Не болейте, а то права потеряете: почему с сентября диагноз может сделать из водителя пешехода

Водительские права могут аннулировать на основании диагноза, поставленного во время внепланового визита к врачу Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Визит к врачу может закончиться аннулированным водительским удостоверением. С первого сентября подразделения ГИБДД в России станут получать от медицинских учреждений сведения о состоянии здоровья водителей транспортных средств. Подробности 21 августа сообщает РБК.

Правовая основа новых изменений для водителей

Изменения внесены в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Инициатива была разработана в 2022 году, а в июле текущего года Госдума одобрила ее в ходе второго и третьего чтений.

Как будет работать система обмена медицинскими данными

Поправки подразумевают, что обновляемые медицинские сведения о водителях будут интегрироваться в единую информационную систему Министерства здравоохранения — именно в эту базу больницы направляют информацию о состоянии пациентов.

При каких условиях могут аннулировать водительские права

Аннулировать водительские права можно будет на основании диагноза, который будет поставлен в ходе внепланового визита к специалисту. Данные о выявлении у гражданина заболеваний, с которыми нельзя водить автомобиль, будут передаваться в органы Госавтоинспекции.

Порядок изъятия и возврата водительского удостоверения

В соответствии с новыми правилами, если у владельца прав врачи обнаружат недуг, исключающий возможность управлять авто, удостоверение могут на время изъять. На проведение терапии, а также подтверждение выздоровления и реабилитацию отводится один месяц. Если водитель успешно пройдет повторное освидетельствование, то права ему вернут.

Новый перечень заболеваний для запрета на вождение