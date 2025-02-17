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Здоровье «Чертов круг, посильный только здоровому»: в Ярославле собралась очередь в поликлинике

«Чертов круг, посильный только здоровому»: в Ярославле собралась очередь в поликлинике

Что случилось

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19 комментариев
В поликлинике № 3 в Ярославле собралась очередь | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram / Кирилл Поверинов / 76.RUВ поликлинике № 3 в Ярославле собралась очередь | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram / Кирилл Поверинов / 76.RU

В поликлинике № 3 в Ярославле собралась очередь

Источник:

В Ярославле днем 17 февраля собралась очередь в поликлинике № 3 клинической больницы № 9 на Тутаевском шоссе, 31 в Дзержинском районе. Люди столпились у регистратуры. По словам недовольных жителей, проблема возникла из-за технического сбоя, из-за которого к специалистам не получается записаться в режиме онлайн.

— Еще с пятницы производят переход на новую больничную программу, к врачу не записаться ни через сайт, ни через «Госуслуги», только лично, в такой очередине. Льготных инсулинов нет в феврале, препараты которые есть, — не выписать из-за программы. Чертов круг, посильный только здоровому человеку. Не болейте, если за вас некому отстоять очередь, сбегать, поругаться, выбить жизненноважный инсулин, — написала жительница города в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В Министерстве здравоохранения Ярославской области пояснили, что проблема временная. Ее должны устранить уже 18 февраля.

— В настоящее время в Ярославской области медицинские организации перешли на новую единую информационную систему. В связи с этим, отмечаются технические проблемы в работе регионального сегмента «Интермед76» и службы 122. Они носят временный характер, и в кратчайшие сроки система возобновит свою работу. Ориентировочно ко вторнику все службы начнут работать штатно. Приносим свои извинения за временные неудобства. При этом отмечаем, что переход на новую информационную систему позволит медицинским организациям работать в ногу со временем, отказавшись от устаревших бумажных носителей и полностью перейдя в цифровой формат, — пояснили в региональном Минздраве.

Также там уточнили, что инсулин есть в наличии, и работы сервисов не относятся к лекарственному обеспечению.

Еще 6 февраля власти сообщали, что медучреждения Ярославской области переходят на единую информационную систему. Переход должен завершиться к концу февраля. За это время ярославцы уже жаловались на проблемы с записью к врачам.

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Комментарии
19
280714103
1 час
Я вот кошку только что вылечил. Отношение к пациентам просто восхитительное. Очередей нет, всё по записи при помощи телефона, принимают вовремя. И правильно, это же не люди. Животные гораздо человечнее, как ни странно....
Гость
1 час
Даже сказать нечего, одну закрыли - люди просят, а кто их слышит, подсветка, каток, медведи, ребята Вы нам зачем...
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