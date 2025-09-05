«Глаза открывает, а они как стеклянные». Мама — о двухлетней дочке, оказавшейся в реанимации после обычной кишечной инфекции

Изабелле два года, она очень активная и улыбчивая девочка Источник: kumaneeva_a / Instagram.com*

Екатеринбурженка Альбина Куманеева пять лет назад переехала в Сочи, встретила там своего будущего мужа, новосибирца Георгия, а два с половиной года назад у пары родилась чудесная дочь Изабелла. В июле 2025-го малышка оказалась в реанимации, и теперь медики борются за ее жизнь. Родители рассказали E1.RU, как обычная кишечная инфекция стала причиной тяжелого диагноза.

Этим летом Альбина впервые решила в одиночку слетать к родным в Екатеринбург. Дочь подросла, стала легче переносить разлуку с мамой и спокойно осталась с папой. Пока Альбина была на Урале, Белла и Георгий ждали ее дома в Сочи. Малышка всегда была очень активной, но 17 июля ее состояние резко ухудшилось: сначала появилась слабость, потом добавились диарея и рвота. Папа срочно повез дочь в инфекционное отделение, а мама вылетела домой.

«Мы попали в инфекционку в выходные, а это пустые коридоры, тишина и никакой терапии. Белле только ставили солевой раствор внутривенно. На следующий день я заметила, что она перестала мочиться. Ночь мы наблюдали, а утром сообщили медсестре. Медики подняли панику, дежурный врач экстренно взял анализ крови, который показал сильное воспаление, и нас перевели в реанимацию», — отметила мама.

Малышке сразу поставили подозрение на гемолитико-уремический синдром. Это опасное состояние, когда в мелких кровеносных сосудах образуются тромбы, что приводит к разрушению эритроцитов, низкому уровню тромбоцитов и острому поражению почек.

«20 июля у Беллы начались судороги, очень сильные. Это из-за того, что накопились токсины в крови, начал страдать мозг. Это выглядело как короткое замыкание. Видно, что идет разрушение головного мозга. Это самое страшное, что я видела в своей жизни. Ее перевели в медикаментозную кому и подключают к аппарату ИВЛ, продолжили гемодиализ с помощью „искусственной почки“», — объяснила Альбина.

У Беллы обнаружили эшерихиоз — острую кишечную инфекцию. Ее распространение происходит через зараженную пищу, воду и грязные руки. У большинства людей она протекает бессимптомно, но в исключительных случаях в организме накапливаются токсины. Инфекция вызвала осложнение в виде гемолитико-уремического синдрома (ГУС).

Из-за того, что почки девочки не работали, начался сильный отек, тело раздуло. Спустя два дня, 22 июля, медики решили перевезти пациентку из Сочи в Краснодар. В тот же день ее доставили в больницу на вертолете.

«Когда мы приехали в Краснодар, нам сообщили, что ее состояние близко к… не хочу произносить. Врач сказал, что они делают всё, что в их силах. Она приехала с отеком мозга, с отеком легких, с полиорганной недостаточностью. Сердечная мышца тоже уже не справлялась, она была на норадреналине, не держала давление. Состояние было критическое», — добавила Альбина.

Врачам в Краснодаре удалось совершить чудо и стабилизировать Беллу, но она не приходила в сознание. Пациентку решили перевезти в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу.

«Дочь везли в реанимобиле, мы ехали на машине следом, через 15 часов уже были в столице. К счастью, Беллу перевели на самостоятельное дыхание, но она по-прежнему находится в реанимации. Нам подтвердили диагноз „гемолитико-уремический синдром“. У Беллы, помимо того что пострадали почки, очень сильно пострадала центральная нервная система и появились сильные осложнения на мозг. Такое течение болезни встречается редко — это атипичная форма синдрома. Она бывает примерно у 20 детей на один миллион. Это указывает на то, что у Беллы генетическая поломка», — поделилась мама.

Чтобы поставить точный диагноз, Белле потребуются генетические исследования, которые занимают много времени.

«Мы находимся в состоянии спора между неврологами и нефрологами. По почкам есть положительная динамика, а по лечению неврологии мы за месяц никуда не продвинулись. Белла не полностью вышла из медикаментозной комы, она в каком-то аварийном режиме: глаза открывает, а они как стеклянные, смотрит в пространство и не реагирует. Это состояние называется сопор — как очень глубокий сон.

Нам сказали, что дети из такой сложной неврологии выходят очень-очень долго — около года. Мнения расходятся: кто-то из врачей говорит, что детский мозг очень пластичный и дочь сможет быстро восстановиться после пробуждения, а некоторые медики говорят о серьезных последствиях для мозга и ЦНС. Хотя бывали случаи, что дети после сопора просыпались, говорили, сразу вставали на ноги», — рассказала мама.

Пока неврологи обеспечивают Белле только симптоматическое лечение: когда она дергает руками или происходит истерика, психомоторное возбуждение гасят нейролептиками и транквилизаторами.

В надежде помочь дочери родители ищут второе мнение. Они уже обратились за консультациями о методиках лечения в заграничные клиники и продолжают искать врачей, которые сталкивались с подобными случаями.

«На данный момент ребенок всё еще в реанимации, борется за жизнь. Мы верим в лучшее и очень надеемся, что наша улыбчивая и активная малышка снова будет бегать, радоваться и наслаждаться жизнью», — заключила Альбина.