Часики тикать не перестали. Репродуктолог — о том, почему нельзя откладывать материнство и кому нужно замораживать яйцеклетки

Елена Маясина рассказала, из-за чего тренд на отложенное материнство нередко оборачивается слезами Источник: Ксения Маринина / E1.RU











Во всём мире сейчас тренд на отложенное материнство: молодые люди хотят сначала устроиться в жизни и сделать карьеру, а потом делать детей. При этом они не понимают, что вопрос материнства с каждым годом жизни стоит всё острее — запас яйцеклеток снижается, и этот процесс нельзя замедлить и остановить. Истории звезд шоу-бизнеса, которые родили в возрасте старше 45, дают женщинам ложные надежды, и это очень беспокоит врачей.

О тренде на позднее материнство, о том как рассчитать свои шансы на беременность и о заморозке яйцеклеток рассказала E1.RU акушер-гинеколог и главный врач Елена Маясина.

Елена Маясина — главный врач Клинического института репродуктивной медицины, акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.

— В недавнем интервью известный гинеколог в России, профессор и создатель сети клиник Марк Курцер сказал, что раньше мы жили в парадигме «часики тикают». Теперь медицинская помощь стала высокотехнологичной, появилось много видов помощи, но часики тикать не перестали. Это самое важное, что нужно понимать и с чего я бы хотела начать, — говорит Елена Маясина.

По ее словам, несмотря на то, как выглядит женщина, какие у нее показатели здоровья, масса тела, мышечная ткань, как она себя чувствует, запасы ее яйцеклеток с каждым годом уменьшаются.

— Возникает иллюзия: если я прекрасно выгляжу, слежу за показателями крови, психологическим состоянием, не стрессую, значит, смогу родить, когда захочу. Но это не влияет на запас яйцеклеток, невозможно остановить их расходование организмом.

Истории звезд дают женщинам ложную надежду. Потом они приходят к нам и говорят: «Марина Федункив родила в 53, Моника Беллуччи — в 45, значит, я тоже могу». Но в этом вопросе не должно быть заблуждений. Чудеса случаются, но редко. И каждая история индивидуальна. Елена Маясина акушер-гинеколог, репродуктолог

Кстати, Марина Федункив в интервью нашим коллегам рассказала, что еще в молодом возрасте заморозила яйцеклетки и к вынашиванию ребенка в 53 года долго готовилась: отказалась от курения, алкоголя, занялась оздоровлением организма. А вот Моника Беллуччи говорит, что забеременела в 45 и с легкостью выносила ребенка благодаря генетике. Так бывает, но лучше не надеяться, а позаботиться об этом заранее, как Федункив.

Репродуктолог объяснила, почему женщине нужно знать о запасе своих яйцеклеток, даже если она пока что не планирует беременность Источник: Ксения Маринина / E1.RU











Как женский организм расходует яйцеклетки

На фолликулярный резерв и запас яйцеклеток не влияют внешние факторы, то есть сохранить его невозможно. У мужчины сперматозоиды образуются практически каждый день, сперматогенез происходит непрерывно, а женщины уже рождаются с конечным числом фолликулов.

— Их количество предопределено еще в момент беременности матери, на этапе развития эмбриона. То есть мама вынашивает девочку, а у той уже заложено число фолликулов, которые будут во взрослой жизни, — говорит Елена Маясина. — Когда девочка рождается, у нее в яичнике в среднем около миллиона фолликулов, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но это так называемые примордиальные (первоначальные. — Прим. ред.) фолликулы, и до того, как стать доминантными, из которых уже выйдут зрелые яйцеклетки — а это финальная стадия развития, — они проходят несколько этапов.

Ликбез: как развивается фолликул и как он превращается в яйцеклетку Источник: k31.ru

Женский организм так запрограммирован, что к возрасту первой менструации, а сейчас это 11–12 лет, остается уже примерно 400 тысяч фолликулов.

