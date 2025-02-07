Власти Вологодской области намерены полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках

По словам губернатора, работа над вопросом проводится вместе с общественными организациями, государственными структурами и РПЦ Источник: ostorozhno_novosti / T.me

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о намерении полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках.

Об этом чиновник сказал во время оперативного совещания правительства области. Исключение собираются сделать только для тех, кому аборт положен по медицинским показаниям.

— Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами, директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов, даже в частных клиниках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской Православной Церкви, — заявил Филимонов.

Во второй половине февраля власти области планируют обсудить запрет абортов с главами частных медицинских организаций.

Российские ученые также выступают против проведения абортов в частных клиниках. Они считают, что нужно законодательно закрепить право эмбрионов на жизнь и снизить риски из-за опасной процедуры для репродуктивного здоровья женщин.

В Госдуме неоднократно обсуждали возможность запрета и ограничения абортов в России, но так и не пришли к этому решению. В 2023 году было множество инициатив, касающихся стимулирования рождаемости. Среди предложений были те, что разрешали женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или предлагали платить женщинам за отказ от аборта. В нескольких регионах страны даже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. С самыми яркими инициативами можно ознакомиться в материале.