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Здоровье эксперт Часики тикать не перестали. Репродуктолог — о том, почему нельзя откладывать материнство и кому нужно замораживать яйцеклетки

Часики тикать не перестали. Репродуктолог — о том, почему нельзя откладывать материнство и кому нужно замораживать яйцеклетки

Истории звезд, которые родили после 45 лет, вводят многих женщин в заблуждение

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Елена Маясина рассказала, из-за чего тренд на отложенное материнство нередко оборачивается слезами

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Во всём мире сейчас тренд на отложенное материнство: молодые люди хотят сначала устроиться в жизни и сделать карьеру, а потом делать детей. При этом они не понимают, что вопрос материнства с каждым годом жизни стоит всё острее — запас яйцеклеток снижается, и этот процесс нельзя замедлить и остановить. Истории звезд шоу-бизнеса, которые родили в возрасте старше 45, дают женщинам ложные надежды, и это очень беспокоит врачей.

О тренде на позднее материнство, о том как рассчитать свои шансы на беременность и о заморозке яйцеклеток рассказала E1.RU акушер-гинеколог и главный врач Елена Маясина.

Елена Маясина — главный врач Клинического института репродуктивной медицины, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.

— В недавнем интервью известный гинеколог в России, профессор и создатель сети клиник Марк Курцер сказал, что раньше мы жили в парадигме «часики тикают». Теперь медицинская помощь стала высокотехнологичной, появилось много видов помощи, но часики тикать не перестали. Это самое важное, что нужно понимать и с чего я бы хотела начать, — говорит Елена Маясина.

По ее словам, несмотря на то, как выглядит женщина, какие у нее показатели здоровья, масса тела, мышечная ткань, как она себя чувствует, запасы ее яйцеклеток с каждым годом уменьшаются.

— Возникает иллюзия: если я прекрасно выгляжу, слежу за показателями крови, психологическим состоянием, не стрессую, значит, смогу родить, когда захочу. Но это не влияет на запас яйцеклеток, невозможно остановить их расходование организмом.

<p>Елена Маясина</p><p>Елена Маясина</p>

Истории звезд дают женщинам ложную надежду. Потом они приходят к нам и говорят: «Марина Федункив родила в 53, Моника Беллуччи — в 45, значит, я тоже могу». Но в этом вопросе не должно быть заблуждений. Чудеса случаются, но редко. И каждая история индивидуальна.

Кстати, Марина Федункив в интервью нашим коллегам рассказала, что еще в молодом возрасте заморозила яйцеклетки и к вынашиванию ребенка в 53 года долго готовилась: отказалась от курения, алкоголя, занялась оздоровлением организма. А вот Моника Беллуччи говорит, что забеременела в 45 и с легкостью выносила ребенка благодаря генетике. Так бывает, но лучше не надеяться, а позаботиться об этом заранее, как Федункив.

Репродуктолог объяснила, почему женщине нужно знать о запасе своих яйцеклеток, даже если она пока что не планирует беременность

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Как женский организм расходует яйцеклетки

На фолликулярный резерв и запас яйцеклеток не влияют внешние факторы, то есть сохранить его невозможно. У мужчины сперматозоиды образуются практически каждый день, сперматогенез происходит непрерывно, а женщины уже рождаются с конечным числом фолликулов.

— Их количество предопределено еще в момент беременности матери, на этапе развития эмбриона. То есть мама вынашивает девочку, а у той уже заложено число фолликулов, которые будут во взрослой жизни, — говорит Елена Маясина. — Когда девочка рождается, у нее в яичнике в среднем около миллиона фолликулов, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но это так называемые примордиальные (первоначальные. — Прим. ред.) фолликулы, и до того, как стать доминантными, из которых уже выйдут зрелые яйцеклетки — а это финальная стадия развития, — они проходят несколько этапов.

Ликбез: как развивается фолликул и как он превращается в яйцеклетку

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Женский организм так запрограммирован, что к возрасту первой менструации, а сейчас это 11–12 лет, остается уже примерно 400 тысяч фолликулов.

