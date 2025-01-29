НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 754мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,97
EUR 101,60
«Эпидемия микронаушников»
Вертолет для пациентов
Спор из-за строительства моста
Возобновили закупку «Яавтобусов»
Квартира по цене комнаты
Кадровые перестановки в правительстве
Как отдохнуть зимой по-русски
Изменится погода
Что будет в доме с атлантами
Объяснились за бизнес-авто
Здоровье В Ярославле хотят нанять вертолет, чтобы доставлять пациентов по воздуху. Сколько за это заплатят

В Ярославле хотят нанять вертолет, чтобы доставлять пациентов по воздуху. Сколько за это заплатят

Власти планируют потратить на это немалые средства

727
19 комментариев

Пациентов будут доставлять в больницу на вертолете

Источник:

В Ярославской области ищут желающих предоставить свои услуги местной службе санавиации. Заплатить за это до конца года готовы 27 миллионов 260 тысяч рублей. Информация появилась на сайте «Госзакупки».

Фирма должна предоставить вертолет максимальной взлетной массой от 2000 до 4000 килограммов, чтобы дата его выпуска была не ранее 1 января 2014 года.

— Дальность полета — не менее 400 километров. Наличие на воздушном судне, используемом для выполнения работ, изображения красного креста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, — говорится в описании объекта закупки.

Для медработников и сопровождающих лиц в вертолете должно быть не меньше двух мест. Для пациента необходимо минимум одно место.

Помимо самого вертолета, компания, с которой будет заключен контракт, должна предоставить экипаж, имеющий все необходимые для полетов допуски. Указано, что вертолет должен располагаться не дальше, чем в 50 километрах от улицы Лисицына, 1, в Ярославле.

Объем работ, как указано в документах, установить невозможно. Он исчисляется в летных часах — 60 минутах полетного времени.

— Полетное время — время с момента начала вращения лопастей несущих винтов воздушного судна перед взлетом и до момента их полной остановки после окончания полета, — уточняется в документации.

Указано, что вертолет должен будет перевозить пациентов на территории Ярославской области. Но в некоторых случаях возможны вылеты в Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Вологодскую области, а также в Москву и Московскую область.

Заказчиком указано государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф». Заявки от желающих будут принимать до 4 февраля 2025 года.

Санавиация в Ярославской области появилась в 2021 году. За три года работы подобный вид перемещения пациентов стал достаточно востребованным. Например, к нему прибегли, когда транспортировали четырехлетнюю девочку из Ростова Великого, которую выбросила из окна собственная мать.

В 2024 году бригады санитарной авиации эвакуировали 47 жителей региона, из них 10 — дети, трое из которых — малыши до года. Всего к этой работе привлечено около 10 медиков, рассказывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ПО ТЕМЕ
Вертолет Санавиация Минздрав Госзакупки
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
1 час
Это не для рядовых граждан. Это в первую очередь забота властей и депутатов о себе и своих членов семьи. Медицина ниже плинтуса в Ярославской обл. Хотят иметь возможность быстрой доставки в Москву. Для жителей , как обычно , будет не доступна, ну для отвода глаз доставят в Ярославль из глубинки области, где вообще отсутчтвует медицина, одного или 2х пациентов в год. Проблемы жителей не волнуют власть - большой район областного города, столицы ЗК, уже практически 2 года без элементарной медпомощи после закрытия поликлинники. И властям чихать на жителей. Так что некоторые тут в комментах рано обрадовались - не для вас эта забота
Гость
1 час
Власть и депутаты, видимо, не надеются на местную медицину. Все хотят в Москву в случае чего. Но все делается под благовидным предлогом - типа для жителей. Ага, развесили губу, помечтайте. Поликлинику сарай-ангар, и тот для жителей не смогли в прошлом году поставить. И уже не вспоминают про обещания ни мэр, ни губер.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление