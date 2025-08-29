В Россию завезли опасную тропическую лихорадку — она передается через укусы комаров

В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. Пациент, мужчина, вернувшийся из Шри-Ланки, госпитализирован в московскую инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести.
Турист отдыхал на Шри-Ланке 10 дней и почувствовал недомогание уже на следующий день после прилёта в Москву. Первоначально врачи заподозрили лихорадку денге, но ПЦР-тест в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора выявил чикунгунью.
В ведомстве отметили, что ожидали возможные завозные случаи из-за роста заболеваемости в ряде тропических стран. Специалисты оперативно отреагировали, а пациент получил необходимую медицинскую помощь.
Чем опасна чикунгунья
Вирус передаётся через укусы комаров и вызывает:
Высокую температуру
Сильные боли в суставах (иногда продолжительные)
Сыпь, головную боль, слабость
Специфического лечения нет, терапия направлена на снятие симптомов.
Что делать туристам
Роспотребнадзор рекомендует:
Использовать репелленты в тропических странах;
Носить закрытую одежду в районах распространения комаров;
При любых симптомах после поездки— сразу обращаться к врачам.
Случай пока единичный, но ведомство усиливает контроль за прибывающими из эпидемических регионов.
По США распространяется другая болезнь, которую переносят мухи. Инцидент произошел в штате Мэриленд, где у туриста, приехавшего из Гватемалы, были обнаружены личинки насекомых внутри раны.