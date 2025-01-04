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Здоровье Пневмония — на второй день: Роспотребнадзор сообщил о распространении опасного гриппа

Пневмония — на второй день: Роспотребнадзор сообщил о распространении опасного гриппа

Как защититься от вируса, рассказали в ярославском Минздраве

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4 комментария

В ярославском Минздраве рассказали, как защититься от ОРВИ и гриппа

Источник:

В федеральном Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости опасным гриппом. Такие данные ведомство привело по итогам последней недели 2024 года.

— В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. При относительно небольшом проценте положительных находок вирусов гриппа их доля растет. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1) и грипп В, — отметили в Роспотребнадзоре.  

Издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства уточнило, что речь идет о гриппе А(H1N1)2009, который также известен под названием «свиной грипп».

— Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 — раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5–7-й день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2–3-й день болезни, — ранее рассказывали в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточнили журналистам ТАСС, что наиболее частым осложнением является пневмония, которая может приводить к летальным исходам.

Симптомы свиного гриппа

В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы гриппа А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела (97%);

• кашель (94%);

• насморк (59%);

• боль в горле (50%);

• головная боль (47%);

• учащенное дыхание (41%);

• боли в мышцах (35%);

• конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдаются симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота, диарея.

Как уберечься

В Ярославском Минздраве рассказали, как уберечься от ОРВИ и гриппа и в сезон простуд.

— Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на неспецифическую и специфическую, — уточнили специалисты.

Неспецифическая профилактика направлена на минимизацию риска заражения. Она предполагает следующее:

  • соблюдение правил личной гигиены (вирусные инфекции передаются не только воздушно-капельным путем, высок риск заражения, например, при контакте грязных рук и слизистых оболочек глаз, рта);

  • частое проветривание помещений и влажная уборка — в домашней пыли жизнеспособность вирусов сохраняется в течение длительного времени;

  • использование антисептиков;

  • использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

  • стимуляция собственных защитных сил организма (закаливание, соблюдение режима работы / отдыха, правильное питание, занятия спортом и т. п.).

Специфическая профилактика направлена на формирование иммунной защиты от конкретного возбудителя инфекции или борьбу с развитием заболевания.

— Основным методом профилактики гриппа остается вакцинопрофилактика, которую Всемирная организация здравоохранения считает единственной социально и экономически оправданной мерой борьбы с гриппом. Доказано, что вакцинация на 90% снижает заболеваемость, на 60% снижает госпитализацию. Специфическая постконтактная профилактика заключается в применении противовирусных лекарственных препаратов в рекомендуемых производителем дозировках после контакта с больным человеком, — отметили в Минздраве.

Также врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а при появлении симптомов ОРВИ и гриппа немедленно обращаться за медицинской помощью. Чем раньше будет назначено правильное лечение, тем легче будет протекать заболевание.

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Грипп ОРВИ Симптомы Профилактика Минздрав
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Точно! И побольше прививок! Всяких, и побольше!😡
Гость
2 часа
Правильное лечение? А оно будет назначено? Интересно кем?🤔
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