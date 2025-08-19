Когда теряешь четкость: как помочь уставшим глазам — упражнения от офтальмолога

Из-за долгого нахождения за компьютером могут снижаться острота зрения и его четкость Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Современная жизнь с ее реалиями добавляет новых проблем со здоровьем: например, из-за того, что люди почти не расстаются с мобильными телефонами, появляются проблемы с руками. И ни для кого не секрет, что длительное использование гаджетов и компьютера может негативно влиять на зрение. Появляется дискомфорт, сложности в фокусировке, снижение остроты. Как помочь в такой ситуации и какие упражнения сделать, журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у офтальмолога.

По статистике, современный человек проводит в телефоне и за компьютером в среднем от 6 до 10 часов в день, а это до 40% времени бодрствования. Есть даже термин «компьютерный зрительный синдром» — так специалисты называют комплекс симптомов, возникающих из-за продолжительной работы с компьютером или другими электронными устройствами.

По статистике, современный человек проводит в телефоне и за компьютером в среднем от 6 до 10 часов в день Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Заведующий 3-м офтальмологическим отделением (детское и патологии глазодвигательной системы) МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова, доктор медицинских наук Игорь Плисов рассказал, что это могут быть усталость, сухость и покраснение глаз, головная боль из-за напряжения глазных мышц и повышенная чувствительность к свету. А также снижение остроты зрения, трудности при фокусировке, нечеткость, двоение и дрожание изображения

Есть несколько правил при работе за компьютером, соблюдая которые можно сохранить остроту зрения и избежать риска глазных заболеваний.

Правильно расположите монитор компьютера

Монитор компьютера должен находиться на расстоянии 50–70 см от глаз. Нужно расположить экран так, чтобы смотреть на него немного сверху — так глаза не требуется всё время держать широко раскрытыми, и они устают гораздо меньше.

Взрослым нужно посещать офтальмолога раз в год, а детям до 18 лет — 2 раза в год Источник: пресс-служба МНТК

Обеспечьте достаточное освещение рабочего места

Свет должен падать слева для правши и справа для левши.

Соблюдайте режим «20/20/20»

Эта легко запоминающаяся формула означает следующее: каждые 20 минут работы за компьютером нужно делать перерыв на 20 секунд, во время которого смотреть на объект на расстоянии 20 футов (6 метров). Это позволяет менять фокусировку и давать глазам небольшой отдых.

Используйте специальные очки для работы за компьютером

Регулярно делайте гимнастику для глаз

Как делать упражнения

Полезно совмещать такую гимнастику с легким массажем век Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Для выполнения упражнений примите удобную позу, постарайтесь расслабить мышцы лица и тела.

1. Крепко зажмурьтесь. Через пару секунд откройте глаза и посмотрите вдаль.

2. Быстро поморгайте в течение нескольких секунд. Затем закройте глаза и посидите спокойно, медленно считая до пяти.

3. Сделайте медленный вдох. Сведите глаза к межбровью и задержитесь на несколько секунд. На выдохе верните глаза в начальное положение.

4. На вдохе сведите глаза к кончику носа. Задержите дыхание и на выдохе верните глаза в исходное положение.

5. На вдохе поверните глаза вправо, на выдохе — в исходное положение, снова вдох и глаза поверните влево.

6. На вдохе смотрите в правый верхний угол, на выдохе — в исходное положение. На вдохе смотрите в левый нижний угол. Аналогичное упражнение повторите с противоположными сторонами.

7. На вдохе опустите глаза вниз, медленно поворачивайте их по часовой стрелке до верхней точки и на выдохе поворачивайте глаза по часовой стрелке до нижней точки.

8. Посмотрите сначала влево, а потом вправо. Затем перемещайте взгляд снизу вверх.

9. Вытяните руку вперед и посмотрите на указательный палец. Переведите взгляд вдаль и через 2–3 секунды снова верните его на палец. Медленно перемещайте руку вправо-влево, вверх-вниз, не отрывая взгляд от пальца и не поворачивая головы.

10. Проделайте в спокойном темпе несколько круговых движений глазами — вправо и влево.

Каждое упражнение следует повторять по три–четыре раза.

«Полезно также сочетать такую гимнастику с легким массажем век. И не забывайте регулярно посещать офтальмолога: для профилактики взрослым рекомендовано посещение раз в год, детям до 18 лет — два раза в год», — подчеркнул Игорь Плисов.