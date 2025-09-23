В России могут добавить новые прививки в список бесплатных — от каких заболеваний будут прививать граждан

Прививки будут ставить по ОМС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России со временем могут расширить список бесплатных прививок. В будущем гражданам могут начать ставить вакцину от менингококковой инфекции. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Абсолютно точно нужно расширить список. Есть еще ряд инфекций, которые необходимо вводить в календарь прививок, но, я думаю, что всему свое время, и они будут введены, когда государство будет к этому готово», — заявил Леонов.

По словам депутата, ранее не существовало лекарств от менингококка, но сейчас вакцина уже создана, она проходит клинические испытания.

Менингит — острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение одного-двух дней или вызвать у больного серьезные осложнения.

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) также предложили внести в национальный календарь прививок по ОМС. Об этом сообщила депутат Государственной думы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.ru.

«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — подчеркнула Дрожжина.

По словам депутата, вакцинация наиболее эффективна в возрасте 11–12 лет, она снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний. Сейчас вакцинация от ВПЧ доступна по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) лишь в отдельных регионах.