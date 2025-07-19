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Здоровье «Думала, что это не про меня». Исповедь девушки из обычной семьи, которая стала наркоманкой в 15 лет

«Думала, что это не про меня». Исповедь девушки из обычной семьи, которая стала наркоманкой в 15 лет

Она прошла три реабилитации, чтобы завязать

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Источник:

Семен Громов, Артем Чудинов

Как наркотики меняют судьбу и можно ли вырваться, если кажется, что точка невозврата давно пройдена? В этом видео — история 23-летней Кристины из Тюмени (имя изменено), которая впервые попробовала запрещённые вещества в 13 лет.

В 17 она ушла из дома к мужчине, который был старше её почти вдвое и давно сидел на героине. За спиной у девушки — зависимости, токсичные отношения, уголовное дело, срывы и три реабилитации.

В видео выше Кристина честно рассказывает, как быстро «веселье» оборачивается паранойей, насилием и потерей себя. Как каждый срыв казался концом. Сейчас она в ремиссии и говорит, что жизнь — это борьба на каждый день. Подробности ее истории смотрите в ролике выше.

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