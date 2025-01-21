«Приведет к снижению слуха»: в Ярославле шесть студентов попали в больницу из-за микронаушников

Шесть студентов попали в больницу из-за микронаушников Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В разгар сессии в Ярославской области участились случаи обращений к медикам из-за застрявших в ушах студентов микронаушников. Такие данные привели в больнице имени Соловьева 20 января.

— В последние два года отмечается отчетливый рост количества обратившихся студентов средних и высших учебных заведений с застрявшими в ухе микронаушниками. ‍Если в прошлом году таких пациентов было более двадцати человек, то за две недели этого года — уже шесть, — указали в медучреждении.

Микронаушник — миниатюрное беспроводное устройство, предназначенное для скрытного для окружающих прослушивания информации. Оно вставляется внутрь ушного канала, а после удаляется с помощью магнита.

Как отметили в больнице, застрявшее инородное тело нельзя оставлять в ухе.

— Пациенты во время попыток самостоятельно удалить посторонний предмет из уха наносят дополнительно травмы слухового прохода и барабанной перепонки, осложняемые кровотечениями, разрывом барабанной перепонки, — указали в больнице. — Если не удалить данное инородное тело, в последствии возникнут эрозии и изъязвления слухового прохода, барабанной перепонки, что приведет к стойкому снижению слуха.