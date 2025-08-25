«Пришла долг за сына отдать»: многодетная мама, пережившая резус-конфликт, помогает другим сохранять беременность

Дарья — мама четверых детей Источник: Наталья Лапцевич

«В первые сутки сыну сделали переливание крови, — Дарья вдруг закрывает глаза руками, будто пытаясь спрятаться от нахлынувших воспоминаний: реанимация новорожденных, кувез и крохотный сын весь в трубочках. — Он потом трое суток в реанимации был. И вот это время в роддоме, это ужасно было. У всех детки плакали, рядом были, а мы каждый час ходили в реанимацию…»

Самому младшему сыну Дарьи два года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сеня — самый младший малыш в многодетной семье Гольтяевых. Несмотря на отрицательный резус-фактор крови (и положительный у супруга), Дарья спокойно выносила и родила троих детей, а вот с четвертым не задалось с самого начала, за жизнь малыша пришлось бороться. Подробности в материале наших челябинских коллег из 74.RU.

«Говорила, что у меня будет трое детей»

Дарья смотрит на четырехлетнюю Тасю, которая варит суп братьям на детской кухне, и улыбается:

«У меня вот дочка сейчас играет в дочки-матери… Я с такого же возраста говорила, что у меня будет трое детей, я хотела их».

Старшие ребята приглядывают за младшим Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Когда Дарья вышла замуж, муж тоже оказался не против большой семьи, и вскоре у пары родился старший сын. Но всю беременность, раз в месяц, будущей маме пришлось сдавать анализы на антитела, потому что резус-фактор у нее отрицательный, а у мужа — положительный, в этом случае есть риск резус-конфликта, если малыш унаследует резус отца.

Резус-конфликт — это иммунная реакция матери на кровь плода во время беременности. Он возникает в случае несовместимости крови матери и отца по резус-фактору. При их конфликте могут начаться осложнения, вплоть до гибели плода. Чтобы это предотвратить, женщине в первую беременность вводят антирезусный иммуноглобулин (либо в течение трех суток после родов), который не допускает развития иммунного ответа в дальнейшем.

«Обычно первая беременность проходит хорошо — если нет абортов, выкидышей, не было кровесмешения, антителам неоткуда появиться. Соответственно, с первым сыном все было нормально, — говорит наша героиня. — У моей бабушки первая отрицательная группа, у мамы первая отрицательная. И я знала, что нужно себя беречь. Но про иммуноглобулин никто из них мне не говорил, они об этом и не знали. Более того, даже врачи мне об этом не сказали и не поставили при первой беременности».

В большой семье не заскучаешь Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сын, кстати, унаследовал резус отца, и для следующей беременности это был риск. Но после этого Дарья родила еще сына и дочку, и у них резус тоже положительный.

«Когда я второго сына родила, врач спросил: „Иммуноглобулин ставим?“ Это был мой единственный иммуноглобулин. Потом я дочку родила, и у меня с ней не было никаких антител. Иммуноглобулин, опять же, мне никто не предложил», — вспоминает она.

«Конфликтный» малыш

Четвертая беременность стала для супругов неожиданной, но рожать или нет — вопроса не стояло. Сейчас Дарья любя называет младшего сынишку своим самым «конфликтным» ребенком, ведь именно с ним она пережила тот самый резус-конфликт.

«Я сразу чувствовала, что беременность пойдет тяжело. Когда встала на учет, с первых недель появились антитела, которых раньше не было. Я была готова морально, но не ожидала, что это будет так тяжело, — вздыхает Дарья. — Раз в две недели — доплер (обследование) на Тимирязева. Мог родиться ребенок-инвалид. К 30-й неделе титр начал расти, стало опасно для ребенка. Меня предупредили, что возможно экстренное кесарево, но я доходила до 39 недель (титр к этому моменту уже повысился до максимума)».

