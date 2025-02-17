«Чертов круг, посильный только здоровому»: в Ярославле собралась очередь в поликлинике

В поликлинике № 3 в Ярославле собралась очередь Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram / Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле днем 17 февраля собралась очередь в поликлинике № 3 клинической больницы № 9 на Тутаевском шоссе, 31 в Дзержинском районе. Люди столпились у регистратуры. По словам недовольных жителей, проблема возникла из-за технического сбоя, из-за которого к специалистам не получается записаться в режиме онлайн.

— Еще с пятницы производят переход на новую больничную программу, к врачу не записаться ни через сайт, ни через «Госуслуги», только лично, в такой очередине. Льготных инсулинов нет в феврале, препараты которые есть, — не выписать из-за программы. Чертов круг, посильный только здоровому человеку. Не болейте, если за вас некому отстоять очередь, сбегать, поругаться, выбить жизненноважный инсулин, — написала жительница города в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В Министерстве здравоохранения Ярославской области пояснили, что проблема временная. Ее должны устранить уже 18 февраля.

— В настоящее время в Ярославской области медицинские организации перешли на новую единую информационную систему. В связи с этим, отмечаются технические проблемы в работе регионального сегмента «Интермед76» и службы 122. Они носят временный характер, и в кратчайшие сроки система возобновит свою работу. Ориентировочно ко вторнику все службы начнут работать штатно. Приносим свои извинения за временные неудобства. При этом отмечаем, что переход на новую информационную систему позволит медицинским организациям работать в ногу со временем, отказавшись от устаревших бумажных носителей и полностью перейдя в цифровой формат, — пояснили в региональном Минздраве.

Также там уточнили, что инсулин есть в наличии, и работы сервисов не относятся к лекарственному обеспечению.