Вы уже алкоголик или нет? Зависит от того, насколько вам страшно читать этот текст

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Прежде всего это патологическое влечение к алкоголю. У обычного человека так просто, без причины не возникает желания выпить. Есть определенные правила и ситуации, где алкоголь уместен: на праздниках, во время застолий, в компании, причем не очень часто и в небольших количествах.

У зависимого человека возникает желание выпить ни с того ни с сего. В начале развития зависимости это желание удается побороть, а в дальнейшем — практически невозможно. Потом заболевание начинает обрастать другими симптомами. Например, возникает желание выпить там, где не нужно выпивать, предположим на работе. Известно, что зависимые от алкоголя люди часто теряют работу, при этом они прекрасно понимают, что на работе вообще употреблять алкоголь нельзя, поскольку это запрещено трудовым законодательством.

Человек без алкогольной зависимости может сказать: «Стоп, я достаточно выпил, мне завтра на работу». Зависимый человек при употреблении алкоголя остановиться не может.

Важный симптом — меняющаяся картина опьянения. Если у человека после употребления появляются раздражение, злость, тянет на неправильные поступки, хочется с кем-то разобраться, поругаться, то это должно вызывать тревогу.

Увеличение количества выпитого тоже сигнализирует о проблемах. Постепенно для достижения определенного состояния опьянения человеку требуется всё больше и больше алкоголя. При этом количество употребляемого алкоголя может возрастать в несколько раз.