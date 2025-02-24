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Здоровье «Бесконтрольный прием приведет к анемии и постоянной аллергии»: чем могут быть опасны пять самых популярных витаминов

«Бесконтрольный прием приведет к анемии и постоянной аллергии»: чем могут быть опасны пять самых популярных витаминов

Эксперт рассказала, почему нельзя прописывать себе БАДы

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4 комментария
Зимой мы чаще, чем в другое время года, покупаем в аптеке витамины | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЗимой мы чаще, чем в другое время года, покупаем в аптеке витамины | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Зимой мы чаще, чем в другое время года, покупаем в аптеке витамины

Источник:

Какие витамины на слуху, особенно когда в конце зимы россияне всё больше болеют ОРВИ и гриппом? Это, конечно, витамины Д и С. Их значение для организма переоценить сложно, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Нередко мы сами себе прописываем их и другие БАДы якобы для того, чтобы поддержать здоровье. Но всегда надо помнить, что во всём нужна мера и осознанный подход.

Врач-гастроэнтеролог предупредила, чем могут быть опасны пять самых популярных витаминов, которые у многих есть в домашних аптечках.

Диляра Лебедева — эндокринолог, гастроэнтеролог. Личный сайт эксперта

— Большинство витаминов нужно пить после определения их уровня — так вы точно будете знать, сколько и когда их вам принимать. И чаще всего делать это надо курсами. Притом редкие витамины можно пить долго, обычно это магний и витамин Д, — объяснила врач-гастроэнтеролог.

Какие витамины опасны

Витамин А. Смертельно опасен для курильщиков. Прием ретинола (витамина А) при регулярном вдыхании табака приводит к высокому риску рака легких.

— По данным исследования 2005 года, курильщики, принимавшие витамин А, имели уровень риска рака легких на 30–70% выше по сравнению с курильщиками, которые не принимали его, — предупреждает врач.

Витамин С. Иногда производители продают его в увеличенной дозировке (норма — 1000 мг в сутки при дефиците, 500 мг — при профилактике авитаминоза, 250 мг — для беременных, не более 10–15 дней). Интоксикация витамином С приводит к бессонницам, тошноте и даже к мочекаменной болезни.

Витамин Е. Дозы более 400 МЕ снижают уровень витамина А в организме, а также повышают риск кровотечений. Нормальная доза — 100–200 МЕ в день, курсом не более 2 месяцев.

Витамин В6. Все мы любим пить его в комплексах, ведь то спина болит, то покалывает что-то. Но если вы будете пить его бесконтрольно, то это приведет к анемии, онемению конечностей, тромбозу сосудов и постоянной аллергии. Норма витамина В6 — 20–30 мг в день.

Кальций. С ним всегда бывают две ошибки: прием без витамина Д и постоянный прием. Без витамина Д в комплекте кальций пить бесполезно: он не усвоится и не укрепит ваше здоровье. А постоянный прием кальция способствует кальцинозу сосудов, то есть откладыванию кальция в них, что может привести к атеросклерозам, тромбозам и даже инфаркту.

— Помните: избыток одного витамина может привести к еще большему дефициту другого витамина (например, кальций и фосфор, кальций и магний и другие), — предупредила врач Лебедева.

Ранее диетолог рассказывала, какие богатые витаминами продукты поддержат иммунитет в сезон простуд, чтобы организм противостоял вирусам и бактериям.

Рыба. Полезна любая, но особенно морская жирная. Она содержит и легко усваиваемый белок, и массу минералов и витаминов, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Всё это важно для хорошей работы иммунной системы.

Лимон, лайм. Эти фрукты — концентрат живого витамина С. Потребность в нем при простуде увеличивается в 2–3 раза. Диетолог рекомендует пить водичку и чай с лимоном каждый день.

Морковь. Морковь — источник бета-каротина, провитамина А, которые крайне важны для синтеза иммуноглобулинов. Салатик из сырой морковки с черносливом и грецким орехом, заправленный греческим йогуртом, — отличная поддержка иммунитету.

Зелень. Петрушка, укроп, сельдерей, рукола, кинза, листовые салаты — источник витаминов, минералов, природных антиоксидантов и растительной клетчатки. Эксперт рекомендует добавлять больше зелени в овощные салаты, а также в первые и вторые блюда.

Тыквенные семечки. Они богаты цинком. А этот минерал называют королем иммунитета и главным минералом мужского здоровья. Добавляйте столовую ложку тыквенных семечек в качестве суперфуда в каши, салатики, и ваш иммунитет будет крепче.

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Витамины Грипп Иммунитет
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Комментарии
4
Гость
24 февраля, 17:38
В статье даётся дезинформация: нормы по витаминам сильно занижены, а магний именуется витамином, будьте бдительны !!!
Гость
24 февраля, 20:21
Сами кушайти эту ХИМИЮ!!!
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