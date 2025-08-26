Осталось семь отделений: где рожать в Ярославской области

В Ярославской области осталось семь роддомов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В последние годы в рамках модернизации системы здравоохранения закрывались различные отделения в больницах. В том числе это коснулось и акушерского направления.

Например, в мае в Ярославле прекратило работу родильное отделение больницы имени Семашко на улице Гагарина. В Минздраве объяснили, что количество родов в отделении в последнее время сократилось, поэтому было принято решение отказаться от его услуг, а пациенток распределить по другим больницам.

Мы запросили у Министерства здравоохранения информацию, сколько сейчас осталось действующих родильных отделений в Ярославской области и где они находятся. Оказалось, что получить акушерскую помощь в регионе можно по семи адресам.

«Маршрутизация пациенток осуществляется в соответствии с действующим Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи на территории Ярославской области. ГБУЗ ЯО „Областной перинатальный центр“ является учреждением, где родоразрешаются пациентки высокой группы риска по развитию акушерской и перинатальной патологий. Стационар для родоразрешения определяет лечащий врач, который выдает направление на роды», — пояснили в Минздраве.

При этом в самом Перинатальном центре пояснили, что готовы принимать пациенток на роды вне зависимости от их прикрепления к той или иной больнице при наличии свободных мест. Причем это будет абсолютно бесплатно — по полису ОМС. Кроме того, а перинатальном центре никогда не отказывают в госпитализации женщинам, у которых уже начались роды.

Публикуем адреса действующих родильных отделений в Ярославской области:

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» (Ярославль, Тутаевское шоссе, 31В);

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» (Ярославль, улица Попова, 26);

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» (Ярославль, Тутаевское шоссе, 95);

ГУЗ ЯО «Рыбинская больница № 1» (Рыбинск, Солнечная, 49);

ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» (Углич, улица Северная, 7);

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (Ростов, улица Фрунзе, 31);

ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (Переславль, улица Свободы, 42А).

Где остались роддома в Ярославской области Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа