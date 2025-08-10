НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье Инструкция Каким должно быть давление и как правильно его измерить: объясняют врачи

Каким должно быть давление и как правильно его измерить: объясняют врачи

Если увидите странные цифры, не спешите ставить себе диагнозы

Если цифры на тонометре отличаются от нормальных значений, не спешите впадать в панику | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если цифры на тонометре отличаются от нормальных значений, не спешите впадать в панику

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Если вы измерили давление, а цифры вас удивили, не стоит сразу делать поспешные выводы о наличии гипотонии или гипертонии. Сначала убедитесь, что вы пользуетесь тонометром правильно, ведь от точности процедуры зависят достоверность результатов и дальнейшие действия. Давайте разберемся, как правильно измерять давление, чтобы избежать ошибок и получить корректные данные.

Зачем измерять давление

Артериальное давление показывает, с какой силой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. Его измеряют для того, чтобы следить за отклонениями от нормы. Особенно важно следить за давлением при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, заболеваниях почек, беременности. Более того, измерение давления поможет отследить, как организм реагирует на стресс, физическую активность, питание.

— Важно измерять давление при появлении таких симптомов, как головная боль, головокружение, шум в ушах и прочее, — рекомендует врач общей практики, гериатр Елена Павлова.

Как измерить давление

Первое измерение давления не должно становиться поводом для тревоги. Давайте проверим, всё ли вы делаете верно, когда берете тонометр в руки.

— Артериальное давление необходимо измерять в спокойной обстановке, в положении сидя. За 30 минут до измерения давления не ешьте, не курите и не пейте кофе. Посидите спокойно минут 5–10, чтобы расслабиться, — советует Елена Павлова. — Рука при измерении давления должна находиться на столе, на уровне сердца. Во время процедуры не разговаривайте, так как это тоже может повлиять на показатели.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Как измерять давление механическим тонометром

Чтобы измерить давление по старинке, при помощи механического тонометра, для начала закрепите манжету на 2 см выше локтевого сгиба.

— Находим пульсацию на артерии в локтевой ямке и помещаем туда фонендоскоп. Затем нагнетаем воздух в манжету грушей до уровня 180–200 мм рт. ст. Медленно спускаем воздух и наблюдаем за стрелкой тонометра, слушая пульс, — объясняет Елена Павлова. — Возникновение первых ударов означает верхнее систолическое давление, когда мы слышим прекращение звука пульса, это будут значения нижнего, диастолического давления.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Как измерять давление электронным тонометром

Измерять давление электронным тонометром гораздо проще, чем механическим. Нужно надеть манжету на руку на 2 см выше локтя и нажать кнопку.

— Тонометр сам нагнетает воздух в манжету и делает измерение. Вы фиксируете полученные цифры. При необходимости можно повторить измерение, чтобы убедиться в точности результатов, — рассказала Елена Павлова.

Врач объясняет: чтобы получить точные цифры давления, нужно измерять его три раза подряд с перерывом в 1–2 минуты. Первый результат не учитывается: он часто бывает завышенным. А вот второй и третий показатели уже показывают правду, но только если разница между ними не больше 10 мм рт. ст. В этом случае берется среднее значение — так и узнаете ваше настоящее давление.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Нормы артериального давления

Нормы артериального давления, принятые Всемирной организацией здравоохранения, одинаковы для мужчин и женщин.

— Для взрослых людей оптимальным, то есть хорошим для самочувствия, ВОЗ и Минздрав называют давление, при котором верхнее значение не превышает 120, а нижнее — 80, — отметила врач Ольга Уланкина. — Но среднестатистически давление у взрослых мужчин и женщин немного выше, при этом они чувствуют себя хорошо, поэтому нормальными считаются следующие показатели: нижнее давление — 80–84 мм ртутного столба, верхнее — 120–129.

Если вы видите несколько дней подряд при измерении давления цифры, которые выше или ниже этих показателей, то нужно обратиться к врачу.

— Для пожилых людей 60–65 лет нормальным давлением могут быть цифры от 130 на 80 мм рт. ст., ниже которых не следует снижать артериальное давление. Также у пожилых часто наблюдается разница давления на руках, так как возможно поражение сосудов атеросклерозом, — добавляет Елена Павлова.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Знаете, почему врачи так настаивают на регулярном измерении артериального давления? Когда вы следите за цифрами на тонометре, то буквально видите, как работает ваш организм, и можете вовремя заметить тревожные звоночки, чтобы предотвратить осложнения.

А вы регулярно измеряете давление?

Да, постоянно
От случая к случаю — как вспомню
Не измерял, но теперь буду
Не заморачивался и не собираюсь

Обязательно почитайте, какое давление считается высоким и в каком диапазоне его советуют держать врачи. А еще медики развенчали 6 главных мифов о здоровье сосудов, которые введут в заблуждение любого.

ПО ТЕМЕ
Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Артериальное давление Тонометр Сердечно-сосудистая недостаточность Высокое давление Измерение давления Пульс Самочувствие Низкое давление
