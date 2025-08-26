НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

южн.

 746мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Горит баня. Видео
Где выгодно купить квартиру
Блиновская празднует свой 44-й день рождения
Ярославский бренд покорил Россию
Четверо погибли в ДТП
Ярославца вернули из плена
Пытаются вернуть маршрутку
Судьба Суринского путепровода
Рейтинг роддомов
Схема третьего моста через Волгу
Здоровье Осталось семь отделений: где рожать в Ярославской области

Осталось семь отделений: где рожать в Ярославской области

Актуальный список роддомов региона

1 344
5 комментариев
В Ярославской области осталось семь роддомов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области осталось семь роддомов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области осталось семь роддомов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В последние годы в рамках модернизации системы здравоохранения закрывались различные отделения в больницах. В том числе это коснулось и акушерского направления.

Например, в мае в Ярославле прекратило работу родильное отделение больницы имени Семашко на улице Гагарина. В Минздраве объяснили, что количество родов в отделении в последнее время сократилось, поэтому было принято решение отказаться от его услуг, а пациенток распределить по другим больницам.

Мы запросили у Министерства здравоохранения информацию, сколько сейчас осталось действующих родильных отделений в Ярославской области и где они находятся. Оказалось, что получить акушерскую помощь в регионе можно по семи адресам.

«Маршрутизация пациенток осуществляется в соответствии с действующим Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи на территории Ярославской области. ГБУЗ ЯО „Областной перинатальный центр“ является учреждением, где родоразрешаются пациентки высокой группы риска по развитию акушерской и перинатальной патологий. Стационар для родоразрешения определяет лечащий врач, который выдает направление на роды», — пояснили в Минздраве.

При этом в самом Перинатальном центре пояснили, что готовы принимать пациенток на роды вне зависимости от их прикрепления к той или иной больнице при наличии свободных мест. Причем это будет абсолютно бесплатно — по полису ОМС. Кроме того, а перинатальном центре никогда не отказывают в госпитализации женщинам, у которых уже начались роды.

Публикуем адреса действующих родильных отделений в Ярославской области:

  • ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» (Ярославль, Тутаевское шоссе, 31В);

  • ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» (Ярославль, улица Попова, 26);

  • ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» (Ярославль, Тутаевское шоссе, 95);

  • ГУЗ ЯО «Рыбинская больница № 1» (Рыбинск, Солнечная, 49);

  • ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (Углич, улица Северная, 7);

  • ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Ростов, улица Фрунзе, 31);

  • ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (Переславль, улица Свободы, 42А).

Где остались роддома в Ярославской области | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаГде остались роддома в Ярославской области | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Где остались роддома в Ярославской области

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как оцениваете количество родительных отделений?

Этого достаточно
Этого мало
Этого много, надо еще сокращать
Затрудняюсь ответить

Поделитесь впечатлениями о роддомах, в которых рожали вы или ваши близкие.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Роддом Минздрав
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Инженер1
21 минута
Ха-ха-ха! Всех по сокращали для экономической выгоды перинатального центра. А уж как причины расписывали...
Гость
1 час
оптимизация на новоязе-это сокращения,также как и отрицательный рост) -цирк с конями.Как писать правильно:из-за губительной социальной политики ,которая проводилась последние 30 лет,количество рожающих женщин резко сократилось,поэтому закрываем родильные отделения по ярославлю.Вот так правильно.Или вот как:мы(власти) хотим сократить количество больниц\акушерских отделений,из -за нехватки финансирования.Вот так будет похоже на правду.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление