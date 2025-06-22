Не надо считать калории и пить воду литрами. Диетолог раскрыла всю правду о похудении

— Физическая активность очень важна. Есть три вида физической активности, которые каждый до 40 лет должен иметь в своем графике. Первое — силовые процедуры. Утрату скелетно-мышечной мускулатуры никто не отменял. И если мы к 70 годам хотим подойти бодрыми старичками, а не сморщенными сморчками, нужно заниматься силовыми тренировками.

Второе — для молодых женщин, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой, важна кардионагрузка. Надо понимать, что только на пульсе от 120 до 140 ударов в минуту запускается жиросжигание. Когда мы делаем 10 тысяч шагов и хотим, чтобы пошел процесс снижения веса, этого не будет. Ну и третья, наверное, основная тренировка, это на мобильность суставов.

Мы, женщины, такие самоотверженные. Всегда говорим, что нам надо принести две сумки еды, некогда даже делать уроки с ребенком, я что, пойду качать попу? Это же так стыдно, не поймут. Мой ребенок, когда я иду на фитнес, всегда говорит: «Мам, ну останься». Я отвечаю: «Даша, ты занимаешься спортом четыре раза в неделю, я — три. Почему ты не даешь мне этого делать?». Детям мы и так уделяем много внимания. Вы уйдёте на час, а вернетесь с совершенно другим настроением, потому что смена вида деятельности — это отдых. Молодым мамам надо не забывать о себе. Я за умеренный спорт.