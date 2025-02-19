«Здание отремонтируют»: стало известно, что будет на месте закрывшейся детской больницы в Ярославле

Власти рассказали, что будет на месте закрывшейся детской больницы № 1 в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стало известно, что будет на месте закрывшейся детской больницы № 1, которая располагается на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской в центре Ярославля.

Напомним, что детскую больницу экстренно закрыли в 2017 году. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии. Пациентов распределили по разным больницам города. Сначала глава Минздрава заявил, что здание будет отремонтировано. Но потом от этих планов отказались.

В 2020 году было изменено зонирование участка — вместо медицинского назначения сделали общественно-деловое, что расширило возможности использования помещения. В том числе его можно приспособить под офисы или торговый центр. Четырехэтажную «сталинку» пытались продать на торгах за 210,8 миллиона рублей. Но не нашлось желающих его купить.

Как уточнили 76.RU в Министерстве имущественных отношений Ярославской области, в здание бывшей больницы планируется переезд чиновников.

— Здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина будет отремонтировано для размещения органов исполнительной власти, — сообщили в Минимуществе.

По данным на февраль 2025 года, пока нет информации по срокам ремонта и переезда чиновников в здание на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.

Что известно про переселение чиновников

Впервые о планах переселения чиновников заговорили в 2023 году. Административные здания в центре Ярославля собираются продать частникам для развития туристических объектов.

По расчетам, при продаже исторических зданий в разных городах региона областной бюджет пополнится на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.

В свою очередь, власти приобрели часть дома № 69 на Советской улице, чтобы освободить здания в зоне ЮНЕСКО в центре Ярославля и переехать оттуда.

В феврале 2025 года состоялся первый переезд. Новый офис Министерства имущественных отношений Ярославской области теперь располагается на Советской улице, 69, в то время как раньше оно находилось на площади Челюскинцев, 10/3.