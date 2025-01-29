«На 15-й таблетке началось кровотечение». Россиянки массово жалуются на побочки от препарата для контрацепции

На побочки от препарата жалуются девушки из разных регионов страны Источник: Mom.life, читательница MSK1.RU Алла











Россиянки стали массово жаловаться на плохое самочувствие после приема контрацептивного препарата «Клайра». Таблетки, которые должны подавлять овуляцию и уменьшать болезненность менструаций, наоборот, вызывают сильные боли, высыпания на лице и депрессивное состояние.

Девушки принимали этот препарат годами, но побочные эффекты появились несколько месяцев назад, когда в аптеках стали продавать новую «Клайру» — с описанием на казахском языке . При этом выпускают их на том же самом заводе в Германии.

Производитель КОК заявил, что состав препарата не изменился — обновилась только упаковка. Наши коллеги из MSK1.RU попытались разобраться, что произошло с таблетками и насколько опасно их принимать.

Что это за таблетки

«Клайра» — это комбинированный пероральный контрацептивный препарат (КОК), который содержит женские половые гормоны. Его производит фармкомпания «Байер», таблетки изготавливают в Германии.

Препарат назначают женщинам для предупреждения нежелательной беременности, уменьшения болезненности менструации, а также в лечебных целях при эндометриозе (заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются за границы матки, например в яичники, маточные трубы или кишечник), дисфункциональном маточном кровотечении и кистах в яичниках.

Раньше упаковка «Клайры» была полностью на русском языке, в аптеках она стоила 1700–2000 рублей. Но несколько месяцев назад препарат подешевел — теперь его цена составляет 1500–1600 рублей. А на пачке появилось описание таблеток на казахском языке.

Слева — новая упаковка «Клайры» с описанием на казахском языке, справа — старая упаковка, где всё написано на русском Источник: предоставлено Аллой

Начав принимать таблетки из упаковки с новым дизайном, девушки стали чувствовать себя хуже. Они жалуются на самые разные симптомы: от болей в животе до депрессивного состояния.

«На 15-й таблетке началось кровотечение, болел яичник»

Москвичка Дарья принимает «Клайру» три месяца. Сначала всё было отлично, препарат полностью ей подходил. Но через несколько дней после того, как она купила новую пачку КОК с описанием на казахском языке, девушку стали мучить слабость, тошнота, головные боли. А еще появилось депрессивное состояние.

— У меня был психоэмоциональный сбой. Было ощущение, что жизнь не имеет смысла, постоянно хотелось плакать и не было сил и желания что-либо делать, хотя обычно у меня такого не бывает, — рассказала MSK1.RU девушка.

Жительница Симферополя Алла пила «Клайру» целый год. Врач долго подбирал подходящий девушке препарат. Месяц назад она взяла в аптеке новую упаковку, не посмотрев на оборот, и на середине пачки почувствовала массу неприятных симптомов.

Старая упаковка «Клайры» Источник: Mom.life

— На середине пачки у меня по коже пошли сильные гнойные высыпания. Сейчас от них остались красные пятна. Стала слишком эмоциональной, будто при ПМС (предменструальный синдром), постоянно была набухшая, очень болезненная грудь. На начале второй пачки заболел низ живота. Месячные стали обильными, — описала свое состояние Алла.

Купленная девушкой упаковка была на казахском. Она обошла несколько аптек, чтобы найти оригинальный препарат, и после перехода на него ее самочувствие улучшилось.

— Я слышала мнение, что нужно пройти привыкание на казахскую «Клайру», но рисковать я не стала, так как у меня проблемы с сердцем, — отметила она.

Анастасия из Красноярска принимала «Клайру» целых пять лет. Препарат ее полностью устраивал — до декабря прошлого года, когда она купила пачку КОК с новым дизайном. По словам девушки, помимо описания на казахском языке, внутри также отсутствовала инструкция, что делать в случае пропуска таблетки.

