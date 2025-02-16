Грозит ли вам деменция? Проверьте себя: даем всего 5 тестов, они простые

Тренировать мозг можно, даже подсчитывая яблоки, — и риск наступления деменции будет ниже Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











От деменции никто не застрахован. Ее признаки обнаруживают не только у тех, кому глубоко за 70. Забывчивостью страдают и люди в возрасте чуть за 40. Конечно, хочется сделать всё возможное для того, чтобы как можно дольше быть в уме и не жаловаться на память. «Доктор Питер» предлагает пройти 5 простых тестов и понять, пора ли уже беспокоиться из-за необратимого изменения когнитивных функций.

Известный невролог из США доктор Байбинг Чен утверждает, что оценивать состояние мозга и другие характеристики здоровья стоит для того, чтобы вовремя распознать приближение деменции. Тогда можно своевременно принять меры. Хотя заболевание и неизлечимо, облегчить состояние реально.

Байбинг Чен — невролог Медицинского центра при Мичиганском университете (США).

1. Тест с рисованием часов

Это самый доступный и эффективный ранний скрининг когнитивных нарушений. Всё просто: надо лишь нарисовать обычные круглые часы с делениями, цифрами и стрелками, показывающими определенное время.

— Смысл этого простого теста в том, что он требует активизации сразу нескольких когнитивных функций одновременно, — объясняет доктор Байбинг Чен. — Надо сосредоточиться, понять инструкции, вспомнить, как выглядит циферблат, правильно интерпретировать расположение стрелок по отношению к цифрам (это один из важнейших признаков, что с мозгом всё в порядке), проявить зрительно-пространственные способности, моторные навыки для рисования.

Оценить тест очень просто. Проверьте, все ли цифры на месте и в правильной ли последовательности написаны, точно ли изображены стрелки, показывающие конкретное время. Плохой знак, если цифры вдруг окажутся за пределами циферблата или «потеряются» стрелки. Если человек отказывается рисовать часы, это тоже важный признак — возможно, он не понял задание или сомневается, что сможет выполнить его правильно.

Невролог Чен категоричен в выводах: если человек нарисовал часы правильно, слабоумие у него практически исключено.

2. Тест на равновесие

Здесь тоже всё просто. Попросите человека постоять на одной ноге секунд 30, поджав или отведя в сторону другую. Важно, чтобы рядом была опора. Глаза можно не закрывать. Получилось?

Равновесие и координацию регулируют мозжечок и часть коры головного мозга. Сигнал им посылают сенсорные системы. Если тест провален, есть смысл задуматься об обследовании: нарушения координации движений могут говорить о нейродегенеративных изменениях и ранних симптомах болезни Паркинсона.

3. Тест на запахи

А вы хорошо распознаете знакомые запахи? Улавливаете аромат кофе и ванили? Их особенно часто просят идентифицировать при прохождении этого теста.

Обоняние тесно связано с той частью мозга, которая одной из первых может пострадать при поражении болезнью Альцгеймера. Поэтому гипосмия — снижение обоняния — считается одним из ранних признаков деменции. И иногда она может опережать другие когнитивные проявления слабоумия на несколько лет. Ученые считают связь снижения обоняния и деменции настолько значимой, что рекомендуют обязательно проводить скрининг на запахи у людей старше 60 лет.

4. Тест «счет в движении»

Попросите человека идти вперед и считать назад от десяти. Если ему это удается с легкостью, не снижая темпа движения и не задумываясь о счете, то всё в порядке. Мозг способен разделять две задачи, внимание на них удается концентрировать.

Если же шаг замедляется, когда человек пытается отсчитывать 10… 9… 8… 7…, или он ошибается в счете, зависает на перечислении цифр, не в состоянии автоматически их вспомнить, то его когнитивные способности снижены, и это признак, что есть опасность развития деменции.

5. Тест на беглость речи

Этот тест оценивает языковые и исполнительные функции, связанные с лобными и височными долями мозга. Попросите человека назвать за одну минуту как можно больше слов какой-то определенной категории — например, названий животных или тех слов, что начинаются на букву «К».

Трудности с подбором слов могут указывать на дисфункцию лобной или височной доли головного мозга, что может говорить о признаках болезни Альцгеймера или деменции определенного типа.

Не только слабоумие

— Сами по себе эти тесты не говорят о деменции, это лишь возможные подсказки о том, что нарушены функции некоторых областей мозга, — отмечает невролог. — Диагноз ставит исключительно врач. Но задуматься, если тесты провалены, стоит. Так, проблемы с координацией могут говорить об опухолях в мозге, а нарушение обоняния — о последствиях ковида.

На результаты теста могут влиять и другие состояния — например, низкий уровень витамина B12, гипофункция щитовидной железы или побочные эффекты от приема лекарств.

Ранее мы рассказывали о том, как кофе спасает от деменции. Важно, чтобы напиток не был сладким и декофеинизированным. Исследователи полагают, что именно свойства кофеина дают такой удивительный эффект для мозга, а сахар как раз может его нивелировать. Но для точного ответа потребуются дополнительные исследования.

Зато точно подмечено, что по сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе, у любителей этого напитка на 34% меньше вероятность развития болезни Альцгеймера и связанных с ней заболеваний, на 37% — болезни Паркинсона и на 47% меньше вероятность умереть от нейродегенеративного заболевания.

Причины развития процессов нейродегенерации — проще говоря, массового вымирания нейронов — пока точно неизвестны. Не существует и лекарств от таких заболеваний. А вот людей, страдающих от них, становится всё больше. Это связано еще и с тем, что растет продолжительность жизни. Люди, счастливо избежавшие рака, инфаркта или инсульта, рискуют попасть в объятия болезни Альцгеймера, Паркинсона или других нейродегенераций.

Именно поэтому так важно задумываться о профилактике этих заболеваний. Избежать деменции помогает одна самая простая привычка — заставлять мозг трудиться. Это значит — смотреть умные фильмы, читать книжки, решать сложные задачки (математические, на логику), кроссворды, изучать иностранные языки и учиться играть на музыкальных инструментах.