— То есть еще даже не задумавшись о материнстве, до первой менструации мы уже половину яйцеклеток потеряли, — рассказала главный врач. — И на это мы тоже не можем повлиять. Кстати, именно в момент начала менструации мы точно должны рассказать девочке о контрацепции, потому что с этого момента она может выносить ребенка.

Как только начинается менструация, каждый месяц растет несколько десятков фолликулов, один из них выбивается в лидеры, в нем вырастает доминантная яйцеклетка, несколько десятков погибают. Расход фолликулов продолжается до менопаузы, но примерно к 45 годам качественных яйцеклеток уже нет, все они израсходованы намного раньше.

Идеальное время для рождения детей

— Статистика говорит, что золотой фертильный возраст — это 20–35 лет, когда организм функционально готов выносить благополучную беременность. В научных исследованиях берут большую выкладку пациентов, и мы видим, что чем женщина старше, тем выше риски недоношенности, сосудистых и акушерских осложнений в родах, — объяснила Елена Маясина.

К акушерским осложнениям относятся многоводие, снижение двигательной активности плода, а также роды, осложненные аномальным предлежанием, фетальный дистресс (когда плоду недостаточно кислорода), задержка развития плода или недоношенность и другие.

После 35 лет у женщины снижается запас яйцеклеток, поэтому повышается риск того, что яйцеклетка будет созревать неправильно и от нее может получиться эмбрион с какими-то нарушениями. Это прежде всего генетика: хромосомные нарушения, синдром Дауна. Поэтому идеальным для вынашивания беременности считается возраст до 35 лет.

— Есть такое мнение, что можно какими-то таблетками или гормонами (в частности, контрацептивами) отсрочить расход яйцеклеток. Но это тоже неправда, — предупредила акушер-гинеколог.

Елена Маясина предупредила, что у молодых женщин бывает ранняя менопауза. Тогда врачи могут предложить лишь донорскую яйцеклетку Источник: dr_mayasina / T.me











Но моя подруга же родила в 45!

Часто для людей ориентиром и неоспоримым фактом является чья-то история: мол, если она смогла, то и я смогу, но каждый случай рождения ребенка уникален, и ориентироваться нужно не на чужие истории, а на показатели своего здоровья.

— Пациенты мне говорят, и я читаю в комментариях: «Ну вот, у меня бабушка в 46 родила, у меня подруга в 48 родила», но это всё единичные случаи, — предупредила Елена Маясина. — Вы же не говорите: «У меня подруга в 32 родила, представляете?!», потому что это нормально. А когда женщина родила в 45, это воспринимается как «вау», потому что на самом деле очень большое счастье, что у нее такая качественная яйцеклетка еще появилась.

Но из ста 45-летних женщин родит только одна, а из 32-летних родит, условно, половина. Такие истории, конечно, бывают, но они всегда воспринимаются как чудо, потому что это неестественный процесс, что женщина в таком возрасте может забеременеть. Елена Маясина акушер-гинеколог, репродуктолог

До 35 лет самые высокие шансы забеременеть относительно быстро и выносить, родить здорового ребенка. В возрасте 35–42 шансы снижаются, но они еще неплохие.

— После 45 лет (в ЭКО, например) они практически равны нулю. Если из тысячи женщин забеременели две, по статистике это будет всё равно 0%. Это ответ на возражение «а моя подруга/мама/знакомая смогла», — рассказала врач.

Как рассчитать шансы на беременность в первый месяц/год планирования

Мировая статистика вероятности зачатия на первый цикл планирования в зависимости от возраста Источник: Клинический институт репродуктивной медицины











Елена Маясина дала актуальную мировую статистику по вероятности зачатия в первый цикл планирования беременности. Что важно: эти данные учитывают условно здоровых женщин, без гинекологических заболеваний, операций и генетических особенностей.

