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Здоровье «Распространяется через воздух»: ярославские врачи назвали симптомы гриппа, который сейчас ходит

«Распространяется через воздух»: ярославские врачи назвали симптомы гриппа, который сейчас ходит

И рассказали, как обезопасить себя от болезней

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6 комментариев
Врачи рассказали, как защититься от гриппа | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВрачи рассказали, как защититься от гриппа | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Врачи рассказали, как защититься от гриппа

Источник:

В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, как распознать симптомы гриппа. Ранее мы публиковали рассказы болеющих ярославцев, многие горожане сейчас жалуются на температуру, боль в горле и другие симптомы.

— Грипп — это острая вирусная инфекция, поражающая дыхательные пути. Он передается воздушно-капельным путем и может вызвать серьезные осложнения. Вирус распространяется через воздух при кашле, чихании и разговоре, а также через контакт с зараженным предметами — ручками, дверями, телефонами, деньгами, — сообщили в Минздраве.

Специалисты также перечислили симптомы гриппа и посоветовали ярославцам соблюдать простые правила, которые усилят иммунитет.

Симптомы гриппа, который сейчас ходит:

  • высокая температура до 39-40 градусов;

  • озноб;

  • головная боль;

  • слабость;

  • насморк;

  • сухой кашель, боль в горле;

  • ломота в мышцах и суставах.

— Вирус может вызывать осложнения: пневмонию; воспаления сердца — миокардит; менингит и энцефалит; серьезные обострения хронических заболеваний, — предупреждают в ярославском Минздраве.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачам в случае, если температура выше 39 градусов и не сбивается, при сильной слабости и затрудненном дыхании. Кроме того, вызывать врача рекомендовано, если появилась боль в груди или нарушение сознания, если симптомы не проходят дольше пяти дней.

Как лечить грипп:

  1. соблюдать постельный режим;

  2. пить много теплой жидкости;

  3. не принимать антибиотики без назначения врача;

  4. использовать противовирусные препараты по рекомендации специалиста.

— Вакцинация снижает риск заражения и тяжелого течения болезни, — добавили в Минздраве.

Кроме того, в период вспышек заболеваемости рекомендуется использовать маски и соблюдать правила профилактики — мыть руки и избегать контакта с больными. Также рекомендуется чаще проветривать помещения, укреплять иммунитет, избегать скопления людей и соблюдать гигиену.

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Грипп Симптомы Болезнь Минздрав Иммунитет
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Комментарии
6
Гость
24 минуты
Смысл выживать в холодных контурах недоедая по плану и ожидая новых рывков и прорывов? Заболел и отмучался
Гость
22 минуты
Коровий вирус! Спасайся кто может..
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