— То есть еще даже не задумавшись о материнстве, до первой менструации мы уже половину яйцеклеток потеряли, — рассказала главный врач. — И на это мы тоже не можем повлиять. Кстати, именно в момент начала менструации мы точно должны рассказать девочке о контрацепции, потому что с этого момента она может выносить ребенка.

Как только начинается менструация, каждый месяц растет несколько десятков фолликулов, один из них выбивается в лидеры, в нем вырастает доминантная яйцеклетка, несколько десятков погибают. Расход фолликулов продолжается до менопаузы, но примерно к 45 годам качественных яйцеклеток уже нет, все они израсходованы намного раньше.

Идеальное время для рождения детей

— Статистика говорит, что золотой фертильный возраст — это 20–35 лет, когда организм функционально готов выносить благополучную беременность. В научных исследованиях берут большую выкладку пациентов, и мы видим, что чем женщина старше, тем выше риски недоношенности, сосудистых и акушерских осложнений в родах, — объяснила Елена Маясина.

К акушерским осложнениям относятся многоводие, снижение двигательной активности плода, а также роды, осложненные аномальным предлежанием, фетальный дистресс (когда плоду недостаточно кислорода), задержка развития плода или недоношенность и другие.

После 35 лет у женщины снижается запас яйцеклеток, поэтому повышается риск того, что яйцеклетка будет созревать неправильно и от нее может получиться эмбрион с какими-то нарушениями. Это прежде всего генетика: хромосомные нарушения, синдром Дауна. Поэтому идеальным для вынашивания беременности считается возраст до 35 лет.

— Есть такое мнение, что можно какими-то таблетками или гормонами (в частности, контрацептивами) отсрочить расход яйцеклеток. Но это тоже неправда, — предупредила акушер-гинеколог.

Елена Маясина предупредила, что у молодых женщин бывает ранняя менопауза. Тогда врачи могут предложить лишь донорскую яйцеклетку

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Но моя подруга же родила в 45!

Часто для людей ориентиром и неоспоримым фактом является чья-то история: мол, если она смогла, то и я смогу, но каждый случай рождения ребенка уникален, и ориентироваться нужно не на чужие истории, а на показатели своего здоровья.

— Пациенты мне говорят, и я читаю в комментариях: «Ну вот, у меня бабушка в 46 родила, у меня подруга в 48 родила», но это всё единичные случаи, — предупредила Елена Маясина. — Вы же не говорите: «У меня подруга в 32 родила, представляете?!», потому что это нормально. А когда женщина родила в 45, это воспринимается как «вау», потому что на самом деле очень большое счастье, что у нее такая качественная яйцеклетка еще появилась.

<p>Елена Маясина</p><p>Елена Маясина</p>

Но из ста 45-летних женщин родит только одна, а из 32-летних родит, условно, половина. Такие истории, конечно, бывают, но они всегда воспринимаются как чудо, потому что это неестественный процесс, что женщина в таком возрасте может забеременеть.

До 35 лет самые высокие шансы забеременеть относительно быстро и выносить, родить здорового ребенка. В возрасте 35–42 шансы снижаются, но они еще неплохие.

— После 45 лет (в ЭКО, например) они практически равны нулю. Если из тысячи женщин забеременели две, по статистике это будет всё равно 0%. Это ответ на возражение «а моя подруга/мама/знакомая смогла», — рассказала врач.

Как рассчитать шансы на беременность в первый месяц/год планирования

Мировая статистика вероятности зачатия на первый цикл планирования в зависимости от возраста

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Елена Маясина дала актуальную мировую статистику по вероятности зачатия в первый цикл планирования беременности. Что важно: эти данные учитывают условно здоровых женщин, без гинекологических заболеваний, операций и генетических особенностей.

В возрасте до 20 лет в первый же месяц планирования у 25% пар получится забеременеть, в возрасте до 30 лет — у 15%, до 35 лет — только у 8% пар получится зачать ребенка сразу, если женщина старше 38 лет — только в 3% случаев она забеременеет в первый месяц планирования.