Такие отзывы о новой «Клайре» пишут девушки на сайте «Аптека.ру» Источник: Apteka.ru











— Я не придала этому значения, но уже на 15-й таблетке из новой «казахской» пачки у меня началось кровотечение. При этом болел яичник, где у меня две эндометриоидные кисты, рост которых мы с гинекологом и сдерживаем приемом этого препарата, чтобы не допустить повторного разрыва и операции. Болела грудь и поясница, — рассказала MSK1.RU Анастасия.

Девушка всё же закрыла на это глаза: «Подумала, что дело в моем организме». А потом, когда собиралась заказать очередную пачку в онлайн-аптеке, зашла в отзывы и увидела десяток негативных комментариев о «казахской» «Клайре».

— У кого-то при приеме этого КОК была овуляция! А это недопустимо. Сейчас я записана на плановое УЗИ, будем с доктором смотреть, как повлиял прием этой дефектной «Клайры» на мое женское здоровье, — добавила она.

Я закупилась на полгода старой «Клайрой», пришлось походить по аптекам. Но что делать дальше, пока не представляю. Я планировала пить ее еще долгие годы. Анастасия

При этом новые упаковки «Клайры» пробиваются в системе маркировки «Честный знак». Но таблетки не дают нужного результата.

Обновили только дизайн

MSK1.RU обратился за разъяснением ситуации к производителю «Клайры» — фармкомпании «Байер». Там нам рассказали, что упаковку препарата изменили в мае 2023 года. Теперь на ней есть маркировка не только на русском языке, но и на языках государств — членов ЕАЭС, где может продаваться препарат.

— В настоящее время в аптеках продается препарат «Клайра» в упаковках как в старом дизайне, так и в новом (с информацией на казахском языке). Для определения подлинности препарата потребитель может использовать приложение государственной системы цифровой маркировки «Честный знак», отсканировав QR-код на упаковке препарата, — сказали MSK1.RU в компании.

Новая упаковка «Клайры» Источник: Mom.life

По словам «Байер», «Клайру» по-прежнему производят на заводе в Германии и импортируют в Россию. Также компания заявила, что внимательно анализирует «все поступающие сообщения о нежелательных явлениях и качестве наших препаратов».

— По результатам проведенной экспертизы качество и положительный профиль безопасности препарата были подтверждены, — заключили там.

Подделка или различный состав?

У девушек, пожаловавшихся на побочные эффекты от «казахской» «Клайры», возникли три версии происходящего. Первая — что в аптеки завезли поддельную партию. Вторая — что таблетки всё же отличаются по составу, так как предназначены для разных национальных рынков. И третья — что организму надо просто привыкнуть к новым КОК.

По мнению врача-гинеколога Марии Милютиной, для «Байера» Россия и Казахстан — примерно одинаковые регионы, поэтому маловероятно, что таблетки могут отличаться по составу.

— У нас были препараты прогестерона, которые продавались и в Европе, и в России. И продающиеся в Европе работали лучше. Но это было несколько лет назад, сейчас мы такого не наблюдаем, — рассказала MSK1.RU специалист.

Источник: Planetazdorovo.ru











При этом в Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга MSK1.RU пояснили, что препараты могут отличаться по составу и форме выпуска в зависимости от страны, в которую они поставляются. А точнее, это зависит от законодательных актов, которые регулируют обращение лекарственных средств.

— Фармацевтический бизнес — это бизнес, производители сами определяют, что и в какой форме будут продавать в той или иной стране, учитывая коммерческие интересы, особенности национального рынка и законодательные требования, — сказали MSK1.RU в ассоциации.

В то же время фармакогенетика — то есть особенности метаболизма лекарства в организме в зависимости от генотипа человека — не влияет на состав и форму лекарственных препаратов, отметили там.

Источник: читательница MSK1.RU Алла Источник: читательница MSK1.RU Алла

— Данная наука не имеет в настоящее время такого развития, чтобы ее использовали при создании и производстве современных лекарственных препаратов, находящихся в обращении на мировом рынке, — объяснили в ассоциации.

Чтобы заявлять об отсутствии терапевтического действия и безопасности препарата, нужно инициировать проверку продукции на предмет фальсификации, заключили фармакологи.