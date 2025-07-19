Уже в школе весил сотку. История огромного блогера, который за пару месяцев похудел на 48 кг — как?

Родион похудел на 48 килограммов, на достигнутом останавливаться не собирается Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Родиону Милимбаеву всего 24 года, а его вес уже перевалил за 160 килограммов. Он с детства страдал от полноты, но недавно стало совсем невмоготу. Страдал от боли в ногах, появилась одышка. Подобрать одежду было невозможно, пользоваться общественным транспортом тоже: слишком уж узкие кресла. Даже на аттракционе с друзьями не прокатиться: отказывают.

72.RU рассказывает, как Родион набрал такой большой вес и как всего за пару месяцев ему удалось скинуть более 40 килограммов.

В школе уже весил 100 килограммов

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

— Я имею лишний вес, наверное, лет с четырех. Он стал расти после операции на сердце. Родителей напугали диагнозом «порок сердца третьей степени», говорили, что мне ничего нельзя. Мама старалась поддерживать вкусной едой. Вот с каждым годом я всё и увеличивался в объемах. К 14 годам уже весил 100 килограммов, — рассказывает Родион.

Здесь Родиону 5 лет Источник: Родион Милимбаев

Родион с малых лет привык к издевательствам и шуткам про полноту. Это не могло не сказаться на нем. Он всегда был скромным, стеснительным и довольно ранимым.

— В садике, школе, во дворе — всюду я слышал про себя «толстый», «бегемот» и прочие оскорбительные выражения. В подростковом возрасте это как-то поутихло, подружился, наверное, со всеми, да и сверстники привыкли к моему виду. Но появилась другая проблема — одежда. Я уже не мог ничего купить в обычном магазине, поскольку размер в 14 лет был 2XL. Я одевался в специализированных магазинах для больших людей, — вспоминает Родион.

Здесь Родион еще школьник. Его вес уже около 100 килограммов Источник: Родион Милимбаев

С девушками тоже было тяжело. Родион не мог подойти и познакомиться. Казалось, девушки будут стесняться с ним гулять. Да и сам он чувствовал себя неловко.

— Нормальных отношений у меня так и не было. Я стеснялся своего внешнего вида, чувствовал себя неловко, — признается Родион. — Но с возрастом, конечно, стал чуть увереннее в себе. Может, издевательства из детства и помогли, я в какой-то момент перестал обращать внимание на чужое мнение. Но лишний вес так или иначе всё равно сказался на личной жизни.

Не пускали на аттракционы

Особенности фигуры мешали и в быту. Родиону было тяжело летать на самолетах.

Родион на отдыхе, его вес уже 165 килограммов Источник: Родион Милимбаев

— Сидеть в кресле неудобно, просто невыносимо: бедра зажаты, ноги болят. А бывали полеты продолжительностью около 10 часов — это ужасно, — рассказывает Родион.

Вместо веселых историй про отдых в парках — неловкие ситуации.

— А один раз меня не пустили на американские горки, потому что механизм не мог закрыться. Было весьма обидно, — говорит Родион.

Первые попытки похудеть

Лишний вес сказывался и на здоровье. Родион стал понимать, что пора что-то менять. Ведь появилась одышка, спать стало тяжело, настроения совсем не было.

И наш герой начал записываться в различные секции: пробовал и дзюдо, и даже воркаут. Спорт постепенно стал затягивать. Начал подбирать диеты, мало есть. Вес действительно стал уходить. Правда энтузиазма хватило ненадолго.

— Я пробовал дзюдо, танцы, занятия в спортзале, воркаут… Вес стал тихонько уходить. Мне было интересно всем этим заниматься, но в какой-то момент прогресс остановился. Желания продолжать занятия было всё меньше и меньше. Ну в итоге я всё пустил на самотек, — рассказывает Родион.

Наш герой не просто забросил спорт. Он начал всё меньше двигаться. Будни проходили примерно одинаково — за компьютером или у телевизора. А если работа, то сидячая.

— Я работал менеджером по продажам интернет-провайдера, потом в пункте выдачи OZON. Вот там у меня была хотя бы минимальная активность, потому что требовалось что-то разгрузить, принести, поднять. Но я уже морально и физически чувствовал себя плохо. У меня была одышка, всё потело, болели ноги, — вспоминает Родион.

Как скинул 48 килограммов

Близкие видели страдания Родиона. Его брат и наткнулся на проект «Большие люди», где фитнес-тренеры на голом энтузиазме помогают людям с экстремально большим весом похудеть. Наш герой решился подать заявку, но в первые дни занятий чуть не бросил эту затею.

Родион тут уже схуднул. Как? Читайте ниже Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Самое сложное было — психологически принять всё. Это сильно по мне било. Много раз появлялось желание уйти. Мы делали много упражнений, мне становилось плохо, я уже не мог ничего, а останавливаться было нельзя. Да, уходил вес, но я так уставал, что был готов всё бросить, — рассказывает Родион о первых днях на проекте. — Я рад, что смог перетерпеть, потому что со временем выработалась дисциплина. Теперь хожу на тренировки с удовольствием.

На проект Родион попал, когда его вес был 165 килограммов. За несколько месяцев тренировок и правильного сбалансированного питания он потерял уже 48 килограммов. И сам до сих пор не может поверить, что за такой короткий период удалось скинуть почти пять десятков жира и воды.

После похудения кожа слегка висит. Но Родион этого не стесняется. Над качеством тела он еще будет работать Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но уже чувствует разницу.

— Стало легче ходить. Просыпаюсь каждый день в 06:30. Раньше меня тяжело было бы заставить проснуться в это время, а сейчас без будильника открываю глаза. И сон стал более крепкий и приятный. Я всегда в хорошем настроении, — с улыбкой рассказывает Родион. — Одежда на мне висит. Но новую пока не покупаю, потому что надеюсь еще скинуть вес.

Планы у Родиона амбициозные. Он хочет похудеть хотя бы до 90 килограммов, но будет счастлив, если удастся скинуть еще больше.

Родион тренируется каждый день по несколько раз. Раньше он терпеть не мог делать упражнение «берпи», теперь же спокойно демонстрирует технику выполнения на камеру. Да, даже без футболки! Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Родион приобретает не только новую форму, но и уверенность в себе. Он стал вести блог, где рассказывает свою историю похудения. А еще придумал фишку: с каждым новым подписчиком высаживает по одному дереву. На его счету уже 300 саженцев.

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