Первые дни жизни малыш провел в реанимации Источник: предоставлено героиней материала

Дарья вспоминает, врачи забрали малыша на обследования сразу из родзала:

«В крови у сына были антитела, и они продолжали убивать его эритроциты. Ему очистили кровь от антител. Три дня он провел в реанимации, потом его увезли в отделение патологии новорожденных на Тимирязева без меня (меня отправили туда только на следующий день). Наши дети [после резус-конфликта] даже не кричали, потому что у них гемолитическая болезнь была, там даже в диагнозе написано — угнетенное состояние, они лежат и лежат…».

Вспоминать, через что пришлось пройти после родов, до сих пор тяжело Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Вместо трех суток мама с малышом провели в роддоме три недели, врачи старались стабилизировать показатели крови, но это было непросто.

«На 21-е сутки донорские эритроциты погибают, и важно, чтобы включилась иммунная система ребенка. Мы сдавали анализы на гемоглобин постоянно, раз в три дня, он весь истыканный был, а гемоглобин падал, падал, падал… Я уже сама железо ведрами начала пить, но ничего. Я и молилась, и чего только не делала, — говорит Дарья. — Девчонка, которая с нами родилась, уехала на вливание, чтобы восстановить гемоглобин. У нас он упал до минимального — 81 г/л, и через три дня мы тоже должны были ехать на вливание, но именно в этот момент организм начал сам вырабатывать все это».

Дети шустрые, и Сеня не отстает от старших Источник: Наталья Лапцевич

«Я не могу остаться в стороне»

Сейчас, глядя на шустрого двухлетнего Сеню, и не скажешь, что когда-то у него были серьезные проблемы со здоровьем, но это сейчас. В беременность и первый год жизни сына родителям было реально страшно. Поэтому, когда в конце прошлого года Дарье позвонили со станции переливания крови и предложили стать донором антирезусной плазмы, она даже не сомневалась.

«Я сама сначала пришла долг за сына отдать, — пожимает плечами многодетная мама. — Дело в том, что в связи с санкциями иммуноглобулин исчез, а от него зависит жизнь и здоровье мам и малышей. Я хочу, чтобы каждая женщина знала и заботилась об иммуноглобулине. Вот я не знала, понимаете? И сейчас я не могу остаться в стороне, тем более у меня высокий титр антител».

С начала года Дарья сдала плазму уже 13 раз Источник: Дарья Пална / Vk.com

Дарья Гольтяева — одна из первых в регионе откликнулась на призыв медиков о поиске доноров. По словам главного врача станции переливания крови ФМБА России в Челябинске Елены Коробатовой, заготовку антирезусной плазмы в учреждении начали делать в конце прошлого года.

«Наша задача сейчас — заготовить достаточное количество сырья для производства отечественного антирезусного иммуноглобулина. Эта работа активно ведется по всей стране, — объясняет главврач. — Нам необходимы женщины-доноры, у которых в анамнезе был резус-конфликт во время беременности. Мы заготавливаем их плазму, она у нас лежит четыре месяца (это срок карантина). После карантина, если анализ на инфекции отрицательный, отправляем плазму на Ивановскую областную станцию переливания крови, где производят иммуноглобулин».

Пережить конфликт и стать донором — это действительно сильно! Источник: Дарья Пална / Vk.com

На данный момент на станции ФМБА в Челябинске 16 доноров, и Дарья — одна из самых активных, она старается сдавать плазму каждые две недели и рассказывает о проблеме в соцсетях, чтобы привлечь в доноры и других мам.

«Не все же могут постоянно плазму сдавать: одна женщина сделала операцию — у нее медотвод большой, у другой титр уменьшился, у кого-то времени не хватает, кто-то важности не понимает, я-то это все пережила… У нас есть девушка, у нее ребенку сделали пять внутриутробных переливаний крови!» — говорит многодетная мама.

Дарья находит время и на семью, и на помощь другим Источник: Наталья Лапцевич

