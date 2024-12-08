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Здоровье Ешьте вместо витаминов: диетолог назвала шесть продуктов для иммунитета

Ешьте вместо витаминов: диетолог назвала шесть продуктов для иммунитета

Они помогут укрепить здоровье зимой

992
4 комментария

Диетолог назвала продукты, которые укрепят иммунитет

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В сезон простуд важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организм противостоял вирусам и бактериям. Ярославский диетолог Татьяна Селезнева рассказала, какие продукты помогут защититься от болезней или быстрее восстановиться, если недуг уже взял над вами верх.

Рыба

Полезна любая рыба, но особенно морская жирная. Она содержит и легко усваиваемый белок, и массу минералов и витаминов, и Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Всё это важно для хорошей работы иммунной системы.

— Планируйте употребление рыбы как минимум 2–3 раза в неделю, — посоветовала Татьяна Селезнева.

Рыба — один из самых полезных продуктов

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Кисломолочные продукты

Специалист посоветовала обязательно включить в рацион кисломолочные продукты — греческий йогурт, мацони, ацидофилин, Мечниковскую простоквашу, ряженку.

— 70% иммунитета зависит от состояния кишечника, а эти продукты поддерживают нормальную микробиоту. Порция натурального кисломолочного продукта — отличный перекус в течение дня, — считает специалист.

Микробиота — это совокупность микроорганизмов человека.

Нужно не забывать про кисломолочные продукты

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Лимон, лайм

Эти фрукты — концентрат живого витамина С. Потребность в нем при простуде увеличивается в 2–3 раза.

— Пейте водичку и чай с лимоном каждый день, — порекомендовала диетолог.

Она уточнила, что лимон можно добавлять даже в горячую воду — его польза от этого не убавится. То же самое касается имбиря. А вот мед лучше есть вприкуску, так как в горячей воде его ферменты и витамины разрушаются.

Лимон и лайм — источник витамина С

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Морковь

Морковь — источник бета-каротина, провитамина А, которые крайне важны для синтеза иммуноглобулинов.

— Салатик из сырой морковки с черносливом и грецким орехом, заправленный греческим йогуртом — отличная поддержка иммунитету, — отметила Татьяна Селезнева.

Морковка обязательно должна быть на вашем столе

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Зелень

Петрушка, укроп, сельдерей, руккола, кинза, листовые салаты — источник витаминов, минералов, природных антиоксидантов и растительной клетчатки. Специалист настойчиво рекомендует добавлять больше зелени в овощные салаты, а также в первые и вторые блюда.

Ешьте больше зелени

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Тыквенные семечки

Тыквенные семечки крайне богаты цинком. А этот минерал называют королем иммунитета и главным минералом мужского здоровья.

— Используйте столовую ложку тыквенных семечек в качестве суперфуда в каши, салатики, и ваш иммунитет будет крепче, — посоветовала диетолог.

Семечки тоже полезны

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Диетолог Здоровье Иммунитет Продукты
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Комментарии
4
Гость
1 час
Откуда у нищего народа деньги на еду хорошую? мы работаем за МРОТ и баланду
Гость
1 час
Лимоны стоят как золотые, картошка обычная и то русским людям не доступна по цене Всё идёт по плану Таврического 👑🌙
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