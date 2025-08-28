Ученые создали уникальную таблетку от ВИЧ: она одна способна спасти от болезни. Как работает лекарство

У препарата нет побочек Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ученые из Университета Суррея (Великобритания) создали новый препарат MK-8527 против ВИЧ. Специалисты отмечают, что его можно использовать для предотвращения заражения.

По информации издания British Journal of Pharmacology одна таблетка будет защищать человека от вируса целый месяц. Препарат относится к классу ингибиторов обратной транскриптазы. Когда он попадает в клетки, то активируется и нарушает процесс размножения вируса. Эксперименты показали, что даже небольшие дозы вещества эффективно подавляют развитие ВИЧ.

Препарат экспериментировали на крысах и макаках. Ученые установили, что MK-8527 хорошо усваивался и сохранялся в иммунных клетках около 48 часов. Людям будет достаточно всего одной таблетки вместо ежедневного приема лекарств.

Важно, что средство не вызвало серьезных побочных действий и не нарушило работу важных ферментативных процессов в организме. Специалисты уже приступили к клиническим испытаниям, которые могут окончательно подтвердить безопасность и эффективность нового препарата.