инфарктов и инсультов, ухудшается зрение, повреждаются почки. Нередко развивается синдром диабетической стопы, когда из-за потери чувствительности и плохого кровотока небольшая ранка может превратиться в гангрену, угрожающую ампутацией.

Добавим, что диабет неизлечим, но поддается коррекции: пациентам надо постоянно следить за питанием, принимать лекарства, измерять сахар.

Геронтолог смогла помолодеть на 30 лет. Что она для этого сделала

Современные технологии всё еще не способны подарить вечную молодость и сделать человека бессмертным. Однако мы уже довольно много знаем о том, как поддерживать свое тело максимально здоровым и бодрым.

Геронтолог Алка Патель смогла изменить свою жизнь и снизить биологический возраст на 30 лет. Она поделилась секретами молодости.

Поворотный момент

Патель признается: она далеко не всегда вела здоровый образ жизни. Во взрослом возрасте женщина нередко доводила свой организм до изнеможения: часто работала сверхурочно, перебивалась перекусами вместо полноценных приемов пищи, спала не больше четырех часов в сутки.

Алка Патель не только работала врачом, она еще и растила троих детей. Врач признается, что никогда не сбавляла темп настолько, чтобы заметить тревожные сигналы, предупреждающие о том, что она вот-вот сорвется.

В 2011 году случился переломный момент. Организм женщины был настолько истощен, что у нее поднялась температура до 42 градусов.

«Я думала, что умру. Как врач общей практики, я понимала, насколько серьезно мое состояние», — призналась Патель.

Супруг отвез ее в больницу. Врачи заподозрили у Патель абсцесс и провели операцию, однако в итоге ничего не нашли.

Алка месяц провела в больнице. А после выписки осознала: в ее жизни явно пора что-то менять. Женщина поняла, что ее здоровье пострадало из-за долгих лет работы на грани эмоционального выгорания.

С той истории прошло 14 лет. Сейчас Патель 53 года, однако возраст ее клеток составляет только 20 лет. И всё благодаря решению изменить свою жизнь.

«Сбросив свой биологический возраст, мы сможем жить дольше, испытывая меньше боли, имея больше энергии и подвижности и принимая меньше лекарств», — объясняет геронтолог.

Полезные привычки

Раньше Патель регулярно советовала своим пациентам спать по 7–9 часов в сутки, но при этом постоянно сама недосыпала.

Однако в последние годы женщина выработала привычку ставить будильник на 21:30. После этого времени она больше не берет в руки гаджеты. А ровно через час Патель отправляется спать.

Это правило позволяет лучше высыпаться, так как синий свет экрана может подавлять выработку мелатонина и нарушать цикл сна.

Утро Патель начинает с небольшой зарядки: она делает пять упражнений на растяжку, каждое из которых занимает у нее чуть меньше минуты. Во время чистки зубов доктор поднимается на носки — это помогает тренировать равновесие.

Доктор рекомендует использовать правило 60 секунд. Если у вас совсем нет времени на новые привычки, попробуйте выделить хотя бы одну минутку на них. Даже такое небольшое усилие уже даст плоды.

Кроме того, утром доктор практикует метод «1-10». Попробуйте одну минуту провести на естественном солнечном свету, а затем сформулируйте в течение 10 секунд цели на день.

После пробуждения Патель делает первые три глотка воды. В течение дня она старается пить каждые 30 минут, чтобы не допустить обезвоживания.

Завтракает Алка лишь в 10 часов утра. Она ограничивает себя в еде в течение восьми часов, чтобы стимулировать аутофагию — восстановление и обновление клеток.

На обед женщина готовит продукты с большим количеством белка и клетчатки. А после приема пищи она отправляется на прогулку или пробежку. Затем Алка уделяет время силовым упражнениям с гантелями. Для удобства доктор держит их рядом с рабочим столом.

Во время работы Патель старается постоянно менять позы: каждые 90 минут она то садится за стол, то продолжает работать стоя. Это помогает улучшить кровообращение и укрепить сердце.

Вечером доктор уделяет время практике благодарности: она анализирует прошедший день и ищет в нем поводы для радости. Этот процесс позволяет снизить уровень стресса и получить больше удовлетворения от жизни.

Алка взяла за правило регулярно говорить людям комплименты. Дело в том, что, когда вы хвалите других, в вашем теле вырабатывается окситоцин, который может снижать уровень воспаления.