В возрасте до 20 лет в первый же месяц планирования у 25% пар получится забеременеть, в возрасте до 30 лет — у 15%, до 35 лет — только у 8% пар получится зачать ребенка сразу, если женщина старше 38 лет — только в 3% случаев она забеременеет в первый месяц планирования.

А это статистика вероятности зачатия в течение одного года активного планирования и контактов без предохранения Источник: Клинический институт репродуктивной медицины











Также главный врач КИРМ дала статистику по вероятности зачатия в течение года. В возрасте 20–24 лет получится у 86%, 25–29 лет — у 78%, 30–34 лет — у 63%, 35–39 — у 52%, в возрасте 40–44 — у 36%, 45–49 — у 5%, старше 50 лет — 0%. Это не значит, что ни у кого не получится забеременеть в возрасте 50+, но такие случаи удачи единичны.

Что еще снижает шансы забеременеть

У некоторых женщин расход яйцеклеток идет еще быстрее из-за болезней или гинекологических операций. Елена Маясина рассказала, что в клинику нередко приходят молодые женщины с ранней менопаузой.

— Я работаю в специфической клинике, мы видим много слёз девчонок, — поделилась врач. — Они приходят в 38 лет и говорят: «Почему никто не сказал, что у меня уже закончились яйцеклетки?» А у кого-то уже ранняя менопауза, и в этом случае я могу предложить только донорскую яйцеклетку. Я слышу эти истории постоянно, поэтому хочется предупредить девушек, чтобы они проверили здоровье, даже если сейчас не планируют беременность. В обычной жизни мы же этого не видим, никто об этом не говорит.

Что еще снижает количество яйцеклеток, помимо возраста? Во-первых, преждевременная недостаточность яичников. Врач советует интересоваться у мамы и бабушки, в каком возрасте у них закончилась менструация. Если рано, например до 45 лет, это может быть генетическим фактором, и стоит провериться. Раньше бабушки и мамы рожали в 18–23, и даже при недостаточности яичников им хватало яйцеклеток. Сейчас возраст планирования беременности всё выше, и эти болезни становятся более значимыми. Таких пациенток не стало больше, просто раньше болезни не выявляли.

Второй фактор, который снижает количество яйцеклеток, — операции на яичниках, например удаление кист. Если планируются любые операции, Елена Маясина советует проверить запас яйцеклеток и при необходимости заморозить их, если женщина планирует рожать.

Третий негативный фактор — курение. Считается, что у курящих женщин менопауза наступает в среднем на два-три года раньше, потому что курение убивает яйцеклетку. Четвертый фактор — тяжелые заболевания, например онкология, аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит. Пятый — химиотерапия. Перед лечением некоторые женщины замораживают яйцеклетки. Сейчас рак стали выявлять раньше, и появляются пациентки, которые еще планируют рождение детей в ремиссии.

Елена Маясина предупредила: если планируются какие-то операции на яичниках, перед этим следует сходить к репродуктологу и заморозить яйцеклетки Источник: dr_mayasina / T.me











Кому следует заморозить яйцеклетки

Репродуктолог рассказала, что для женщин с перечисленными выше болезнями в первую очередь и существует заморозка яйцеклеток. Также этим методом пользуются те, кто хочет отсрочить материнство. Елена Маясина настаивает, что всегда лучше забеременеть естественным путем, но иногда такой возможности нет.

Заморозить яйцеклетки в идеале нужно до 35 лет, допустимо до 40 лет. Если кто-то из известных людей говорит, что родил сам, предварительно заморозив яйцеклетки, обращайте внимание на возраст.

Методика заморозки яйцеклеток появилась в 2002 году в Японии, в 2007-м врачи уже получили достаточный опыт. В Россию технология пришла в 2012 году.

