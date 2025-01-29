В Ярославле хотят нанять вертолет, чтобы доставлять пациентов по воздуху. Сколько за это заплатят

Пациентов будут доставлять в больницу на вертолете Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Ярославской области ищут желающих предоставить свои услуги местной службе санавиации. Заплатить за это до конца года готовы 27 миллионов 260 тысяч рублей. Информация появилась на сайте «Госзакупки».

Фирма должна предоставить вертолет максимальной взлетной массой от 2000 до 4000 килограммов, чтобы дата его выпуска была не ранее 1 января 2014 года.

— Дальность полета — не менее 400 километров. Наличие на воздушном судне, используемом для выполнения работ, изображения красного креста в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, — говорится в описании объекта закупки.

Для медработников и сопровождающих лиц в вертолете должно быть не меньше двух мест. Для пациента необходимо минимум одно место.

Помимо самого вертолета, компания, с которой будет заключен контракт, должна предоставить экипаж, имеющий все необходимые для полетов допуски. Указано, что вертолет должен располагаться не дальше, чем в 50 километрах от улицы Лисицына, 1, в Ярославле.

Объем работ, как указано в документах, установить невозможно. Он исчисляется в летных часах — 60 минутах полетного времени.

— Полетное время — время с момента начала вращения лопастей несущих винтов воздушного судна перед взлетом и до момента их полной остановки после окончания полета, — уточняется в документации.

Указано, что вертолет должен будет перевозить пациентов на территории Ярославской области. Но в некоторых случаях возможны вылеты в Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Вологодскую области, а также в Москву и Московскую область.

Заказчиком указано государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф». Заявки от желающих будут принимать до 4 февраля 2025 года.

Санавиация в Ярославской области появилась в 2021 году. За три года работы подобный вид перемещения пациентов стал достаточно востребованным. Например, к нему прибегли, когда транспортировали четырехлетнюю девочку из Ростова Великого, которую выбросила из окна собственная мать.