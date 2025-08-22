Сколько пива надо выпить, чтобы выросла грудь: отвечают врачи

Чтобы увеличить грудь на пиве, вам придется выпить всё, что есть в баре, и попытаться добраться до следующего Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Говорят, если слишком налегать на пиво, то рано или поздно вырастет грудь. Для мужчин это не самые вдохновляющие новости, но, может быть, для женщин они будут полезны? Мы, признаться, не видели армию пивных алкоголичек с выдающимися формами, но на всякий случай решили спросить у врачей — правда ли, что от пива растет грудь, и если да, то как часто нужно проводить процедуры, чтобы получить визуально заметный эффект.

Как пиво влияет на организм человека

Люди, которые постоянно употребляют пиво, нередко полнеют, поскольку этот напиток представляет собой источник «жидких» калорий. К тому же любители пива добавляют себе калорий в виде орешков, чипсов и прочих закусок.

— Пиво — это высококалорийный напиток, который часто способствует прибавке жировой массы. У любителей этого напитка существует риск возникновения ожирения по женскому типу, — говорит врач-терапевт, гастроэнтеролог Клара Сычугова.

За фразой «ожирение по женскому типу» скрываются объемы, скрыть которые со временем становится всё сложнее: увеличивается живот, попа, внутренняя поверхность бедер и грудь. Правда это не совсем те объемы, которые женщинам хотелось бы видеть в зеркале, ну а мужчин они тоже вряд ли красят.

Почему от пива растет грудь

Помимо доказанного округления окружности груди из-за переизбытка калорий, есть версия, что грудь у пивных алкоголиков растет благодаря эстрогенам — именно эти гормоны дают такой эффект. Но надеяться на то, что пиво поможет довести робкую единичку до уверенной троечки, не стоит. Во-первых, для ощутимого эффекта вам придется выпить очень много пива.

— В пиве действительно есть эстрогеноподобные вещества, которые попадают в напиток из хмеля, — рассказала Клара Сычугова. — Но их количество настолько мало, что популяционные исследования не выявили связи между употреблением пива и гинекомастией — увеличением грудной железы.

С коллегой солидарна врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова.

— Фитоэстрогены не оказывают влияния на увеличение бюста, так как они не способны перейти в активные виды эстрогенов, которые стимулируют рост груди, — подчеркивает она.

По словам врачей, чтобы фитоэстрогены оказали увеличивающий эффект, необходимо выпивать примерно по 100 литров пива в день.

Во-вторых, на мужчин и женщин пиво действует несколько по-разному. Если у мужчин действительно появится незавидный бюст, то женщины получат банальное ожирение со всеми вытекающими.

— Что касается женщин, то пиво будет стимулировать не рост груди, а ожирение, что может привести к нагрузке на печень, гормональному дисбалансу и росту опухолей, — говорит Елена Павлова.

Да и пивной алкоголизм у вас сформируется значительно раньше и быстрее, чем заманчивое декольте.

Что, если грудь всё-таки выросла

Если, напитавшись пивом, вы всё же заметили, что в зеркале вместо вас отражается малознакомый человек с грудью, нежно покоящейся на гордом животе, воспользуйтесь советами врачей:

Пройдите тест для оценки потребления алкоголя AUDIT. Посмотрите, какие лекарства или БАДы вы принимаете. Обратитесь к терапевту для выявления проблем, которые могут привести к гинекомастии (например дефицит тестостерона, заболевания щитовидной железы).