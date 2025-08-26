НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Роспотребнадзор раскрыл главный симптом нового штамма коронавируса: он проявляется уже в первые сутки

Роспотребнадзор раскрыл главный симптом нового штамма коронавируса: он проявляется уже в первые сутки

Заболевание быстро распространяется

95
2 комментария
Россиянам рекомендовали вспомнить о масках | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссиянам рекомендовали вспомнить о масках | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россиянам рекомендовали вспомнить о масках

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Новый вариант коронавируса «стратус» более чем у 70% заразившихся проявляется осиплостью голоса уже на 1–2-й день после инфицирования. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Есть у „стратуса“ и необычный симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1–2-й день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших», — сказал Лебедев.

В остальном он похож на ОРВИ:

  • головная боль;

  • боли в горле;

  • кашель;

  • заложенность носа;

  • насморк; 

  • умеренная лихорадка;

  • слабость. 

В отличие от гриппа, развитие болезни более мягкое и постепенное. 

«Стратус» является вариантом «омикрона», обладает высокой заразностью и способен вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.

Особую опасность он представляет для людей из групп риска, например, пожилых и страдающих от хронических заболеваний.

Меры предосторожности остаются прежними, пишут РИА Новости. Специалисты рекомендуют носить маски в периоды подъема заболеваемости, избегать мест скопления людей и регулярно мыть руки, а также обрабатывать гаджеты антисептиком. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что этот штамм является более заразным. Хотя сам вирус обычно не вызывает тяжелых осложнений, у некоторых пациентов может развиться постковидный синдром. Среди его проявлений — слабость, проблемы со сном, ухудшение памяти и концентрации, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.


Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Коронавирус Стратус Симптомы ковида
Комментарии
2
Гость
5 минут
Зачем пугать или извещать!? Врачей инфекционистов все равно сокращают чиновники.
Гость
5 минут
«Стратус» валяется вариантом «омикрона» - серьезно? прям "валяется"? Ну когда уже проверять тексты будут?
Читать все комментарии
