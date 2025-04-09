В соцсетях распространяются видео про необычные признаки аутизма у детей. Это всё выдумки?

То, как ребенок обращается с игрушками, также может указывать на заболевание Источник: Анна Золотова / NGS.RU











В социальных сетях набирают популярность видео с неочевидными признаками аутизма у детей. Например, ребенок составляет игрушки в ряд, долго топает ногами или качается на качелях, бросает предметы. Многие родители даже не обратят внимание на эти симптомы, но это действительно может указывать на заболевание.

Аутизм — расстройство, возникающее из-за нарушения развития мозга. Для него характерны выраженный и всесторонний дефицит социального взаимодействия и общения, а также ограниченные интересы и повторяющиеся действия.

В разговоре с E1.RU детский психиатр Антон Сабанцев поделился, что воспринимает широкое распространение таких видео скорее положительно, так как благодаря этому родители стали внимательнее наблюдать за детьми.

«Лучше гипердиагностика и перестраховка, потому что, когда на первый прием приходят в пять лет, сделать уже ничего не удается, — поделился психиатр. — Иногда в действиях ребенка действительно нет ничего особенного, но это становится очевидно только на приеме. Поэтому лучше насторожиться и показаться врачу».

Мифы про аутизм

Эксперт рассказал, что видел подобные видео и считает, что многие из них справедливы. Но есть некоторые мифы, о которые спотыкаются даже медики.

Не смотрит в глаза — аутист?

«Даже многие врачи говорят об этом, а на самом деле зрительный контакт далеко не самый важный признак, и огромное количество детей особо не смотрят в глаза по совершенно другим, не аутистическим причинам», — пояснил врач.

Любит объятия — не аутист?

«Очень многие родители говорят: „Он у нас такой ласковый, любит сидеть на ручках, он точно не аутист“. На самом деле у ребенка, вероятно, есть повышенная потребность в объятиях и прикосновениях из-за сенсорной дисфункции. Если он хорошо сидит на руках и готов обниматься, это не исключает аутизма. Такое как раз и бывает при нем», — рассказал Антон Сабанцев.

Играет один — аутист?

«Действительно, для детей не очень типично, когда они готовы долго сами себя чем-то занимать. Бывают случаи, когда ребенок характерологически такой, то есть это не болезненный признак. В таком случае он легко вовлекается в коммуникацию, но предпочитает быть один. А ребенок с аутизмом не будет хорошо коммуницировать с другими детьми», — сказал психиатр.

Разбираем видео про аутизм

Мы попросили экспертов прокомментировать несколько постов из соцсетей и объяснить, при каких симптомах стоит обеспокоиться и проверить ребенка у врача.

Автор одного из видео рассказала, что после приема у врача и установления диагноза ее дочери выделила такие признаки аутизма:

смотреть боковым зрением или щурить глаза;

часто и долго открывать-закрывать ящики и двери;

сильно и долго топать ногами;

регулярно врезаться с силой в какие-то предметы, например, животом;

бросать игрушки ради звука;

носить подолгу тяжелые предметы;

часами качаться на качелях;

часто заводить руки назад;

долго включать и выключать свет;

листать книги, не рассматривая картинки;

часами пересыпать песок или мелкие игрушки;

предпочитать трогать что-то тыльной стороной ладони;

подолгу переливать воду;

залипать на шелесте листвы, светящихся предметах, поездах;

смотреть мультики очень близко к экрану;

наслаждаться нетипичными звуками (скрежет железа, пенопласта и т. д.);

пробовать несъедобные предметы.

Поведенческий аналитик, АВА-специалист Жанна Хатунцева сказала, что перечисленные особенности поведения действительно могут быть признаками аутизма.

Поведенческий аналитик — персональный куратор для ребенка с поведенческими проблемами или психическими особенностями, специалист в области АВА-терапии.



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Эксперт объяснила, что все эти проявления, которая перечислила мама, связаны с визуальной самостимуляцией ребенка.

Самостимуляция — многократно повторяющиеся бессмысленные действия, осуществляемые с помощью тела либо постороннего предмета. Такое поведение в психиатрии обозначают термином «стереотипия», а в разговорной речи часто используют термин «стимминг» (а каждое отдельное повторяющееся действие называют стимом).



В легкой форме стимминг свойственен практически каждому здоровому человеку, а вот патологические проявления самостимуляции в первую очередь характерны для детей от от одного до трех лет, имеющих расстройства аутистического спектра, включая синдром Аспергера и РДА (ранний детский аутизм). Основной целью самостимуляции у аутистов является получение определенных чувственных (сенсорных) ощущений, а также снятие психоэмоционального напряжения.

«Предполагаю, что у ребенка визуальная самостимуляция, то есть особенность восприятия мира, — считает Жанна Хатунцева. — Из-за этого ему требуется постоянная стимуляция, постройка своей визуальной системы. Это просмотр боковым зрением, открывание-закрывание ящиков, бросание игрушек (ради звука или мелькания), долгое качание на качелях, пересыпание песка, перематывание мультиков. Из неуказанного, скорее всего, есть бег по кругу или по одной и той же траектории. Это всё относится к зрительным стимуляциям».

