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Здоровье Власти Вологодской области намерены полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках

Власти Вологодской области намерены полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках

Об этом заявил губернатор

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1 комментарий

По словам губернатора, работа над вопросом проводится вместе с общественными организациями, государственными структурами и РПЦ

Источник:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о намерении полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках.

Об этом чиновник сказал во время оперативного совещания правительства области. Исключение собираются сделать только для тех, кому аборт положен по медицинским показаниям.

— Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами, директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов, даже в частных клиниках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской Православной Церкви, — заявил Филимонов.

Во второй половине февраля власти области планируют обсудить запрет абортов с главами частных медицинских организаций.

Российские ученые также выступают против проведения абортов в частных клиниках. Они считают, что нужно законодательно закрепить право эмбрионов на жизнь и снизить риски из-за опасной процедуры для репродуктивного здоровья женщин.

В Госдуме неоднократно обсуждали возможность запрета и ограничения абортов в России, но так и не пришли к этому решению. В 2023 году было множество инициатив, касающихся стимулирования рождаемости. Среди предложений были те, что разрешали женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или предлагали платить женщинам за отказ от аборта. В нескольких регионах страны даже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. С самыми яркими инициативами можно ознакомиться в материале.

Затем обсуждение вопроса перешло в более мирное русло. В июле 2024 года вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что на рассмотрение внесут законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка. Правда, позднее он уточнил, что к запрету абортов поправки не имеют отношения, а касаются фетальной медицины (медицины плода). К дискуссии присоединился и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в РФ должны думать не только о демографии, но и об уровне благосостояния семей, и о праве женщины принимать решения.

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Аборт Роды Беременность Запрет абортов Запрет
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Комментарии
1
rodynamoya
56 минут
Наступает средневековье, палки и плети впереди..........
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