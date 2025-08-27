«Говорили, что я уродую дочь»: как в России спасали от невуса маленькую американку «в маске Бэтмена»

Источник: Городские медиа

Мир узнал о Луне Феннер, когда ей было всего семь месяцев, ее прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из того, что гигантский невус на лице ребенка напоминал образ супергероя.

Появление на свет малышки с такой особенностью стало неожиданностью для ее мамы Кэрол, да и для врачей, принимавших роды. Сначала никто не мог понять, что с лицом младенца. Уже позже онкологи объяснили женщине, что это врожденное родимое пятно и оно весьма опасно, поскольку может переродиться в меланому — рак кожи. Кэрол стала обивать пороги клиник, чтобы спасти ребенка, но в США ей предлагали только сложные операции, поэтому она не раздумывая согласилась, когда ей позвонили из России и предложили постепенно сводить невус с лица Луны лазером.

Так в семь месяцев семья оказалась в Краснодаре. Довольная мать завела блог, в котором рассказывает о заболевании, поддерживает других родителей в схожей ситуации и показывает, как меняется Луна.

«Люди говорили, что я уродую свою дочь, что я сделала худший выбор в своей жизни. Мне всё еще больно от таких слов», — говорила Кэрол.