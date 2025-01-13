Возможно, есть и в вашей аптечке. Анестезиолог назвал лекарства, которые могут вызывать деменцию

Некоторые препараты при ежедневном применении повышают риск развития деменции Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Образ жизни, нездоровое питание, ожирение, гипертония, сахарный диабет и определенные генетические особенности могут привести к слабоумию. Однако, как оказалось, риск деменции повышают и некоторые лекарства, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Анестезиолог из Лос-Анджелеса, доктор Зейн Хасан назвал пять типов препаратов, которые способны привести к таким тяжелым последствиям.

— Проблема почти всех этих лекарств заключается в том, что они обычно влияют на мозг, — говорит врач на своем канале в TikTok. — Всё, что успокаивает мозг в течение длительного периода времени, включая анестезию, может вызвать деменцию.

Средства от аллергии с дифенгидрамином

Дифенгидрамин — действующее вещество димедрола, его западного аналога бенадрила и других подобных антигистаминных и антихолинергических препаратов. Такой вид лекарств применяют для облегчения аллергии и симптомов простуды, его используют при аллергических конъюнктивитах и ринитах, при крапивнице и зудящих дерматозах. Кроме того, дифенгидрамин обладает мощным седативным и снотворным эффектом.

— Если вы принимаете дифенгидрамин в течение длительного периода времени, это может привести к слабоумию, — предупреждает доктор Зейн Хасан.

О связи деменции с длительным приемом дифенгидрамина заявляют в своем отчете и американские исследователи.

— Общее мнение заключается в том, что когнитивные нарушения, вызванные антихолинергическими средствами, обратимы при прекращении медикаментозной терапии. Однако несколько исследователей сообщили, что антихолинергические средства могут быть связаны с повышенным риском стойких когнитивных дефицитов, таких как легкие когнитивные нарушения или деменция, — говорится в статье, опубликованной в JAMA Internal Medicine.

Причина в том, что дифенгидрамин и другие антихолинергические препараты блокируют действие ацетилхолина — вещества, которое передает сообщения в нервной системе. В мозге ацетилхолин участвует в обучении и памяти, а в остальной части тела стимулирует мышечные сокращения.

Опиаты и опиоиды

Опиаты и опиоиды могут применять для послеоперационного обезболивания. При этом опиоиды — частый компонент общей анестезии при операциях. Однако одно исследование неврологов из Тайваня показало, что риск развития деменции может удвоиться в течение 3–7 лет после операции под наркозом.

— Если вы регулярно принимаете какие-либо опиаты, такие как морфин, они влияют на ваш мозг, — говорит доктор Зейн Хасан.

Средства от изжоги

Действующее вещество омепразол снижает количество кислоты в желудке. Его назначают при изжоге и язве. Но вот какой неожиданный побочный эффект имеет это средство.

— Регулярный прием омепразола может увеличить количество бета-амилоида в мозге. Накопление этого белка в мозге приводит к слабоумию, — говорит врач.

Исследование, опубликованное в Jama Neurology, показало: средства, снижающие продукцию желудочной кислоты, они же ингибиторы протонной помпы, могут вызвать дефицит витамина B12, что способно отразиться на памяти и когнитивных функциях. Кроме того, такие лекарства могут повлиять на мозговые ферменты, ответственные за расщепление бета-амилоида — белка, который связывают с болезнью Альцгеймера.

Депрессанты

Эти препараты используют для лечения тревожности, неврозов, панических атак, нарушений сна и некоторых других состояний. Депрессанты снижают или подавляют психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной системы. К подобным препаратам относятся бензодиазепины, такие как «Валиум» и «Ксанакс».

— Бензодиазепины проникают в центральную нервную систему, вызывают онемение всего мозга. Они помогают при тревоге, при алкогольной абстиненции. Но если вы принимаете бензодиазепины в течение длительного периода времени, это может вызвать слабоумие, — подчеркивает анестезиолог.

Антидепрессанты

Трициклические антидепрессанты используются для лечения тяжелой депрессии, но также их могут назначить при бессоннице и ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве). Однако, как и лекарства с дифенгидрамином, они оказывают антихолинергическое действие, блокируя ацетилхолин, что может привести к проблемам с мозгом.

Ранее мы рассказывали, что в 2024 году россияне стали чаще покупать антидепрессанты — спрос на них вырос на 7%. Рекордное количество препаратов продали в Москве, Санкт-Петербурге и Томской области. Одной из причин повышения спроса на антидепрессанты стало то, что их всё чаще назначают не только психиатры, но и другие специалисты. Причем не всегда они имеют на это права, говорят медики.

— Появилось дикое количество коучей, а также психологи начинают советовать принимать антидепрессанты, хотя они являются людьми с гуманитарным образованием и просто не имеют права назначать лекарства, — рассказал врач-психиатр.