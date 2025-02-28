«Кашель был как собачий лай»: болеющие назвали симптомы заразного вируса, который разлетелся по городам

Если один член семьи заболел, то вскоре с такими же симптомами начинают болеть и остальные Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











На этой неделе многие жители Центральной России пожаловались на мощный вирус, который валит с ног целые семьи. Симптомы у всех схожие: температура под 40, сильный кашель и насморк. Болеют дольше, чем при обычной простуде, а болезнь очень быстро распространяется.

По словам московских врачей, чаще всего заражаются ОРВИ, среди которых преобладают риновирусы, в столице также болеют и гриппом.

Наши коллеги из MSK1.RU собрали истории болеющих. В этом материале публикуем комментарии от пациентов о неприятных симптомах, которые сложно сбить противовирусными препаратами.

— Это треш, а не болячка. Принес ребенок, особенностями были жуткая боль в голове, глазах, сопли и кашель. Берегите себя, сразу пейте противовирусные, — написала наша читательница.

— Сейчас болею. Это ужас просто. Всё тело болит. Дети переболели, а я подхватила, — написала другая москвичка.

Неделю температура, кашель до рвоты, болит голова, глаза. Нос вообще не дышит. Греем, брызгаем — не помогает. Такое чувство, что противовирусные тоже не помогают. читатель MSK1.RU

— Я за месяц умудрилась два раза переболеть с похожими симптомами. В первый раз болезнь ушла через неделю после приема противовирусных. Температура ушла на 5-й день. Во второй раз те же признаки, но врач добавила к этим лекарствам антибиотики. Кашель был как собачий лай, грудинный, — рассказала читательница.

Некоторые жители столицы пожаловались, что врача на дом вызвать не получается — их просят прийти в поликлинику.

— Принес сын, причем сам относительно легко перенес, а вот меня растерзал вирус по полной. Температура за 39, озноб был дикий, даже временами небольшие судороги были, сопли, глаза болят и лобные пазухи, всё, как в описании, — пожаловалась читательница MSK1.RU.

Но самое удивительное, что на все эти симптомы отказали в вызове врача на дом. Сказали идти в поликлинику! читательница MSK1.RU

— У нас сначала заболели младшие дети, потом мы, взрослые. Симптомы такие же, как описаны, один в один. В поликлинике брали на все известные вирусы, у нас всё отрицательно, — рассказала москвичка.

Кто-то считает, что было бы неплохо отправлять учеников школ на дистанционное обучение, если в классе есть больные дети.

— Могли бы для желающих сделать школу на удаленку, когда начинают много болеть. В садик тоже принимают больных детей, и наплевать, что больной ребенок заразит всех остальных. Сразу бы отправляли домой больного. У нас в группе это сплошь и рядом, — пожаловалась читательница MSK1.RU.

Кто-то решает перенести болезнь на ногах и продолжает заниматься работой.

Болею как все, кашляю, чихаю, температуру немного сбиваю, но езжу на метро в приют ухаживать за собачками. Их же не бросишь. читательница MSK1.RU

С такими же симптомами столкнулись и жители других городов. На странный вирус жалуются в Ярославле, Краснодаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ульяновске и других.

— Болеем всей семьей, всё как при коронавирусе, только обоняние и вкус не пропадают, — написал нам житель Нижнего Новгорода.

— В Ростове-на-Дону то же самое, сын со школы принес, инкубационный период 4–5 дней, всей семьей слегли друг за другом, першение в горле, сухой кашель, температура, заложенность носа, похож на ковид, только запахи и вкус сохраняются, в больнице говорят грипп B.

Ранее мы публиковали перечень продуктов, которые стоит есть, чтобы не болеть. В список вошли растительные масла, цитрусовые, орехи и другие полезные перекусы.