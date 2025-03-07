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Здоровье Грипп и ОРВИ подробности У привитых не развивается. Рассказываем про частое осложнение гриппа у детей, из-за которого вся семья лишится сна

У привитых не развивается. Рассказываем про частое осложнение гриппа у детей, из-за которого вся семья лишится сна

Эксперт дала инструкцию, как помочь плачущему младенцу

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8 комментариев
Если ребенок болеет ОРВИ и к ночи начинает плакать и отказываться от груди, вероятно, у него болит ухо | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU Если ребенок болеет ОРВИ и к ночи начинает плакать и отказываться от груди, вероятно, у него болит ухо | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Если ребенок болеет ОРВИ и к ночи начинает плакать и отказываться от груди, вероятно, у него болит ухо

Источник:

Страшный сон любого родителя — младенец с высокой температурой плачет, и ты не знаешь, как ему помочь. А он при этом отказывается от груди, которая обычно его успокаивала, и тревожность мамы взлетает до небес. Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова рассказала нашим коллегам из E1.RU, что возможная и частая причина такой ситуации — воспаление уха у малыша. В материале врач объяснила, как проверить эту теорию.

Врач обратила внимание: в отличие от ОРВИ грипп начинается внезапно. У ребенка резко подскакивает температура и появляются симптомы интоксикации: головная боль, ломота в теле, боли в мышцах. Помимо них, частое осложнение у младенцев и малышей дошкольного возраста — воспаление среднего уха. Но обо всём этом маленький ребенок (особенно младенец) не сможет сказать — он будет лишь плакать.

— Как правило, при воспалении уха к ночи малыш начинает кричать. Родители в таких ситуациях часто бывают эмоционально напряжены и напуганы. Пока вы ждете врача, может помочь теплая проглаженная пеленка. Приложите ее к ушку. Обратите внимание, обычно ребенок успокаивается, если мама дает ему грудь, но при воспалении ушей его боль от сосательных движений усиливается, и он отказывается от груди. Поэтому родители начинают волноваться еще сильнее, — объяснила Любовь Малямова.

Почему у маленьких детей часто болят уши

Любовь Малямова рассказала, что у малышей при гриппе часто воспаляются уши из-за возрастных физиологических особенностей: у них рыхлые слизистые — из-за этого более выраженный отек. Это обусловлено частыми случаями ОРВИ и строением слуховой трубы маленьких детей — она короткая, и просвет ее невелик, а значит, воспаление легко распространится из носоглотки в барабанную полость.

— Для детей характерна отечность тканей, носоглотки, более широкий прямой ход евстахиевой трубы, которая соединяется со средним ухом и довольно часто воспаляется, — объяснила врач. — Сейчас в кабинетах неотложной помощи у медиков есть отоскопы, они могут осмотреть наружный слуховой проход и барабанную перепонку и при необходимости либо назначить лечение, либо направить к лору. Такой возможности еще несколько лет назад у нас не было.

Любовь Малямова обратила внимание: на практике врачи видят, что у привитых детей воспаление ушей либо не развивается, либо протекает легче.

— Я очень советую две прививки, которые профилактируют воспаление среднего уха и отиты: против гриппа и, что важно, против пневмококковой инфекции, — посоветовала педиатр.

Ранее мы рассказывали, почему в этом году грипп переехал с зимы на весну и чем это грозит нам. Когда заболевают дети, мы иной раз теряем самообладание, забываем все умные советы и паникуем. Врач-педиатр дала четкую инструкцию, как сбить высокую температуру у ребенка и облегчить его состояние, а при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую.

Но иногда болеем и мы сами. А вы знаете, как сбивать температуру, в каких случаях обращаться в поликлинику с синдромами ОРВИ, а когда нужно вызвать на дом врача или даже скорую? Публикуем важную инструкцию от врачей-терапевтов.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
8
Гость
13 часов
прививки не помогут, хватит нетси чушню
Гость
7 марта, 17:21
Народец дикий и прививкам не верит Образование на нуле , территория заблуждения на Рен ТВ старается как и весь зомбоящик
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