— Поэтому когда нам говорят: «Я заморозила свои яйцеклетки в 2000 году, и от них потом родился ребенок» — это нежелание всему миру говорить, каким способом наступила беременность, — считает Елена Маясина. — Пусть эти легенды будут, но они мешают врачам. Очень сложно консультировать женщин, которые приходят заморозить яйцеклетки в 45 лет на будущее. Они прекрасно выглядят и чувствуют себя, но морозить уже нечего.

Любая история про то, что кто-то из звезд заморозил свои яйцеклетки в 52 года, — это слезы репродуктолога. Елена Маясина акушер-гинеколог, репродуктолог

Гинеколог рассказала, что программа отложенного материнства была придумана для женщин с онкологическими заболеваниями, которые не могут родить по медицинским показаниям. Медики замораживают не только яйцеклетки, но и сперматозоиды в случае, если мужчине предстоит химиотерапия, радиотерапия и другие операции на половых органах. Это распространенный метод сохранения фертильности.

— У меня были такие пациенты: они оба врачи, у мужчины выявили рак яичка, он заморозил сперму до начала химиотерапии. Пока мужчина лечился, мы проводили программу ЭКО, когда родился ребенок, мужчина вышел в ремиссию. Потом, спустя много лет, он приходил в гости в клинику и сказал, что именно рождение ребенка дало ему силы бороться с онкологией. Потом они с женой родили еще одного ребенка точно таким же методом от материала, который мы замораживали перед лечением. Наша профессия — делать людей счастливыми, это прекрасно, — поделилась врач.

Елена Маясина рассказала, что в Израиле есть обязательная программа заморозки спермы для мужчин с опасной профессией — полицейских, военных и других на случай ранения. Может, когда-то мы придем к такому и в России.

Врач рассказала и про другие современные тенденции в мире. Так, в Европе и США набирает обороты программа социальной криоконсервации — это процедура заморозки яйцеклеток в относительно молодом возрасте не состоящих в браке женщин для профилактики снижения шансов забеременеть в будущем. Женщины даже устраивают праздники для друзей по этому поводу.

Но это совершенно не значит, что всем поголовно нужно морозить яйцеклетки на всякий случай. Для этого должны быть причины.

Пациентки 28–35 лет, которые планируют отложить беременность на более поздний срок, — это карьеристки, которые хотят пожить для себя. Это абсолютно их право. Елена Маясина акушер-гинеколог, репродуктолог

— Никто не может заставлять женщину рожать, она сама должна принимать это решение. Заморозка даст им в будущем больше шансов выносить здорового ребенка. Вторая группа пациенток — те, у кого планируются операции на яичниках. Им лучше перестраховаться, чем лишить себя возможности зачатия от своих яйцеклеток, — объяснила Елена Маясина.

Третья группа — это женщины до 38 лет, которые при плановом обследовании узнали, что у них снижен запас яйцеклеток. Например, недавно в Москве была такая акция — всех девушек от 18 до 35 лет звали проверить уровень АМГ бесплатно.

Антимюллеров гормон (АМГ) — точный маркер овариального резерва. Он вырабатывается фолликулами яичника и показывает репродуктивный потенциал женщины.

Важно: чем старше возраст, тем больше нужно приложить сил, чтобы получить достаточное количество яйцеклеток, и женщинам это нужно понимать.

— На приеме мы решаем индивидуально, какие шансы у нас есть, — пояснила репродуктолог. — Но поймите: в 42 года я откажу в заморозке яйцеклеток. Это бесполезно и с моей стороны будет просто разводом на деньги. Это непорядочно, и я так делать не буду. Некоторые пациентки обижаются, обвиняют в непрофессионализме, а потом возвращаются с извинениями за донорской яйцеклеткой. Да, так тоже бывает…

Мы рассказывали историю екатеринбурженки, которая родила дочь с помощью ЭКО. Она задумалась о ребенке в 27 лет, через пять начала активные попытки забеременеть, и только в 37, после нескольких операций и трех переносов эмбрионов, на свет появилась девочка Соня.