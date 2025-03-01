«Распространяется через воздух»: ярославские врачи назвали симптомы гриппа, который сейчас ходит

Врачи рассказали, как защититься от гриппа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, как распознать симптомы гриппа. Ранее мы публиковали рассказы болеющих ярославцев, многие горожане сейчас жалуются на температуру, боль в горле и другие симптомы.

— Грипп — это острая вирусная инфекция, поражающая дыхательные пути. Он передается воздушно-капельным путем и может вызвать серьезные осложнения. Вирус распространяется через воздух при кашле, чихании и разговоре, а также через контакт с зараженным предметами — ручками, дверями, телефонами, деньгами, — сообщили в Минздраве.

Специалисты также перечислили симптомы гриппа и посоветовали ярославцам соблюдать простые правила, которые усилят иммунитет.

Симптомы гриппа, который сейчас ходит:

высокая температура до 39-40 градусов;

озноб;

головная боль;

слабость;

насморк;

сухой кашель, боль в горле;

ломота в мышцах и суставах.

— Вирус может вызывать осложнения: пневмонию; воспаления сердца — миокардит; менингит и энцефалит; серьезные обострения хронических заболеваний, — предупреждают в ярославском Минздраве.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачам в случае, если температура выше 39 градусов и не сбивается, при сильной слабости и затрудненном дыхании. Кроме того, вызывать врача рекомендовано, если появилась боль в груди или нарушение сознания, если симптомы не проходят дольше пяти дней.

Как лечить грипп:

соблюдать постельный режим; пить много теплой жидкости; не принимать антибиотики без назначения врача; использовать противовирусные препараты по рекомендации специалиста.

— Вакцинация снижает риск заражения и тяжелого течения болезни, — добавили в Минздраве.