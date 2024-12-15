«Инфекция молодых». Врачи — о том, что такое «ходячая» пневмония и почему ею всё чаще болеют по всему миру

Бактерия может вызывать не только пневмонию, но и бронхит, синусит и фарингит Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В последние годы в мире значительно выросла заболеваемость «ходячей», или микоплазменной, пневмонией. Например, в России осенью 2024 года ей болели 19,6% пациентов — годом ранее этот показатель составлял всего 4,9%.

Распознать «ходячую» пневмонию непросто: она протекает в легкой форме, поэтому люди часто переносят ее на ногах. Кроме того, болезнь всё труднее поддается лечению, поскольку вызывающие ее бактерии стали устойчивыми к антибиотикам.

MSK1.RU узнал у врачей, почему заболеваемость микоплазменной пневмонией продолжает расти, насколько она опасна и как лечат эту болезнь. Подробнее — в нашем материале.

Всё чаще болеют в России, Японии, Канаде

Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией отмечают во многих странах мира. В России в октябре–декабре 2023 года частота выявлений Mycoplasma pneumoniae составляла 4,9% (от числа обследованных), а осенью 2024 года — уже 19,6%, рассказал «Известиям» директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

— Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле — июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле — сентябре показатель вырос до 21,5%. Чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом, — сообщил эксперт.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Такая же ситуация сложилась и в Японии: заболеваемость микоплазменной пневмонией достигла максимальных за десять лет значений. По сравнению с прошлым годом она выросла в 57 раз, 80% заболевших — дети младше 14 лет, писала The Sankei Shimbun.

В Канаде Mycoplasma pneumoniae выявили у 18% обследованных, что значительно превышает количество заболевших в предыдущие годы, в том числе до пандемии COVID-19. Чаще всего ее подхватывают дети в возрасте от 5 до 17 лет. Более того, у 16,3% образцов обнаружили мутации, из-за которых пневмония устойчива к макролидным антибиотикам. И это лишь некоторые примеры.

Что такое «ходячая» пневмония

Микоплазменную пневмонию вызывает бактерия микоплазма, которая живет в организме каждого человека, но активизируется только в период простуд и стресса. Обычно Mycoplasma pneumoniae проходит менее тяжело, чем-то же заболевание, вызванное другими патогенами. Поэтому иногда ее называют «ходячей» пневмонией.

— Микоплазменная пневмония относится к разряду так называемых оппортунистических (то есть скрытых. — Прим. ред.) инфекций. Она вызывает у человека воспаление в том случае, если его иммунитет ослаблен. А если у человека достаточно хороший иммунитет, то он может заразиться микоплазмой, но у него никаких проявлений инфекции не будет — он просто будет носителем, — объяснил MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

Микоплазма — достаточно распространенный возбудитель. Владимир Болибок врач-иммунолог

Во время болезни у человека нарушается работа легких, падает артериальное давление и сатурация. Чтобы вовремя выявить пневмонию, медики советуют при первых симптомах простуды обратиться к врачу.

Как заражаются инфекцией

Микоплазма передается воздушно-капельным путем и имеет длительный инкубационный период — 2–3 недели. Бактерия может вызывать не только пневмонию, но и бронхит, синусит и фарингит, отметил эксперт.

Пневмония может развиться в результате разных внешних воздействий: например, если человек долго сидел под кондиционером или переохладился на улице, подчеркнул врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Это, скажем так, не редкое заболевание. И в нем абсолютная сезонность: чаще всего это осень-весна, хотя летом тоже можно заболеть, — объяснил MSK1.RU терапевт.

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











По его словам, пневмония является «обыденным явлением». В группе риска — люди, ведущие малоподвижный образ жизни, часто посещающие людные места, и пациенты со слабым иммунитетом.

— Болеют пневмониями люди, у которых изначально есть какие-то проблемы со здоровьем. У кого-то всё заканчивается бронхитом, а у кого-то идет дальше, и возникает пневмония, — подчеркнул в разговоре с MSK1.RU Андрей Кондрахин.

Почему заболеваемость рекордно растет

По мнению Владимира Болибока, в скачке заболеваемости микоплазменной пневмонией нет ничего необычного: такие всплески характерны для любых бактериальных инфекций.

— У любого возбудителя есть определенный эпидемический цикл. Подъем заболеваемости микоплазмой был в конце 1990-х — начале 2000-х. Прошло 20 лет, и сейчас у нас снова подъем заболеваемости именно этим возбудителем, — объяснил MSK1.RU Болибок.

Есть и другая версия: коллективный иммунитет сильно пострадал от пандемии ковида. Тогда люди принимали большое число антибиотиков, и многие инфекции стали устойчивыми к лекарствам.

— Сейчас образовалась прослойка людей с ослабленным иммунитетом — из-за коронавирусной инфекции, из-за массивного применения антибиотиков. Кроме того, за 20 лет появилось новое поколение людей, которые никогда с этой инфекцией не сталкивались, — рассказал MSK1.RU иммунолог.

Получается, они с ослабленным иммунитетом сталкиваются с этой инфекцией, и у них развивается воспаление. Микоплазма — это, как правило, инфекция молодых. Владимир Болибок врач-иммунолог

Тем не менее микоплазменная пневмония не является самой опасной из существующих — намного хуже, если человек заболеет внутрибольничной пневмонией, предупреждают врачи.

— Человек заражается теми штаммами, которые живут в больнице. Они устойчивы практически ко всем антибиотикам, — отметил врач.

Как лечат «ходячую» пневмонию

При обнаружении микоплазменной инфекции медики «лечат человека, а не анализ», говорит Владимир Болибок. Поэтому беспокоиться о неработающих лекарствах не стоит. Врачи имеют «некий статистический вероятностный набор» антибиотиков, который позволяет назначить правильное лечение.

— Предположим, это молодой человек или человек пожилой с сахарным диабетом. Учитывая всё это, мы приблизительно представляем, какие возбудители наиболее вероятно отвечают за это воспаление, — рассказал MSK1.RU врач-пульмонолог Александр Пальман. — Исходя из этого и назначается антибиотик.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











При этом препарат влияет не на один возбудитель, а на большую группу. Если пациенту дали антибиотик, который действует и на обычные бактерии, и на атипичный возбудитель, а через 2–3 суток у него нормализовались температура и кровь, значит, он подействовал.

Лекарство должно заработать за 48–72 часа. Если на третий день у пациента нет улучшений, ему назначают другой препарат. Обычно второй антибиотик учитывает возможность атипичного возбудителя.