Эта популярная пищевая добавка меняет ДНК кишечных бактерий — как от нее очистить печень, используя принцип «70 на 30»

Выбор продуктов должен быть продуманным Источник: iStock

Насколько эффективно будет работать наш иммунитет, сражаться с вирусами, защищать от рака, во многом зависит от кишечных бактерий. Причем, как выяснил «Доктор Питер», всё устроено так хитро, что штаммы одного и того же вида бактерий могут как бороться с воспалением, так и его провоцировать.

«Соседние микробы, бактериофаги, диета, физиологическое состояние хозяина играют ключевую роль в том, как именно влияют бактерии на иммунитет», — говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Израильские ученые в своей работе сосредоточились на Bacteroides thetaiotaomicron (B. theta). Это грамотрицательная анаэробная бактерия, которая доминирует в микрофлоре толстой кишки человека и других млекопитающих.

«Бактерия B. theta борется с воспалением, повышает барьерную функцию слизистой оболочки и защищает хозяина от патогенного вторжения, модулируя его иммунную систему», — объясняют ученые.

Однако в последние годы наше питание сильно изменилось. Люди стали есть слишком много углеводной пищи, включая простые сахара, и это отразилось на работе кишечных бактерий.

Чтобы поспевать за изменениями, бактерии должны быстро адаптироваться, менять свое поведение и функции. Один из способов адаптации — инверсии ДНК бактерий, то есть тотальная хромосомная перестройка, при которой участок хромосомы разворачивается на 180 градусов.

Ученые выяснили, что такие изменения в ДНК бактерий происходят в ответ на пищевые факторы. И одним из главных виновников здесь оказался белый сахар, которого особенно много в газированных напитках.

Исследователи проверили свои догадки на мышах. В течение четырех недель одним из них давали обычную воду, а другим воду с сахаром (9 г сахарного песка, разведенных в 100 мл воды).

На 22-й день у мышей произошли значительные изменения в воспалительных маркерах иммунной системы, в том числе в количестве иммунных Т-клеток, которые защищают от вирусов, бактерий, раковых клеток и других патогенов.

Значительно снизились концентрации пропионовой кислоты, уксусной кислоты и муравьиной кислоты — продуктов метаболизма бактерий, которые борются с вредными микроорганизмами, включая сальмонеллы, и выполняют много других важных функций для организма.

И всё это произошло из-за изменений в ДНК бактерии B. theta. К счастью, изменения оказались обратимыми. Еще одну группу мышей сначала поили сахарной водой, а потом перевели на простую воду. Эксперимент показал: как только грызуны перестали употреблять белый сахар, ДНК бактерий начали восстанавливаться, а состояние иммунной системы возвращалось к норме.

Напомним: согласно рекомендациям ВОЗ, в день можно съедать не более 50 г чистого сахара. Речь идет не только о сахаре, который мы добавляем в чай, но и о том, который содержат сладости, напитки, соусы и другие продукты.

Чтобы есть меньше сладкого, врачи советуют:

Снижайте потребление сахара постепенно, иначе можно легко сорваться. Для начала откажитесь от очень сладких продуктов и напитков. Вместо печенья и конфет попробуйте есть на десерт фрукты и ягоды. Ешьте достаточное количество белка, полезных жиров и пищевых волокон, чтобы снизить тягу к сладкому.

Как омолодить печень, очистив ее от избытка сахара

Печень — очень трудолюбивый орган: она синтезирует белки, очищает от опасных веществ, накапливает жирорастворимые витамины. Выводит печень из строя не только алкоголь, некоторые продукты могут быть даже опаснее.

Состояние печени и желчного пузыря — это не только про здоровую пищеварительную систему, но и про нашу молодость и красоту. Поэтому важно следить как за рационом, так и за образом жизни.

Регина Ахуньянова, терапевт, диетолог, нефролог, личный сайт

«Науке известно, что существует FXR — ядерный рецептор, который экспрессируется в основном в печени и кишечнике. Также есть рецептор желчных кислот TGR5. Вместе они снижают хроническое воспаление в организме, регулируют чувствительность к инсулину и наводят внутри генеральную уборку», — рассказывает врач Регина Ахуньянова.

Чтобы рецепторы активно работали, в рационе должна быть горечь. Это репа, редька, редис и руккола, темная листовая зелень, грейпфрут, черные оливки. Ешьте эти продукты 2–3 раза в неделю — они помогут печени и желчному пузырю лучше работать.

Второе важное правило: следуйте принципу «70 на 30», а еще лучше — «80 на 20». О чем речь? Всё просто: натуральной еды в вашем ежедневном меню должно быть 70–80%, а ультрапереработанной «из пачки» — 30%, а лучше 20% максимум. Делайте упор на крупы, бобовые, овощи, фрукты, мясо, а чипсы, колбасы и шоколад отложите на дальнюю полку.

Если есть необходимость, стоит снизить вес. Для улучшения здоровья порой достаточно потерять 3–5 кг — вы уже почувствуете себя лучше.

«Даже при незначительной потере веса начнется очищение клеток печени от жира, которое видно на УЗИ», — говорит Регина Ахуньянова.

Следующая рекомендация врача вам наверняка знакома: чтобы печень была здорова, необходима физическая нагрузка. Спорт помогает не просто чувствовать себя лучше, это еще и отличное решение для тех, кто порой любит плотно поесть.

Эффект от физических нагрузок за счет повышения чувствительности клеток к инсулину буквально расчищает все проблемные места, в том числе и печень. При этом спорт активирует митохондрии в органе, которые помогают ему очищаться.

И еще один важный момент — в рационе должны быть:

клетчатка;

омега-3;

витамин Е.

Эти микроэлементы помогают устранить жировой гепатоз и защитить клетки печени. Пейте зеленый чай, ешьте цельные фрукты, жирную рыбу, ягоду, не забывайте про оливковое масло и каши.

«Молодость — это не просто крем для лица или БАДы, — говорит Регина Ахуньянова. — Чтобы как можно дольше не стареть, следите за своим питанием, будьте физически активны, проходите ежегодные профилактические осмотры».

Нужно ли проводить чистку печени

Одно дело — есть полезные продукты, а совсем другое — чистить свой организм с помощью специальных процедур. Так, например, некоторые решаются на проведение тюбажа. Процедура осуществляется посредством введения зонда — гибкой трубки, которая проходит через рот.