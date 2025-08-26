Роспотребнадзор раскрыл главный симптом нового штамма коронавируса: он проявляется уже в первые сутки

Новый вариант коронавируса «стратус» более чем у 70% заразившихся проявляется осиплостью голоса уже на 1–2-й день после инфицирования. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Есть у „стратуса“ и необычный симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1–2-й день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших», — сказал Лебедев.
В остальном он похож на ОРВИ:
головная боль;
боли в горле;
кашель;
заложенность носа;
насморк;
умеренная лихорадка;
слабость.
В отличие от гриппа, развитие болезни более мягкое и постепенное.
«Стратус» является вариантом «омикрона», обладает высокой заразностью и способен вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.
Особую опасность он представляет для людей из групп риска, например, пожилых и страдающих от хронических заболеваний.
Меры предосторожности остаются прежними, пишут РИА Новости. Специалисты рекомендуют носить маски в периоды подъема заболеваемости, избегать мест скопления людей и регулярно мыть руки, а также обрабатывать гаджеты антисептиком.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что этот штамм является более заразным. Хотя сам вирус обычно не вызывает тяжелых осложнений, у некоторых пациентов может развиться постковидный синдром. Среди его проявлений — слабость, проблемы со сном, ухудшение памяти и концентрации, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.