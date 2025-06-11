Ест шесть раз в день и не толстеет: как мама двух сыновей в 45 лет без стресса и голода скинула 23 килограмма

Наталья сбросила 23 килограмма за 4,5 месяца Источник: из личного архива Натальи Никитиной, Иван Митюшёв











Наталья Никитина из Архангельска — мама двух сыновей, ей 45 лет, и недавно она кардинально изменила свою жизнь. Она похудела на 23 килограмма, а после даже выиграла в конкурсе красоты. Она рассказала 29.RU, как ей это удалось.

За четыре месяца — минус 23 килограмма

Смотрите историю преображения новодвинки Источник: Кристина Полевая

Всё началось два года назад. Тогда Наталья поняла, что надо что-то менять в жизни. У нее появились проблемы со здоровьем, она весила 90 килограммов.

— Кто-то скажет: ну что там, 90 килограммов. Для меня 90 килограммов в мои комфортные 67–70 килограммов при росте 169 сантиметров была критическая цифра. Мне было настолько тяжело в том весе. Начались проблемы с суставами, болели руки, голова из-за того, что шея тоже в напряжении. Я была в состоянии «встал — уже устал».

К тому моменту Наталья носила 54-й размер одежды. На завтрак ела разные сладости, в течение дня постоянно подкреплялась чаем. На ужин готовила, к примеру, макароны с котлетами.

Источник: из личного архива Натальи Никитиной











Сегодня много разных программ по правильному питанию, Наталья решила воспользоваться помощью кураторов по снижению веса. В первую неделю потеряла около двух килограммов. Сразу появились сила и энергия.

— Первое, что мне сказали: ты чего как электровеник летаешь? После той апатии, в которой я была. И до сих пор я в том состоянии. Мне кажется, мне бы 36 часов в сутках не хватило для всех своих планов и дел.

Больше всего Наталья переживала из-за того, что придется отказаться от сладостей. Но не пришлось — они остались в рационе, но в другом виде.

— Когда белка достаточно в организме, нет тяги к вредным углеводам. Раньше я приходила в магазин и брала очень много сладкого, шоколада. Потом я стала замечать, что у меня даже мысли такой не возникает. Когда знаешь, что тебе кушать по плану питания, ты лишнего не возьмешь, — рассказала Наталья.

Источник: из личного архива Натальи Никитиной











За четыре с половиной месяца она сбросила 23 килограмма. Теперь Наталья питается шесть раз в день, но тщательно следит за тем, что ест:

— В среднем человеку нашего возраста в каждый прием пищи надо 20–30 граммов белка. Причем максимально усваиваемого. Я ничего нового не скажу.

Тарелку стоит условно делить на три части :

— Допустим, если обед, нужны 50% — клетчатка, то есть, свежие овощи, 25% — полноценный белок, 25% — сложные углеводы.

Самое главное для результата — это дисциплина, утверждает Наталья:

— Только от нас зависит, как мы будем выстраивать свой образ жизни, это никуда не деть. Если мы хотим, чтобы мы были в движении, в активе, не охали, что всё болит, а была энергия, то всё восстанавливается, если мы начинаем заниматься собой, в первую очередь — восстанавливаем питание.

80% питание, 20% физическая активность. Это формула красивого тела, здорового духа.

Мы любим придумывать себе оправдания и отговорки, но никакие оправдания и отговорки нас не приведут к хорошему самочувствию. Наталья Никитина

Смена работы

Наталья — флорист с 20-летним стажем.

— Почему это было моим любимым делом: когда к тебе приходит человек и ты делаешь ему композицию или оформление торжеств, каждый раз видишь довольное, улыбающуюся лицо человека. Ты делаешь свое дело с любовью и от этого заряжаешься.

Однако после своего преображения она решила сменить деятельность.

Источник: Иван Митюшёв

Теперь Наталья — консультант по питанию.

— Для меня было важно поставить галочку общественной полезности. Если раньше люди приходили, и я видела горящие глаза, они были счастливы цветам, то здесь то же самое. Когда я вижу, как девчонки преображаются, как у них меняется взгляд, начинают совершенно по-другому выстраиваться отношения в семье, они начинают получать комплименты со всех сторон, как у них меняется гардероб… Это дорогого стоит!

Наталья работает удаленно: радуется, что есть время на семью, в любой момент можно прогуляться и поработать, к примеру, из парка.

— Это было серьезное для меня решение, тоже было страшно. Из длительного времени в найме (а потом у меня был свой классический бизнес) перейти в онлайн-формат — для меня это достаточно серьезный шаг.

Конкурс красоты

Источник: Иван Митюшёв











Еще один поворот в жизни Натальи — победа в конкурсе красоты. Раньше она никогда в них не участвовала. Два года назад она была в группе поддержки своей знакомой, которая боролась за корону в шоу «Ты — уникальная». Уже в 2025 году Наталья наткнулась в соцсетях на розыгрыш от конкурса «Ты — уникальная» и решила попытать свои силы. Выиграла скидку в 10 тысяч рублей на оплату взноса за участие. Поняла — это знак.

Подготовка к конкурсу шла месяц (у Натальи — 3 недели, из-за занятости она присоединилась позже). С участницами работали хореографы, фотографы, психолог, был мастер-класс по экстремальному вождению, запись на музыкальной студии, уроки дефиле, посещение магазина для взрослых. Некоторые занятия продолжались до часу ночи.

— Все понимали, что это нужно и важно. Не было такого, что «мне надоело». Все понимали, что это общее дело, — рассказала Наталья.

Источник: из личного архива Натальи Никитиной











И получилось: Наталья взяла корону «Миссис гранд» на региональном этапе (эта категория рассчитана на женщин 45–60 лет). Всего в конкурсе участвовало около 280 человек. На федеральном конкурсе Наталья не взяла корону, но получила опыт. Теперь она мечтает, что Архангельск однажды возьмет награду в номинации «Гранд» на федеральном этапе.

— Ты можешь привести себя в порядок, и для тебя открываются другие совершенно двери. Моя открылась в конкурс красоты. Для кого-то минус лишние килограммы — это возможность, допустим, пойти покорить Эльбрус. Кто-то пошел, обучился, получил права на мотоцикл. Кто-то начал заниматься подводным видом спорта, кто-то стал марафоны бежать.