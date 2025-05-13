За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине

На фото мама Степана Наталья, ее спасли в немецкой клинике Источник: Степан

Герой этого материала Степан переехал вместе с семьей из Тюмени в Германию. Ему пришлось очень тесно познакомиться с немецкими больницами из-за заболевшей онкологией матери.

Наши коллеги из 72.RU попросили его рассказать, как устроены больницы в Германии, правда ли лечение там стоит неподъемных денег и в каких условиях лежат обычные пациенты с обязательной страховой. Далее — от первого лица.

Степан

Помотался по немецким больницам

Из России мы всей семьей уехали в 2018 году. Так уже вышло, что здесь мне пришлось тесно познакомиться с местной медициной, так как мама привезла с собой кучу болезней: сначала попала в кардиологию, а потом в хирургию из-за рака.

Мама очень боялась больницы: у нее был неудачный опыт в России, к тому же она совсем не знала немецкого. Помню, как сказал об этом медработнице-полячке. Знаете, я сам не ожидал, но она почти всю ночь сидела с ней и успокаивала.

За эти годы мы прошли кучу разных обследований, она перенесла несколько операций и лежала в разных клиниках.

Степан поделился своими видео из больницы Источник: Александра Тонку / Городские медиа

Терапевты в Германии

Медицина в Германии начинается с домашнего доктора — Hausarzt. Это как терапевт в российской поликлинике. Как правило, у него своя небольшая клиника, где он принимает пациентов.

Очень важно выбрать хорошего специалиста, но у докторов с репутацией зачастую нет свободных мест, и придется подождать. Обычно сотрудничаешь с тем, кого выбрал, но позже врача можно и поменять. Кстати, есть и русскоговорящие медики.

Домашний доктор может взять анализы, сделать простое обследование (ЭКГ, УЗИ), а дальше он либо выпишет лекарство, либо даст направление к узкому специалисту. Чтобы попасть на прием, лучше записаться через сайт или позвонить по телефону. Можно прийти и без записи, но придется подождать.

Купить лекарство без рецепта в Германии невозможно: с этим очень строго.

Как проходят операции

В экстренных ситуациях можно как самому добраться до больницы, так и вызвать скорую — у нас было и так и так. Неотложка приезжает быстро, в больнице пациенту сразу оказывают первую помощь и проводят необходимые обследования, в том числе компьютерную томографию. Если что-то найдут, то предложат остаться в больнице, чтобы понаблюдать за состоянием.

Если предстоит операция, то перед ней врачи проводят тщательное обследование, где всё подробно объясняют пациенту. Если нужно посетить кабинет рентгена или КТ, то пешком вас туда никто не отправит: всех возят на кроватях из палаты. Помню, что на рентгене маме и вставать не пришлось: под нее просто подложили какой-то большой планшет и всё сделали.

Источник: Степан











Все кровати оборудованы электроприводами, чтобы с помощью пульта можно было придать удобное положение.

Все операции у нас были лапароскопические (через небольшой разрез на теле. — Прим. ред.).

Отношение к пациентам

По расписанию пациентам приносят завтрак, обед и ужин, а также чай и кофе в течение дня. Рацион ты составляешь сам: приходит сотрудник с меню, и вы вместе выбираете. Разумеется, не в ущерб организму — если нужно соблюдать диету, то не вся еда будет доступна.

Палаты бывают на троих, двоих и на одного человека. Внутри всегда висит набор одноразовых перчаток разных размеров, и медперсонал их использует. После каждого пациента их меняют! Не видел, что бы на этом экономили. Также после каждой уборки в палате тряпки выкидывают, а не используют в других палатах.

В немецких клиниках в каждой палате есть туалет и душ со всеми гигиеническими принадлежностями.

Меня очень впечатлило отношение персонала больницы к моей пожилой маме — потом узнал, что тут ко всем так относятся. Они ну очень заботливые. Помню, ее только завезли в отделение, и медбрат сразу начал развязывать ей шнурки на ботинках и снимать обувь.

А вот другой пример, немного связанный с гигиеной. Когда мама лежала в кардиологии, с ней была соседка, которая после операции с трудом передвигалась. Так вот, она сходила в туалет, но из-за слабости не могла смыть за собой. Она нажала на кнопку вызова (они находятся у кровати, при входе в палату и в туалете в нескольких местах), и ей помогли. Причем с шутками и улыбкой.

Мама была в шоке: она-то думала, что пользоваться кнопкой можно только в экстренном случае. На всякий случай уточню: мы были и в других клиниках в разных городах страны (Гамбург, Киль), и везде было плюс-минус одинаково хорошо.

И сколько это стоит?

Практически все расходы покрывает ОМС. Так же, как и в России, на это идут деньги из налогов. В настоящее время налог на ОМС составляет 14,6%, половину этих денег взимают с человека, остальное — с работодателя. Страховую компанию можно выбрать самому.

Источник: Степан

В страховку входят лекарства, сама операция, анестезия, питание и импланты. За лечение, согласно закону, нужно платить 10 евро в день. За скорую помощь, будь это автомобиль или вертолет, вы заплатите от 5 до 10 евро.

Кроме того, обязательное страхование покрывает и регулярные расходы на лекарства, которые вы берете в аптеке, — из своего кармана нужно будет заплатить только 10%, но не более 10 евро. Точно так же ОМС оплатит покупку тонометра в аптеке и так далее.

Но есть еще и добровольное медицинское страхование, там еще больше приятных моментов. Хотя, на мой взгляд, ОМС покрывает всё необходимое.

Минусы есть?

В итоге мама получила всю необходимую помощь. Также страховая звонила, спрашивала, хочет ли моя мама пройти реабилитацию в санатории. Но я сам маму сразу же повез в круиз на норвежские фьорды: там тихо, красиво, чистый воздух, горные речки.

Если честно, я никаких минусов не увидел. В российских пабликах часто слышал о долгом ожидании врачей в Германии, но лично я с этим не сталкивался.

Даже узконаправленных специалистов достаточно много, и у всех свои приемные. В одном месте есть запись, в другом и без записи принимают, поэтому нам нигде ждать не приходилось. С обследованием так же. А в больнице вообще сразу всё делают.

Пожалуй, сложности могут возникнуть только у тех, кто совсем не знает немецкого языка и не может найти нужную информацию в интернете.