Роспотребнадзор раскрыл главный симптом нового штамма коронавируса: он проявляется уже в первые сутки

Россиянам рекомендовали вспомнить о масках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новый вариант коронавируса «стратус» более чем у 70% заразившихся проявляется осиплостью голоса уже на 1–2-й день после инфицирования. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Есть у „стратуса“ и необычный симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1–2-й день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших», — сказал Лебедев.

В остальном он похож на ОРВИ:

головная боль;

боли в горле;

кашель;

заложенность носа;

насморк;

умеренная лихорадка;

слабость.

В отличие от гриппа, развитие болезни более мягкое и постепенное.

«Стратус» является вариантом «омикрона», обладает высокой заразностью и способен вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.

Особую опасность он представляет для людей из групп риска, например, пожилых и страдающих от хронических заболеваний.

Меры предосторожности остаются прежними, пишут РИА Новости. Специалисты рекомендуют носить маски в периоды подъема заболеваемости, избегать мест скопления людей и регулярно мыть руки, а также обрабатывать гаджеты антисептиком.