«Распространяется через воздух»: ярославские врачи назвали симптомы гриппа, который сейчас ходит

В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, как распознать симптомы гриппа. Ранее мы публиковали рассказы болеющих ярославцев, многие горожане сейчас жалуются на температуру, боль в горле и другие симптомы.
— Грипп — это острая вирусная инфекция, поражающая дыхательные пути. Он передается воздушно-капельным путем и может вызвать серьезные осложнения. Вирус распространяется через воздух при кашле, чихании и разговоре, а также через контакт с зараженным предметами — ручками, дверями, телефонами, деньгами, — сообщили в Минздраве.
Специалисты также перечислили симптомы гриппа и посоветовали ярославцам соблюдать простые правила, которые усилят иммунитет.
Симптомы гриппа, который сейчас ходит:
высокая температура до 39-40 градусов;
озноб;
головная боль;
слабость;
насморк;
сухой кашель, боль в горле;
ломота в мышцах и суставах.
— Вирус может вызывать осложнения: пневмонию; воспаления сердца — миокардит; менингит и энцефалит; серьезные обострения хронических заболеваний, — предупреждают в ярославском Минздраве.
Специалисты рекомендуют обращаться к врачам в случае, если температура выше 39 градусов и не сбивается, при сильной слабости и затрудненном дыхании. Кроме того, вызывать врача рекомендовано, если появилась боль в груди или нарушение сознания, если симптомы не проходят дольше пяти дней.
Как лечить грипп:
соблюдать постельный режим;
пить много теплой жидкости;
не принимать антибиотики без назначения врача;
использовать противовирусные препараты по рекомендации специалиста.
— Вакцинация снижает риск заражения и тяжелого течения болезни, — добавили в Минздраве.
Кроме того, в период вспышек заболеваемости рекомендуется использовать маски и соблюдать правила профилактики — мыть руки и избегать контакта с больными. Также рекомендуется чаще проветривать помещения, укреплять иммунитет, избегать скопления людей и соблюдать гигиену.