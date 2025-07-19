Уже в школе весил сотку. История огромного блогера, который за пару месяцев похудел на 48 кг — как?

Родиону Милимбаеву всего 24 года, а его вес уже перевалил за 160 килограммов. Он с детства страдал от полноты, но недавно стало совсем невмоготу. Страдал от боли в ногах, появилась одышка. Подобрать одежду было невозможно, пользоваться общественным транспортом тоже: слишком уж узкие кресла. Даже на аттракционе с друзьями не прокатиться: отказывают.
72.RU рассказывает, как Родион набрал такой большой вес и как всего за пару месяцев ему удалось скинуть более 40 килограммов.
В школе уже весил 100 килограммов
— Я имею лишний вес, наверное, лет с четырех. Он стал расти после операции на сердце. Родителей напугали диагнозом «порок сердца третьей степени», говорили, что мне ничего нельзя. Мама старалась поддерживать вкусной едой. Вот с каждым годом я всё и увеличивался в объемах. К 14 годам уже весил 100 килограммов, — рассказывает Родион.
Родион с малых лет привык к издевательствам и шуткам про полноту. Это не могло не сказаться на нем. Он всегда был скромным, стеснительным и довольно ранимым.
— В садике, школе, во дворе — всюду я слышал про себя «толстый», «бегемот» и прочие оскорбительные выражения. В подростковом возрасте это как-то поутихло, подружился, наверное, со всеми, да и сверстники привыкли к моему виду. Но появилась другая проблема — одежда. Я уже не мог ничего купить в обычном магазине, поскольку размер в 14 лет был 2XL. Я одевался в специализированных магазинах для больших людей, — вспоминает Родион.
С девушками тоже было тяжело. Родион не мог подойти и познакомиться. Казалось, девушки будут стесняться с ним гулять. Да и сам он чувствовал себя неловко.
— Нормальных отношений у меня так и не было. Я стеснялся своего внешнего вида, чувствовал себя неловко, — признается Родион. — Но с возрастом, конечно, стал чуть увереннее в себе. Может, издевательства из детства и помогли, я в какой-то момент перестал обращать внимание на чужое мнение. Но лишний вес так или иначе всё равно сказался на личной жизни.
Не пускали на аттракционы
Особенности фигуры мешали и в быту. Родиону было тяжело летать на самолетах.
— Сидеть в кресле неудобно, просто невыносимо: бедра зажаты, ноги болят. А бывали полеты продолжительностью около 10 часов — это ужасно, — рассказывает Родион.
Вместо веселых историй про отдых в парках — неловкие ситуации.
— А один раз меня не пустили на американские горки, потому что механизм не мог закрыться. Было весьма обидно, — говорит Родион.
Первые попытки похудеть
Лишний вес сказывался и на здоровье. Родион стал понимать, что пора что-то менять. Ведь появилась одышка, спать стало тяжело, настроения совсем не было.
И наш герой начал записываться в различные секции: пробовал и дзюдо, и даже воркаут. Спорт постепенно стал затягивать. Начал подбирать диеты, мало есть. Вес действительно стал уходить. Правда энтузиазма хватило ненадолго.
— Я пробовал дзюдо, танцы, занятия в спортзале, воркаут… Вес стал тихонько уходить. Мне было интересно всем этим заниматься, но в какой-то момент прогресс остановился. Желания продолжать занятия было всё меньше и меньше. Ну в итоге я всё пустил на самотек, — рассказывает Родион.
Наш герой не просто забросил спорт. Он начал всё меньше двигаться. Будни проходили примерно одинаково — за компьютером или у телевизора. А если работа, то сидячая.
— Я работал менеджером по продажам интернет-провайдера, потом в пункте выдачи OZON. Вот там у меня была хотя бы минимальная активность, потому что требовалось что-то разгрузить, принести, поднять. Но я уже морально и физически чувствовал себя плохо. У меня была одышка, всё потело, болели ноги, — вспоминает Родион.
Как скинул 48 килограммов
Близкие видели страдания Родиона. Его брат и наткнулся на проект «Большие люди», где фитнес-тренеры на голом энтузиазме помогают людям с экстремально большим весом похудеть. Наш герой решился подать заявку, но в первые дни занятий чуть не бросил эту затею.
— Самое сложное было — психологически принять всё. Это сильно по мне било. Много раз появлялось желание уйти. Мы делали много упражнений, мне становилось плохо, я уже не мог ничего, а останавливаться было нельзя. Да, уходил вес, но я так уставал, что был готов всё бросить, — рассказывает Родион о первых днях на проекте. — Я рад, что смог перетерпеть, потому что со временем выработалась дисциплина. Теперь хожу на тренировки с удовольствием.
На проект Родион попал, когда его вес был 165 килограммов. За несколько месяцев тренировок и правильного сбалансированного питания он потерял уже 48 килограммов. И сам до сих пор не может поверить, что за такой короткий период удалось скинуть почти пять десятков жира и воды.
Но уже чувствует разницу.
— Стало легче ходить. Просыпаюсь каждый день в 06:30. Раньше меня тяжело было бы заставить проснуться в это время, а сейчас без будильника открываю глаза. И сон стал более крепкий и приятный. Я всегда в хорошем настроении, — с улыбкой рассказывает Родион. — Одежда на мне висит. Но новую пока не покупаю, потому что надеюсь еще скинуть вес.
Планы у Родиона амбициозные. Он хочет похудеть хотя бы до 90 килограммов, но будет счастлив, если удастся скинуть еще больше.
Родион приобретает не только новую форму, но и уверенность в себе. Он стал вести блог, где рассказывает свою историю похудения. А еще придумал фишку: с каждым новым подписчиком высаживает по одному дереву. На его счету уже 300 саженцев.
Ранее мы рассказывали историю Евгении Смирновой, которая два года не выходила из дома. С 50 килограммов она поправилась до 195. А теперь тает на глазах. Как ей удается избавляться от жира, читайте в материале.
А вам приходилось избавляться от лишнего веса?