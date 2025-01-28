Ни сна, ни талии: как «гормон стресса» может испортить жизнь и фигуру — ликбез от специалистов

Стресс приводит к повышению кортизола, а тот, в свою очередь, запускает целый ряд негативных процессов в организме Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Гормоны в организме человека отвечают за множество процессов — от сна до аппетита и роста. И один из них чаще всего подвергается критике. Кортизол принято ругать и винить в проблемах с весом и сном, но без него мы не могли бы справляться со стрессом. Врачи объяснили NGS.RU, когда бить тревогу и стараться его снижать, действительно ли он не дает похудеть и почему для решения проблемы нет волшебной таблетки.

Что такое кортизол и при чем здесь АКТГ

Кортизол — гормон, который вырабатывается в надпочечниках. Его часто называют «гормоном стресса», поскольку он активно выделяется в кровь в ответ на стрессовые ситуации.

— Он играет ключевую роль в ряде физиологических процессов: участвует в регуляции иммунной системы, обмене веществ, поддержании тонуса сосудов и уровня артериального давления, — перечислила Вероника Неудахина, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье».

Концентрация кортизола зависит от активности другого гормона, адренокортикотропного (АКТГ), который синтезируется гипофизом — маленькой, размером с горошину, железой, расположенной в основании головного мозга.

Концентрации кортизола и АКТГ находятся в динамическом балансе: если уровень кортизола снижается, то содержание АКТГ растет, чтобы компенсировать нехватку кортизола. Это, в свою очередь, приводит к увеличению выработки кортизола, предупреждает Екатерина Демьяновская, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Причины повышенного кортизола

По данным лаборатории «Гемотест», за последний год (с 1 января 2024 года) высокий уровень кортизола был обнаружен в среднем у 14% пациентов: у 11% мужчин и 15% женщин (из них у 26% беременных).

— Чаще всего к повышению уровня кортизола приводит избыточная активность надпочечников или сбой в работе гипофиза. Иногда концентрация гормона возрастает после интенсивной физической нагрузки или употребления большого количества кофе — такие состояния организм расценивает как стрессовые и отвечает на них повышенной выработкой кортизола, — отметила Екатерина Демьяновская, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Длительно повышенный уровень кортизола может привести к остеопорозу, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и снижению иммунитета.

Такие симптомы могут говорить о повышенном кортизоле, но точный диагноз ставит врач Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Состояние, при котором в течение длительного времени вырабатывается избыточное количество кортизола, называется гиперкортицизм. Оно наблюдается при таких заболеваниях, как опухоли надпочечников, гипофиза, а также при длительном приеме стероидных препаратов.

Если у вас появились симптомы, перечисленные выше, не стоит паниковать. Но обратиться к врачу-эндокринологу нужно обязательно.

— Золотым стандартом диагностики является специальная проба с дексаметазоном, также врач может назначить тесты суточной мочи или слюны на кортизол. Лечение гиперкортицизма проводится только врачом и зависит от причины его возникновения, — подчеркнула Вероника Неудахина.

Кортизол не дает похудеть?

Физическая активность снижает стресс и помогает в борьбе с ним Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вероника Неудахина также отметила, что напрямую высокий уровень кортизола в крови не влияет на возможность похудеть. При этом, как всегда, есть ряд но.

Из-за повышенного кортизола в крови повышается концентрация глюкозы и холестерина, мышечная масса снижается, а в области талии и вокруг внутренних органов начинают формироваться жировые депо.

— Еще на фоне хронического стресса человек может употреблять больше пищи, чем ему требуется. Так появляется избыточный вес, а затем, если не принять меры, и ожирение, — отметила Екатерина Демьяновская, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Высокий уровень стресса, конечно, нарушит и сон. Концентрация кортизола в нормальном состоянии достигает пика именно к утру, но при длительном напряжении уровень может подниматься к вечеру. А это легко приводит к бессонице и усталости в течение дня.

Как снизить кортизол

Любые лекарства для снижения кортизола должен назначать только врач — это серьезные препараты, действие которых связано с работой надпочечников. Как правило, при патологически повышенном уровне кортизола назначают препараты, призванные подавить их функцию. В таких случаях самолечение опасно для здоровья и даже для жизни.

Чаще всего специалист сначала посоветует разбираться с причинами стресса.

— Если по результатам комплексных обследований у человека не были выявлены никакие заболевания, то уровень кортизола может прийти в норму самостоятельно. Для этого следует чаще бывать на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, по возможности избегать эмоциональных стрессов, отказаться от курения и употребления алкоголя, — перечислила Екатерина Демьяновская.

Врач может также порекомендовать витамины или добавки, которые в целом укрепляют здоровье. Но в любом случае в первую очередь придется менять образ жизни, потому что волшебной таблетки от высокого уровня кортизола не существует.

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