А это статистика вероятности зачатия в течение одного года активного планирования и контактов без предохранения

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Также главный врач КИРМ дала статистику по вероятности зачатия в течение года. В возрасте 20–24 лет получится у 86%, 25–29 лет — у 78%, 30–34 лет — у 63%, 35–39 — у 52%, в возрасте 40–44 — у 36%, 45–49 — у 5%, старше 50 лет — 0%. Это не значит, что ни у кого не получится забеременеть в возрасте 50+, но такие случаи удачи единичны.

Что еще снижает шансы забеременеть

У некоторых женщин расход яйцеклеток идет еще быстрее из-за болезней или гинекологических операций. Елена Маясина рассказала, что в клинику нередко приходят молодые женщины с ранней менопаузой.

— Я работаю в специфической клинике, мы видим много слёз девчонок, — поделилась врач. — Они приходят в 38 лет и говорят: «Почему никто не сказал, что у меня уже закончились яйцеклетки?» А у кого-то уже ранняя менопауза, и в этом случае я могу предложить только донорскую яйцеклетку. Я слышу эти истории постоянно, поэтому хочется предупредить девушек, чтобы они проверили здоровье, даже если сейчас не планируют беременность. В обычной жизни мы же этого не видим, никто об этом не говорит.

Что еще снижает количество яйцеклеток, помимо возраста? Во-первых, преждевременная недостаточность яичников. Врач советует интересоваться у мамы и бабушки, в каком возрасте у них закончилась менструация. Если рано, например до 45 лет, это может быть генетическим фактором, и стоит провериться. Раньше бабушки и мамы рожали в 18–23, и даже при недостаточности яичников им хватало яйцеклеток. Сейчас возраст планирования беременности всё выше, и эти болезни становятся более значимыми. Таких пациенток не стало больше, просто раньше болезни не выявляли.

Второй фактор, который снижает количество яйцеклеток, — операции на яичниках, например удаление кист. Если планируются любые операции, Елена Маясина советует проверить запас яйцеклеток и при необходимости заморозить их, если женщина планирует рожать.

Третий негативный фактор — курение. Считается, что у курящих женщин менопауза наступает в среднем на два-три года раньше, потому что курение убивает яйцеклетку. Четвертый фактор — тяжелые заболевания, например онкология, аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит. Пятый — химиотерапия. Перед лечением некоторые женщины замораживают яйцеклетки. Сейчас рак стали выявлять раньше, и появляются пациентки, которые еще планируют рождение детей в ремиссии.

Елена Маясина предупредила: если планируются какие-то операции на яичниках, перед этим следует сходить к репродуктологу и заморозить яйцеклетки

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Кому следует заморозить яйцеклетки

Репродуктолог рассказала, что для женщин с перечисленными выше болезнями в первую очередь и существует заморозка яйцеклеток. Также этим методом пользуются те, кто хочет отсрочить материнство. Елена Маясина настаивает, что всегда лучше забеременеть естественным путем, но иногда такой возможности нет.

Заморозить яйцеклетки в идеале нужно до 35 лет, допустимо до 40 лет. Если кто-то из известных людей говорит, что родил сам, предварительно заморозив яйцеклетки, обращайте внимание на возраст.

Методика заморозки яйцеклеток появилась в 2002 году в Японии, в 2007-м врачи уже получили достаточный опыт. В Россию технология пришла в 2012 году.

— Поэтому когда нам говорят: «Я заморозила свои яйцеклетки в 2000 году, и от них потом родился ребенок» — это нежелание всему миру говорить, каким способом наступила беременность, — считает Елена Маясина. — Пусть эти легенды будут, но они мешают врачам. Очень сложно консультировать женщин, которые приходят заморозить яйцеклетки в 45 лет на будущее. Они прекрасно выглядят и чувствуют себя, но морозить уже нечего.

<p>Елена Маясина</p><p>Елена Маясина</p>

Любая история про то, что кто-то из звезд заморозил свои яйцеклетки в 52 года, — это слезы репродуктолога.

