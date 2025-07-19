«Думала, что это не про меня». Исповедь девушки из обычной семьи, которая стала наркоманкой в 15 лет

Источник: Семен Громов, Артем Чудинов

Как наркотики меняют судьбу и можно ли вырваться, если кажется, что точка невозврата давно пройдена? В этом видео — история 23-летней Кристины из Тюмени (имя изменено), которая впервые попробовала запрещённые вещества в 13 лет.

В 17 она ушла из дома к мужчине, который был старше её почти вдвое и давно сидел на героине. За спиной у девушки — зависимости, токсичные отношения, уголовное дело, срывы и три реабилитации.