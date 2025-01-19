Как омолодиться и похудеть с помощью дикоросов — советы сибирской травницы

«Всенародно-лечебная» ромашка не всегда полезна Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Дарина Аржакова работала геологом в тайге, одиннадцать лет назад она решила завязать с геологоразведкой и вспомнить, чему ее учили бабушка с отцом. И взялась профессионально заготавливать травы. Теперь у них с мужем фермерское хозяйство, где одно из направлений — создание травяных чаев. За дикоросами каждое лето выезжают в горную тайгу Хакасии и на юг Красноярского края. Рецептами оздоравливающих чаев травница поделилась с NGS24.RU.

Травяные чаи можно не всем. Если у вас, например, заболевания желудка, почек и печени, склонность к аллергическим реакциям, стоит проконсультироваться с врачом. Также травы нужно принимать с осторожностью женщинам в положении.

Травница Дарина Аржакова Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Давай сразу разделим: есть травяной сбор и травяной чай. Первый используется для лечения или профилактики какого-либо заболевания. И пить его нужно только по назначению врача, — говорит Дарина Аржакова. — А травяной чай — это повседневный напиток, в основе которого — ферментированная трава. Общеукрепляющего, тонизирующего или, наоборот, успокаивающего действия. Если нет противопоказаний, то употреблять его можно и нужно всем.

— Сколько раз в день?

— Весь день можно, вместо черного или зеленого. Я уже больше 11 лет на травяном чае. Делаю себе смеси из бадана, листьев малины, лабазника, саган-дайли (вид рододендронов. — Прим. ред.), курильского шиповника и иван-чая. Молодость точно сохраняет.

— А какой чай советуешь ежедневно пить?

— Лучше в разные сезоны выбирать разные травы. Это же определенная профилактика. В комплексе с ЗОЖ работает идеально. В зимний, весенний периоды, когда мы часто болеем ОРЗ или вирусными заболеваниями, нужно акцентироваться на укреплении иммунитета. Это шиповник, один из самых доступных плодов, малина ферментированная, чабрец очень хорош от кашля. Главное — не переборщить. Добавляем травы даже в привычный черный или зеленый чай: около трети от пропорции. Тогда он получится именно чаем и не будет вредить организму. Ну, конечно, важно учитывать заболевания, хронические или в острой форме. Скажем, если человек с гастритом начинает пить смородиновый лист, который полезен в целом, но повышает кислотность, то может только ухудшить свое состояние. В любом случае нужно знать свойства трав и опираться на них. Пить безгранично, особенно в большом количестве, любую траву, которую пошел и собрал, категорически не рекомендуется.

«Пить в любых количествах траву нельзя» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Если не углубляться в изучение трав, как определить, что тебе подходит?

— Есть простой метод: нужно слушать организм. В первую очередь — нюх. Если по запаху нравится, значит, тебе эта трава подойдет и будет полезна. И наоборот, если ты взял чай, который твоему другу нравится, кружку к носу поднес, вдохнул, и запах показался неприятным — всё, отставь, этот напиток не подходит. Второе, на что нужно обратить внимание, — внешний вид. Трава должна быть натурального цвета, а не выцветшая и поблекшая. Мята — зеленая, душица — фиолетовая, а не полупрозрачная. Это говорит о правильности сбора и заготовки и, соответственно, о том, насколько сохранились полезные свойства. Ну и третий, чисто субъективный параметр, — в интернете посмотри на человека, который эту траву заготавливает, он тоже не должен вызывать отторжения. Вот если всё сходится, трава точно в толк будет.

— Какой травяной чай лучше пить на ночь глядя?

— Из успокаивающих: белоголовник, душица, мята, мелисса. Чабрец тоже улучшает качество сна, но он пограничный — если его и добавлять, то небольшую веточку. Большее количество даст обратный эффект — взбодрит.

— Вместе или по отдельности?

— Если всё смешать, то они создают какофонию вкуса. Мне больше нравится брать какую-то основу, базовый чай, и к ней добавлять уже, допустим, белоголовник; завтра только душицу или мелиссу. Хотя мята с мелиссой или душицей хорошо компонуются. Белоголовник — у него достаточно ярко выраженный вкус, можно ни с чем не смешивать.

— В каких пропорциях?

— Примерно 10−20 процентов — это должны быть травы полезного действия и 80 процентов — чайная основа. Еще можно витаминные ягодки добавлять: рябину, калину, шиповник, боярышник, черноплодку. Для повышения иммунитета и укрепления сердечно-сосудистой системы.

— А какой сбор с утра лучше пить?

— С утра — тонизирующие чаи: малина ферментированная хорошо бодрит, бадан. Их берем за основу и к ним уже добавляем саган-дайлю, но это сильно стимулирующая трава, нужно класть не больше четырех листочков на человека в день.

У каждого дикороса свои лечебные свойства Источник: Артём Ленц / NGS24.RU











— Как насчет травяных чаев, которые сделаны промышленным способом?

— Ну как сказать, если безвыходная ситуация и нет другой травы, то, конечно, можно. Но я бы не советовала. Вот вскрываешь упаковку, особенно эти фильтр-пакетики, перемолотые донельзя… я не уверена, что внутри именно тот состав, что указан на этикетке. И это же всё равно заготовка машинным способом. То есть идет комбайн по сельхозугодьям, собирает ромашку, и он перемалывает всё подряд. Но мы же знаем, что в природе, как бы ты ни сажал одну культуру, она одна расти не будет. Плюс из-за этой машинной переработки в мелкую пыль она теряет все свои полезные свойства. Ни в какое сравнение с ручным сбором такой способ не идет. В любом городе есть магазины, где травники продают свою продукцию — лучше брать там.

Если болит голова

— При самых распространенных недомоганиях, например легкой головной боли, что посоветуешь?

— Сначала причину выяснить. Врач прежде всего! Если что-то текущее, то, возможно, нужно расширить сосуды и улучшить кровообращение. Это снимет спазмы, и боль проходит. Например, тем, кто пьет ацетилку от головной боли, очень хорошо подойдет малина ферментированная. Ее можно заварить покрепче — две щепотки. Быстро снимаются неприятные ощущения. Лично у меня это первое средство в таких случаях.

При похмелье

— Что делать, если перебрал со спиртным?

— Саган-дайля эффективно помогает. Вообще, у нее много полезных свойств. Помогает активизировать силы. Я ее рекомендую и тем, кто ведет сидячий образ жизни, и тем, у кого большие физнагрузки. Некоторые даже считают, что она в комплексе с другими средствами помогает избавиться от алкогольной зависимости. Что еще с похмелья? Кроверазжижающее: малина со смородинкой, можно также добавить туда душицы с мятой, чтобы освежиться, прийти в тонус и в то же время привести в норму, успокоить нервную систему.

— Много такого чая надо выпить?

— В течение дня — литр-полтора. Для того чтобы промыть организм. Малина и иван-чай запускают очистку от токсинов, которые накопились после бурной ночи. Это тоже поможет выйти из такого состояния.

Тысячелистник — при болезни мочеполовой системы Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











И фигуру в порядок привести

— Не за горами весна, хочется быть в форме, что посоветуешь?

— Бадановый лист ферментированный хорошо нормализует обмен веществ и разрушает липидные связи, то есть жировые отложения. И еще вторая травка — курильский чай. Он используется много где в БАДах, кстати. В Сибири хорошо растет — иди собирай, ферментируй и пей. И бадан, и курильский чай можно пить в чистом виде. Выбрать, кому какой по вкусу. Единственное, если есть цель похудеть, нужно пить курсом, допустим 21 день, и в это время соблюдать правильный режим питания.

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