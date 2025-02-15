«Отмечаются проблемы»: из-за технического сбоя ярославцы не могут записаться к врачам

У ярославцев возникли проблемы с записью к врачам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы массово пожаловались на невозможность записаться к врачу через «Госуслуги» и сайт «Интермед76».

— С 13 февраля невозможно записаться на прием к врачу. Какой вам искусственный интеллект, вы нормальную работу сайта обеспечить не можете. Три дня сайт просто лежит, и ничего вами не сделано! — возмутилась в комментариях на странице Минздрава Ярославской области Ольга Солдатова.

Люди жалуются, что из-за проблем с сайтами приходится либо откладывать визит к доктору, либо идти в поликлинику без записи и сидеть в очередях.

— Intermed76 не работает! Перекидывает на другой портал. Нет возможности ввести данные ни полиса, ни СНИЛС, ни паспорта, — написала читательница сайта 76.RU.

В ярославском Минздраве признали, что проблема существует.

— В настоящее время в Ярославской области медицинские организации перешли на новую единую информационную систему. В связи с этим отмечаются технические проблемы в работе регионального сегмента «Интермед76» и службы 122. Они носят временный характер, и в кратчайшие сроки система возобновит свою работу, — ответили чиновники.

По их словам, ориентировочно ко вторнику все службы начнут работать штатно.

— Приносим свои извинения за временные неудобства. При этом отмечаем, что переход на новую информационную систему позволит медицинским организациям работать в ногу со временем, отказавшись от устаревших бумажных носителей и полностью перейдя в цифровой формат, — добавили в Минздраве.

Напомним, о том, что все медучреждения Ярославской области переходят на единую информационную систему, 6 февраля сообщили в правительстве региона.

В частности, власти анонсировали, что все бумажные медкарты будут иметь отсканированные электронные аналоги. Единая база позволит врачам оперативно получать данные, видеть анализы и исследования, понимать динамику и быстрее оказывать необходимую помощь. Пациенты могут лечиться в разных больницах и не собирать для каждой отдельный комплект справок. Все документы можно будет получить на «Госуслугах» в разделе «Мое здоровье».