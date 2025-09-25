Лучше никак, чем плохо. Ученые — о том, почему зумеры стали массово отказываться от секса

Молодые люди редко занимаются сексом, врачи считают, что это серьезная проблема. Рассказали о причинах Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ученые и исследователи бьют тревогу: молодые россияне стали реже заниматься сексом. Такой отказ от близости — это не просто личное дело каждого, а целое явление, которое влияет на рождаемость и говорит о серьезных процессах, происходящих в обществе.

О причинах и последствиях этого феномена по следам медицинского форума «В фокусе — здоровье» рассказала медицинский журналист E1.RU Ксения Маринина.

Зумерам нужен фантастический секс

Сексолог Анна Федорова и социолог Ирина Гильдебрандт выступили на форуме «В фокусе — здоровье», который организовала фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» Источник: Артем Ганжа

Профессор, сексолог Анна Федорова на основе профессионального опыта составила свой топ причин. Врач уверена, что один из факторов — это соцсети с их идеализированными историями романтических отношений, а также нереалистичный секс в порно.

Анна Федорова — доктор медицинских наук, врач-сексолог, профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Минздрава РФ.

1. Давление перфекционизма

«В соцсетях много вранья, а люди смотрят и считают, что так должно быть, переживают, что у них не так. Что в соцсетях, что в порно транслируют очень экспрессивный секс, а сексологи хорошо знают, что он не может быть таким всегда. Яркие сексуальные переживания периодически возникают, когда складываются 225 тысяч факторов, а во всех остальных случаях он хороший, приятный, эмоционально значимый, но не такой, чтобы было небо в алмазах».

Сексолог объяснила, что характер близости меняется, и это нормально: когда-то секс будет спокойным, когда-то страстным, средним, теплым и так далее. Близость зависит от эмоционального состояния, здоровья, обстановки в обществе и много от чего еще. На это всегда влияет состояние обоих партнеров.

«И опять же, посмотрите, что у нас происходит в социуме? Информационное перенасыщение, эмоциональная нестабильность, неопределенность будущего», — обратила внимание врач.

Профессор Анна Федорова объясняет: изображения отфотошопленных тел вгоняют пользователей соцсетей в стресс и снижают самооценку Источник: Артем Ганжа

Возникло много социальных мифов. Люди переживают о том, правильный ли у них секс в паре, как достичь оргазма, как часто он должен быть, нормальный ли у них процесс возбуждения. При этом цифровая среда предлагает более легкие и безопасные способы получения дофамина (лайки, игры, порно), вытесняя сложный процесс построения реальных связей.

«Мне многого не надо, мне нужно только самое лучшее — это про зумеров. И на самом деле мы сталкиваемся с тем, что не сексуальность угасает, а снижается партнерская сексуальность. Количество монопрактик (речь о мастурбации. — Прим. ред.) не уменьшается», — рассказала Анна Федорова.

2. Хронический стресс убивает либидо

В условиях того, что люди и так всё время напряжены и решают кучу проблем, секс начинает восприниматься не как удовольствие, а как дополнительная сложная задача и источник тревоги.

«Выбрасывается большое количество кортизола. Это гормон, который подавляет всю половую систему, поэтому, когда мы в стрессе, у мужчин не возникает эрекция, у женщин это не так заметно, но у них тоже нет возбуждения и оргазма», — объяснила Анна Федорова.

3. Тревога по поводу собственного тела и образа

Сравнение с отредактированными фотографиями других людей приводит к низкой самооценке и психическим расстройствам, при которых человек чересчур озабочен своей внешностью. Поэтому многие зумеры избегают отношений и близости, оставляя всё это на потом — ведь лучше никак, чем плохо.

Несмотря на то, что сексуального контента в интернете много, молодые люди стесняются говорить о близости даже с партнером Источник: Роман Данилкин / 63.RU

4. Страх последствий

Речь про беременность, половые инфекции и репутационные риски. С первыми двумя понятно, но что за опасность потерять репутацию? Этот пункт связан с давлением перфекционизма. А вдруг все узнают, что ты мало разбираешься в сексе, не обладаешь какими-то навыками, не испытывал оргазм и всю гамму чувств, которую описывают блогеры и псевдоэксперты?

«Зумеры боятся ошибок и публичных последствий, поэтому избегание секса становится способом уберечься от потенциальной боли, разочарований, эмоциональных потрясений. Все хотят получать удовольствие, но сейчас это сделать просто. Постоянный скроллинг — быстрые дофамины, причем стали часто не досматривать контент, не дослушивать песни, перелистывать в поисках чего-то еще более интересного. Обычное удовольствие от партнерских отношений и от проведения совместного времени, к сожалению, угасает», — заметила сексолог.

Врач рассказала, что молодые люди ожидают страстного фантастического секса и разочаровываются, если его не случается Источник: Артем Ганжа

5. Провалы в сексуальном образовании и развитии

Подростки получают информацию из ненадежных источников (интернет, сверстники), при этом их интересуют практические вопросы отношений: как общаться, флиртовать, переживать отказ и говорить о границах. Более того, вместо реального общения и контакта люди проводят время в соцсетях.

Это приводит к нарушению этапов психосексуального развития. Многие зумеры пропустили стадии платонической влюбленности и флирта, и им приходится восполнять пробелы уже во взрослом возрасте. Прохождение этих стадий влияет на сексуальные отношения на протяжении всей жизни. Кстати, это касается и нынешних подростков (из поколения альфа).

Исследователи и врачи считают, что эти тренды ведут к снижению числа браков и деторождения, старению населения и росту числа одиноких людей. Государственные программы, направленные на поддержку рождаемости, часто игнорируют эти глубинные психологические и культурные причины, делая ставку лишь на материальную поддержку. Отказ зумеров от секса — не прихоть или каприз, а ответ поколения на современные вызовы.

Что зумеры говорят про секс: результаты опроса

Директор по развитию аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт рассказала, что в России провели масштабное исследование на тему сексуального поведения, в нем приняли участие более 3000 человек. Среди них были и зумеры — эксперт поделилась, какие особенности заметили у этого поколения.

Возрастные границы поколения Z (зумеров) отличаются в разных источниках. По разной информации, им сейчас от 15 до 28 или от 13 до 30. Аналитический центр НАФИ берет за основу возраст от 18 до 23 лет.

Ирина Гильдебрандт считает, что молодые люди часто выбирают общение в соцсетях вместо реальных встреч, потому как это подразумевает меньше ответственности Источник: Артем Ганжа

Социологи сделали вывод, что молодым людям очень сложно заводить реальные отношения. Это очень энергозатратно, а еще далеко не факт, что такой опыт будет успешным. Зумеры трудно переживают неудачи в отношениях и вообще не любят ошибаться. Гораздо проще пообщаться в соцсетях или посмотреть порно.

«В виртуальной среде минимум ответственности. Можно легко заблочить человека, снести переписку в телеграме и перейти к следующему диалогу», — объяснила социолог.

Молодые люди больше тревожатся, и это снижает желание вступать в интимные отношения. По данным международных исследований, доля людей с тревожным расстройством, депрессией выше среди молодежи, чем среди других групп населения.

Также, несмотря на то, что молодые люди называют главными ценностями семью и детей, в реальности они ставят перед собой цель прежде всего заработать на квартиру и машину, достичь чего-то на работе.

Подробнее об этом социологическом опросе мы расскажем в следующем материале, там есть много любопытных открытий.