В Россию завезли опасную тропическую лихорадку — она передается через укусы комаров

В Россию завезли опасную тропическую лихорадку — она передается через укусы комаров

Болезнь привез турист из Шри-Ланки

Специалисты следят за ситуацией

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Специалисты следят за ситуацией

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. Пациент, мужчина, вернувшийся из Шри-Ланки, госпитализирован в московскую инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Турист отдыхал на Шри-Ланке 10 дней и почувствовал недомогание уже на следующий день после прилёта в Москву. Первоначально врачи заподозрили лихорадку денге, но ПЦР-тест в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора выявил чикунгунью.

В ведомстве отметили, что ожидали возможные завозные случаи из-за роста заболеваемости в ряде тропических стран. Специалисты оперативно отреагировали, а пациент получил необходимую медицинскую помощь.

Чем опасна чикунгунья

Вирус передаётся через укусы комаров и вызывает:

  • Высокую температуру

  • Сильные боли в суставах (иногда продолжительные)

  • Сыпь, головную боль, слабость

Специфического лечения нет, терапия направлена на снятие симптомов.

Что делать туристам

Роспотребнадзор рекомендует:

  • Использовать репелленты в тропических странах;

  • Носить закрытую одежду в районах распространения комаров;

  • При любых симптомах после поездки— сразу обращаться к врачам.

Случай пока единичный, но ведомство усиливает контроль за прибывающими из эпидемических регионов.

По США распространяется другая болезнь, которую переносят мухи. Инцидент произошел в штате Мэриленд, где у туриста, приехавшего из Гватемалы, были обнаружены личинки насекомых внутри раны.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