По словам эксперта, если какой-то признак иногда проявляется, это еще не значит, что у ребенка аутизм, а вот если совпадают несколько проявлений из перечисленных и ребенок это делает каждый день и подолгу, это повод показаться детскому психиатру. Даже у здоровых детей могут быть свои особенности восприятия мира, но лучше показаться врачу, чтобы не пропустить и не запустить аутизм.

Также Жанна Хатунцева пояснила: когда ребенок носит тяжелые предметы, что-то сильно сжимает, обо что-то ударяется, это связано с нарушением работы проприоцептивной системы.

Проприоцептивная система — способность тела ощущать положение его частей в пространстве.

Например, у ребенка может быть снижена чувствительность в руках, и поэтому он поднимает тяжелые предметы, или в ногах — тогда он сильно топчется. Он дополнительно стимулирует свою проприоцептивную систему.

На другом видео мама показала еще один признак аутизма — выстраивание игрушек в ряд. В описании к посту Каталина рассказала, что они с мужем стали переживать, так как дочь не отзывалась на имя, не понимала речь, выстраивала в ряд игрушки, плакала, когда приходили гости и если родители вдруг меняли привычный маршрут, или эмоции не соответствовали ситуациям.

«Если ребенок иногда что-то выстраивает в ряд, в этом нет ничего страшного, но если это единственная игра, и она повторяется постоянно, стоит показаться врачу. Еще бывают истерики, если этот ряд кто-то нарушил, убрал, разломал. Да, это один из признаков аутизма. Насторожить должно то, что ребенок не играет с игрушками, а выполняет манипуляции: просто носит, крутит колеса. Другие перечисленные признаки — это типичные проявления деток с аутизмом», — объяснила АВА-специалист.

В следующем видео мама показывает, что ее сын не контактировал с другими детьми и особо не реагировал на аниматора. В описании к посту она сожалеет, что тогда не замечала проблем.

«В поведении детей на этом видео видна разница: нормотипичные дети включены в процесс, они смотрят на клоуна, друг на друга, наблюдают за процессом. На всё у них есть быстрый ответ нервной системы. Другой ребенок в своем процессе, у него задумчивый вид, обращенный внутрь себя. Возможно, он привык так танцевать дома и выполняет привычные движения. В какой-то момент мальчик включился в игру с пузырями, но реакции заторможены. Это объясняется тем, что нервной системе нужно больше времени, чтобы обработать стимул и дать ответ», — рассказала Жанна Хатунцева.

У каждого ребенка с аутизмом время реакции разное. Важный симптом, при наличии которого стоит насторожиться, — это отсутствие реакции на внешние стимулы. Родители иногда говорят, что их ребенок такой серьезный с самого детства, у него слабая мимика. Это точно повод показаться детскому психиатру.

«Родители, если ваш ребенок в один вечер выстроил в ряд игрушки, а в другой щелкал выключателями — ничего страшного! Дети изучают мир разными способами. Но если что-то повторяется регулярно, психиатр поможет оценить состояние здоровья», — посоветовала Жанна Хатунцева.

В одном из видео мама рассказала, что ее ребенок часами качается на качелях. Эксперты объяснили, стоит ли беспокоиться Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Признаки аутизма у ребенка

Психиатр Антон Сабанцев рассказал, что нет какого-то одного определенного симптома, по которому врачи точно ставили бы диагноз. Это всегда система признаков, а также частота и интенсивность их проявлений.

«В моем представлении аутизм — это отражение мозговой дисфункции, то есть кора больших полушарий работает неправильно, причем та зона коры, которая отвечает за интерпретацию и распознавание сенсорных стимулов. У нас семь органов чувств: зрение, слух, тактильный анализатор, вестибулярный, вкусовой, обонятельный и глубокое мышечное чувство. И по каждому из этих анализаторов может быть нарушение двух типов — гиперфункция или гипофункция», — объяснил врач.

Он привел пример: ребенок не чувствует вестибулярных нагрузок, поэтому он будет часами качаться на качелях. У него будет повышенная в этом потребность, именно эту потребность и надо оценивать. То есть когда ребенку качание на качелях часами нужно как воздух, тогда это проблема. Или, наоборот, он не переносит вестибулярных нагрузок, и его тошнит от поворота головы. Это повышенная чувствительность. И то, и другое может быть признаком аутизма.

«Ребенок с аутизмом воспринимает окружающий мир по кусочкам, фрагментарно, не целостно. Он старается упорядочить пространство вокруг себя так, как ему удобно. Например, есть дети, которые все предметы постоянно раскручивают. Крутят банки, крышки, часами наблюдают за тем, как вращаются колесики на игрушках. Не могут спокойно пройти мимо вентиляторов, стиральных машин. У них повышенная потребность в стимуляции зрительного анализатора. Вот именно эта повышенная потребность и есть признак нарушения», — считает Антон Сабанцев.

Если ребенок до трех лет вдруг забыл то, что раньше умел (регрессировал), стал значительно хуже переносить общение с другими детьми и если вдруг стал ходить на цыпочках, когда этого не требует ситуация, — это причины привести его на прием к специалисту.