«Идеального способа нет»: почему возникает похмелье и как от него избавиться — советы врачей

У многих есть любимые способы борьбы с похмельем, но лучше до этого не доводить Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Праздники уже совсем близко, а это значит, что многие, несмотря на предупреждения Минздрава, запасаются алкоголем. Даже небольшая доза — яд, но мало кого это останавливает. И после бурной праздничной ночи есть риск испытать похмелье. Головная боль, слабость, тошнота и тремор — основные симптомы этого состояния. Почему оно возникает и что делать, чтобы избежать его или хотя бы облегчить, объяснили NGS.RU врачи.

Похмелье и абстинентный синдром

Иногда люди путают похмелье и абстинентный синдром. Оба состояния возникают из-за расщепления алкоголя в организме, но первое может возникнуть даже после однократного употребления спиртного в большом количестве. Абстинентный синдром же появляется в результате того, что человек долго злоупотреблял горячительными напитками, например несколько дней.

Врач-кардиолог Олеся Гущина подчеркивает, что абстинентный синдром — комплекс не только физических, но и психических симптомов.

— Алкоголь метаболизируется и распадается в организме. Один из его метаболитов — ацетальдегид, он токсичен, в том числе для нервной ткани. Соответственно, чем больше человек пьет, тем больше ацетальдегида образуется, — объясняет терапевт Олег Загорулько.

Ацетальдегид — это первичный метаболит этанола, он образуется в печени. По словам Олеси Гущиной, это более токсичное, чем этанол, вещество и вызывает многие симптомы похмелья, в частности головную боль, тошноту и рвоту. Кроме этого, этанол, в свою очередь, метаболизируется в ацетон и другие вредные соединения.

Чем больше алкоголя, тем сложнее организму его перерабатывать. Концентрация токсичного вещества повышается, в результате происходит отравление алкоголем.

— Алкоголь в любом виде и в любом количестве — это яд, — подчеркивает Олег Загорулько. — Чем больше человек его выпил, тем сильнее себя отравил.

Причины похмелья

Есть еще несколько основных факторов, которые вместе с воздействием ацетальдегида могут спровоцировать или усугубить симптомы похмелья. Первый — дефицит витаминов и минералов. Алкоголь увеличивает выведение магния из организма, что может привести к мышечным судорогам и спазмам.

— Этанол нарушает всасывание и метаболизм витаминов группы В, которые играют важную роль в работе нервной системы, — отмечает кардиолог Олеся Гущина. — Дефицит витаминов В может привести к ухудшению когнитивных функций, раздражительности и усталости.

Кроме этого, алкоголь обладает мочегонным действием — это приводит к обезвоживанию организма и нарушению баланса электролитов.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Во-вторых, ацетальдегид и другие метаболиты этанола вызывают образование свободных радикалов и других продуктов окисления, из-за чего повреждаются клетки и ткани. Из них высвобождаются противовоспалительные элементы — цитокины, что усугубляет симптомы.

В-третьих, на похмелье влияют и психологические факторы. Многие люди ожидают его появления после употребления алкоголя, и это само по себе может усилить симптомы. Также, подчеркивает кардиолог, алкоголь может вызвать или усугубить стресс, который, в свою очередь, усилит симптомы похмелья.

Как избавиться от похмелья

Лучше минимизировать количество употребляемого алкоголя, но если сделать это не удалось, то нужно придерживаться некоторых правил.

В первую очередь необходим питьевой режим. Похмеляться алкоголем нельзя. Нужно пить либо обычную, либо любую минеральную воду. Также можно использовать сорбенты или активированный уголь.

— Но они не окажут значимого эффекта, потому что там, где действуют, уже нет химического вещества, — отмечает Олег Загорулько.

Главный совет — пить большое количество воды Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Также считается, что употребление продуктов, богатых витамином С: цитрусовых, ягод, зелени — может помочь снизить токсичность алкоголя и его метаболитов.

При головной боли можно выпить обезболивающие. В инструкции к препарату предварительно необходимо проверить, сочетается ли препарат с алкоголем, или можно заранее проконсультироваться с врачом.

— Можно применять ибупрофен. Парацетамол в сочетании с алкоголем теоретически, да и на деле может вызывать повреждение печени — во всяком случае, его рекомендуют в таких ситуациях избегать. Однако лучший метод профилактики похмелья — не злоупотреблять алкоголем, — подчеркивает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач центра семейной медицины Яков Краснер.

Не рекомендуется принимать противорвотные препараты: при тошноте или рвоте организм пытается очистить себя от токсинов, и мешать этому процессу не нужно. Еще один совет — хорошо отдохнуть и выспаться.