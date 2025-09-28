Умный промолчит: привычка, которая может выдать недостаток интеллекта при разговоре

Источник: Connect Images / Getty Images

Умение вести диалог — ключевой социальный навык для построения отношений. Но некоторые люди невольно выдают свою неспособность к эффективному общению, концентрируясь на одной конкретной и исчерпывающей теме. По мнению экспертов, это не просто дурная привычка, а признак более глубоких психологических проблем. Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».

А вы так делаете?

Психологи пришли к выводу, что яркий маркер недостатка социальных навыков и низкого эмоционального интеллекта — постоянные разговоры о себе и своих проблемах. Эксперты объясняют, что подобная привычка демонстрирует не только неумение общаться, но и, возможно, нездоровый эгоцентризм.

«Слушать других и проявлять к ним искренний интерес — это социальный навык, признак высокого эмоционального интеллекта. Это один из ключей к построению удовлетворяющих вас отношений, — пояснили эксперты Европейского института позитивной психологии. — Неспособность интересоваться окружающими напрямую указывает на недостаток социальной восприимчивости, что мешает создавать долгосрочные связи».

Практические психологи подтверждают, что модель диалога, которую использует тот или иной человек, зачастую может быть весьма точным индикатором его личности.

«Люди с высоким эмоциональным интеллектом задают вопросы, активно слушают и стремятся понять эмоции собеседников. Напротив, те, кто говорит исключительно о себе, часто страдают от недостатка социальной восприимчивости», — говорит доктор Трэвис Брэдберри.

Серьезная проблема

По данным ВОЗ, неумение слушать других из-за отсутствия социальных навыков может быть у человека очень выраженным в том числе из-за невылеченных эмоциональных расстройств. Это приводит к трудностям в сотрудничестве, разрешении конфликтов и, как следствие, к сложностям в построении прочных отношений.

Важность умения общаться с другими также подтверждается масштабными исследованиями. Так, ученые Гарвардского университета доказали, что именно качественные социальные отношения являются ключевым фактором человеческого счастья и долголетия.

Другие признаки плохого коммуникатора

Эксперты также обращают внимание на другие тревожные признаки, выдающие слабые социальные навыки человека:

постоянные жалобы, вечное недовольство жизнью, миром и окружающими — в целом негативный тон разговора;

резкая, нетактичная смена темы разговора на ту, что важна вам, особенно если она о себе любимом.

Эти модели поведения сигнализируют о неспособности к эмпатии, низком эмоциональном интеллекте и неспособности к эффективному коммуникативному взаимодействию.

4 фразы, которые выдают человека с высоким эмоциональным интеллектом

Высокий эмоциональный интеллект — это умение различать свои эмоции и управлять ими, а еще способность понимать, что чувствуют другие, проявлять эмпатию. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта могут эффективно общаться, устанавливать здоровые отношения, разрешать конфликты, мотивировать себя и других.

По словам психолога, есть определенные фразы, которые часто говорят только люди, «прокачавшие» свою психику и мозг.

1. «Я был не прав»

Умение признавать свои ошибки — это редкая способность, ведь человеку надо посмотреть на себя со стороны, чтобы адекватно оценить действия. Гораздо проще стараться свалить всю вину на другого.

Однако люди с высоким эмоциональным интеллектом так не делают. Они всегда готовы признать, что поступили неправильно. Более того, им не стыдно за свои ошибки, они никак не влияют на их самооценку и отношение к миру.

«Легко оправдывать себя, пытаясь взвалить груз вины на другого человека. Попробуйте честно признаться себе в своих ошибках. Увидите, как отношения с людьми изменятся», — говорит психолог Эрин Леонард.

Эрин Леонард, психолог, доктор философии, эксперт по воспитанию детей и семейным отношениям

2. «Ты в порядке?»

Не так сложно увидеть, что коллеге или родственнику грустно, не по себе, он испытывает какие-то негативные эмоции. Гораздо труднее оставить все свои дела, подойти и искренне поинтересоваться, что же произошло с человеком.

Люди с высоким эмоциональным интеллектом тактичны, аккуратны в высказываниях. Они мягко поинтересуются, всё ли в порядке, предложат помощь, но никогда не будут навязывать свое общество.

3. «Ты имеешь полное право на свою точку зрения»

Или же «Я полностью принимаю твое мнение, хотя и не согласен с ним». Только человек с высоким эмоциональным интеллектом осознаёт, что не существует правильного и неправильного мнения.

Людей много, у каждого будет своя точка зрения, особенно если это касается взглядов на мир и философских вопросов.

«Вы можете спорить с таким человеком, однако диалог не будет агрессивным. Скорее всего, он перейдет в обсуждение, обмен мнениями, но никак не в ссору и попытку продавить вас под себя», — говорит Эрин Леонард.

4. «Как я могу тебе помочь?»

Речь идет не о том, чтобы спасти положение, и не о вашей потребности взять ситуацию под личный контроль.

Спрашивая «Чем я могу помочь?», вы ставите интересы нуждающегося на первое место. Люди с высоким эмоциональным интеллектом мотивированы помогать другим, однако не ущемляя свои потребности: они мастера соблюдать баланс.