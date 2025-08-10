Каким должно быть давление и как правильно его измерить: объясняют врачи

Если вы измерили давление, а цифры вас удивили, не стоит сразу делать поспешные выводы о наличии гипотонии или гипертонии. Сначала убедитесь, что вы пользуетесь тонометром правильно, ведь от точности процедуры зависят достоверность результатов и дальнейшие действия. Давайте разберемся, как правильно измерять давление, чтобы избежать ошибок и получить корректные данные.
Зачем измерять давление
Артериальное давление показывает, с какой силой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. Его измеряют для того, чтобы следить за отклонениями от нормы. Особенно важно следить за давлением при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, заболеваниях почек, беременности. Более того, измерение давления поможет отследить, как организм реагирует на стресс, физическую активность, питание.
— Важно измерять давление при появлении таких симптомов, как головная боль, головокружение, шум в ушах и прочее, — рекомендует врач общей практики, гериатр Елена Павлова.
Как измерить давление
Первое измерение давления не должно становиться поводом для тревоги. Давайте проверим, всё ли вы делаете верно, когда берете тонометр в руки.
— Артериальное давление необходимо измерять в спокойной обстановке, в положении сидя. За 30 минут до измерения давления не ешьте, не курите и не пейте кофе. Посидите спокойно минут 5–10, чтобы расслабиться, — советует Елена Павлова. — Рука при измерении давления должна находиться на столе, на уровне сердца. Во время процедуры не разговаривайте, так как это тоже может повлиять на показатели.
Как измерять давление механическим тонометром
Чтобы измерить давление по старинке, при помощи механического тонометра, для начала закрепите манжету на 2 см выше локтевого сгиба.
— Находим пульсацию на артерии в локтевой ямке и помещаем туда фонендоскоп. Затем нагнетаем воздух в манжету грушей до уровня 180–200 мм рт. ст. Медленно спускаем воздух и наблюдаем за стрелкой тонометра, слушая пульс, — объясняет Елена Павлова. — Возникновение первых ударов означает верхнее систолическое давление, когда мы слышим прекращение звука пульса, это будут значения нижнего, диастолического давления.
Как измерять давление электронным тонометром
Измерять давление электронным тонометром гораздо проще, чем механическим. Нужно надеть манжету на руку на 2 см выше локтя и нажать кнопку.
— Тонометр сам нагнетает воздух в манжету и делает измерение. Вы фиксируете полученные цифры. При необходимости можно повторить измерение, чтобы убедиться в точности результатов, — рассказала Елена Павлова.
Врач объясняет: чтобы получить точные цифры давления, нужно измерять его три раза подряд с перерывом в 1–2 минуты. Первый результат не учитывается: он часто бывает завышенным. А вот второй и третий показатели уже показывают правду, но только если разница между ними не больше 10 мм рт. ст. В этом случае берется среднее значение — так и узнаете ваше настоящее давление.
Нормы артериального давления
Нормы артериального давления, принятые Всемирной организацией здравоохранения, одинаковы для мужчин и женщин.
— Для взрослых людей оптимальным, то есть хорошим для самочувствия, ВОЗ и Минздрав называют давление, при котором верхнее значение не превышает 120, а нижнее — 80, — отметила врач Ольга Уланкина. — Но среднестатистически давление у взрослых мужчин и женщин немного выше, при этом они чувствуют себя хорошо, поэтому нормальными считаются следующие показатели: нижнее давление — 80–84 мм ртутного столба, верхнее — 120–129.
Если вы видите несколько дней подряд при измерении давления цифры, которые выше или ниже этих показателей, то нужно обратиться к врачу.
— Для пожилых людей 60–65 лет нормальным давлением могут быть цифры от 130 на 80 мм рт. ст., ниже которых не следует снижать артериальное давление. Также у пожилых часто наблюдается разница давления на руках, так как возможно поражение сосудов атеросклерозом, — добавляет Елена Павлова.
Знаете, почему врачи так настаивают на регулярном измерении артериального давления? Когда вы следите за цифрами на тонометре, то буквально видите, как работает ваш организм, и можете вовремя заметить тревожные звоночки, чтобы предотвратить осложнения.
А вы регулярно измеряете давление?
