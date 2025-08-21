НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Начали ремонтировать центр за 118 млн
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Новый спорткомплекс
Сокращения на крупном заводе
Ярославский бренд покорил Россию
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Расписание школьных каникул
Здоровье Не болейте, а то права потеряете: почему с сентября диагноз может сделать из водителя пешехода

Не болейте, а то права потеряете: почему с сентября диагноз может сделать из водителя пешехода

Врачей обязуют передавать информацию о здоровье пациентов в ГАИ

460
8 комментариев
Водительские права могут аннулировать на основании диагноза, поставленного во время внепланового визита к врачу | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВодительские права могут аннулировать на основании диагноза, поставленного во время внепланового визита к врачу | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Водительские права могут аннулировать на основании диагноза, поставленного во время внепланового визита к врачу

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Визит к врачу может закончиться аннулированным водительским удостоверением. С первого сентября подразделения ГИБДД в России станут получать от медицинских учреждений сведения о состоянии здоровья водителей транспортных средств. Подробности 21 августа сообщает РБК.

Правовая основа новых изменений для водителей

Изменения внесены в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Инициатива была разработана в 2022 году, а в июле текущего года Госдума одобрила ее в ходе второго и третьего чтений.

Как будет работать система обмена медицинскими данными

Поправки подразумевают, что обновляемые медицинские сведения о водителях будут интегрироваться в единую информационную систему Министерства здравоохранения — именно в эту базу больницы направляют информацию о состоянии пациентов.

При каких условиях могут аннулировать водительские права

Аннулировать водительские права можно будет на основании диагноза, который будет поставлен в ходе внепланового визита к специалисту. Данные о выявлении у гражданина заболеваний, с которыми нельзя водить автомобиль, будут передаваться в органы Госавтоинспекции.

Порядок изъятия и возврата водительского удостоверения

В соответствии с новыми правилами, если у владельца прав врачи обнаружат недуг, исключающий возможность управлять авто, удостоверение могут на время изъять. На проведение терапии, а также подтверждение выздоровления и реабилитацию отводится один месяц. Если водитель успешно пройдет повторное освидетельствование, то права ему вернут.

Новый перечень заболеваний для запрета на вождение

Напомним, с первого сентября становится актуальным обновленный перечень заболеваний, при наличии которых запрещено садиться за руль — в него добавили общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.

ПО ТЕМЕ
Гюббе АлинаГюббе Алина
Гюббе Алина
ПДД Водительские права Здоровье ГИБДД Медосмотр Минздрав Врач Водитель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
2 часа
Зачем всё это, лечить надо людей, а не деятельность их ограничивать.
Гость
1 час
А классная схема! Человек теперь лучше сдохнет, чем пойдет ко врачу -> снижение людей в больницах -> повод для "оптимизации" и закрытия оставшихся больниц.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление