В Россию завезли опасную тропическую лихорадку — она передается через укусы комаров

Специалисты следят за ситуацией Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В России зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. Пациент, мужчина, вернувшийся из Шри-Ланки, госпитализирован в московскую инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Турист отдыхал на Шри-Ланке 10 дней и почувствовал недомогание уже на следующий день после прилёта в Москву. Первоначально врачи заподозрили лихорадку денге, но ПЦР-тест в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора выявил чикунгунью.

В ведомстве отметили, что ожидали возможные завозные случаи из-за роста заболеваемости в ряде тропических стран. Специалисты оперативно отреагировали, а пациент получил необходимую медицинскую помощь.

Чем опасна чикунгунья

Вирус передаётся через укусы комаров и вызывает:

Высокую температуру

Сильные боли в суставах (иногда продолжительные)

Сыпь, головную боль, слабость

Специфического лечения нет, терапия направлена на снятие симптомов.

Что делать туристам

Роспотребнадзор рекомендует:

Использовать репелленты в тропических странах;

Носить закрытую одежду в районах распространения комаров;

При любых симптомах после поездки— сразу обращаться к врачам.

Случай пока единичный, но ведомство усиливает контроль за прибывающими из эпидемических регионов.