Гинеколог рассказала, что программа отложенного материнства была придумана для женщин с онкологическими заболеваниями, которые не могут родить по медицинским показаниям. Медики замораживают не только яйцеклетки, но и сперматозоиды в случае, если мужчине предстоит химиотерапия, радиотерапия и другие операции на половых органах. Это распространенный метод сохранения фертильности.

— У меня были такие пациенты: они оба врачи, у мужчины выявили рак яичка, он заморозил сперму до начала химиотерапии. Пока мужчина лечился, мы проводили программу ЭКО, когда родился ребенок, мужчина вышел в ремиссию. Потом, спустя много лет, он приходил в гости в клинику и сказал, что именно рождение ребенка дало ему силы бороться с онкологией. Потом они с женой родили еще одного ребенка точно таким же методом от материала, который мы замораживали перед лечением. Наша профессия — делать людей счастливыми, это прекрасно, — поделилась врач.

Елена Маясина рассказала, что в Израиле есть обязательная программа заморозки спермы для мужчин с опасной профессией — полицейских, военных и других на случай ранения. Может, когда-то мы придем к такому и в России.

Врач рассказала и про другие современные тенденции в мире. Так, в Европе и США набирает обороты программа социальной криоконсервации — это процедура заморозки яйцеклеток в относительно молодом возрасте не состоящих в браке женщин для профилактики снижения шансов забеременеть в будущем. Женщины даже устраивают праздники для друзей по этому поводу.

Но это совершенно не значит, что всем поголовно нужно морозить яйцеклетки на всякий случай. Для этого должны быть причины.

<p>Елена Маясина</p><p>Елена Маясина</p>

Пациентки 28–35 лет, которые планируют отложить беременность на более поздний срок, — это карьеристки, которые хотят пожить для себя. Это абсолютно их право.

— Никто не может заставлять женщину рожать, она сама должна принимать это решение. Заморозка даст им в будущем больше шансов выносить здорового ребенка. Вторая группа пациенток — те, у кого планируются операции на яичниках. Им лучше перестраховаться, чем лишить себя возможности зачатия от своих яйцеклеток, — объяснила Елена Маясина.

Третья группа — это женщины до 38 лет, которые при плановом обследовании узнали, что у них снижен запас яйцеклеток. Например, недавно в Москве была такая акция — всех девушек от 18 до 35 лет звали проверить уровень АМГ бесплатно.

Антимюллеров гормон (АМГ) — точный маркер овариального резерва. Он вырабатывается фолликулами яичника и показывает репродуктивный потенциал женщины.

Важно: чем старше возраст, тем больше нужно приложить сил, чтобы получить достаточное количество яйцеклеток, и женщинам это нужно понимать.

— На приеме мы решаем индивидуально, какие шансы у нас есть, — пояснила репродуктолог. — Но поймите: в 42 года я откажу в заморозке яйцеклеток. Это бесполезно и с моей стороны будет просто разводом на деньги. Это непорядочно, и я так делать не буду. Некоторые пациентки обижаются, обвиняют в непрофессионализме, а потом возвращаются с извинениями за донорской яйцеклеткой. Да, так тоже бывает…

Мы рассказывали историю екатеринбурженки, которая родила дочь с помощью ЭКО. Она задумалась о ребенке в 27 лет, через пять начала активные попытки забеременеть, и только в 37, после нескольких операций и трех переносов эмбрионов, на свет появилась девочка Соня.

На фоне сложной демографической ситуации министр здравоохранения Михаил Мурашко в 2023 году заявил, что женщины думают о карьере и слишком поздно рожают: мол, нужно делать наоборот. В ответ Елена Маясина, сама мама двоих детей, поделилась мнением, почему такие заявления чиновникам делать рано.

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ЭКО Репродуктолог Гинеколог Акушер-гинеколог Репродуктивные технологии Репродуктивный возраст Роды Заморозка спермы Заморозка яйцеклеток Рождение детей
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