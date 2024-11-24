Геропротекторы: врач объяснила, что это такое и способны ли они отдалить процесс старения

Геропротекторы могут стать лучшими помощниками в борьбе с возрастными изменениями Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новое и не слишком понятное, на первый взгляд, слово — «геропротекторы» — все чаще звучит, когда говорят о вечной молодости. Доктор Питер узнал у врача антивозрастной медицины Сабины Байрамовой о том, что же это такое, какими бывают вещества, замедляющие старение, и как они влияют на наш организм.

Сабина Байрамова — врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог, специалист в области питания

Геропротекторы

Геропротекторы — это вещества и препараты, замедляющие изнутри процесс старения, поддерживающие иммунитет, снижающие риск возникновения ряда заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых), защищающие от стрессовых факторов.

Свойства геропротекторов подтверждены экспериментами над лабораторными животными. Однако больших исследований с участием людей пока нет. Тем не менее геропротекторы применяют и продолжают их изучать.

Среди геропротекторов выделяют:

антиоксиданты;

адаптогены;

регуляторы метаболизма;

сенолитики;

регуляторы сигнальных путей.

Антиоксиданты

В процессе жизнедеятельности организма — при дыхании, движении, пищеварении и т. д. — выделяются свободные радикалы. Они окисляют другие молекулы, но иногда собственных ресурсов организма не хватает, чтобы с ними справиться и их нейтрализовать. При этом окислительный стресс считается токсичным для организма.

Есть мнение, что образование свободных радикалов и окисление молекул преждевременно истощает организм, является причиной развития многих заболеваний (иммунных, онкологических, сердечно-сосудистых). Для того, чтобы предотвратить окисление клеток, по мнению экспертов, необходим дополнительный источник антиоксидантов.

Виды антиоксидантов:

экзогенные — вещества, получаемые с пищей, к ним относятся минералы, полифенолы, каротиноиды, витамин С;

эндогенные — производятся организмом: альфа-липоевая кислота, глутатион, коэнзим Q10, каталаза.

Современная промышленность умеет производить некоторые антиоксиданты, в частности коэнзим Q10. Часть антиоксидантов, вырабатываемых организмом, эффективна только в том случае, если есть дополнительный источник веществ (минералов и витаминов).

Если питание сбалансированное, в пище присутствует достаточное количество овощей, фруктов, зелени, цельнозерновых продуктов, то в организм поступает достаточное количество антиоксидантов и дополнительная добавка в виде препаратов не требуется.

Сенолитики

Клетки нашего организма не вечны, со временем наступает момент, когда они начинают стареть и перестают делиться. В организме вырабатываются токсичные вещества и липофусцин — пигмент старения. Иммунная система уничтожает старые клетки, которые перестают делиться, но иногда происходит сбой, вследствие чего клетки становятся злокачественными.

Сенолитики — это класс препаратов, избирательно уничтожающих сенесцентные клетки, то есть те, которые накапливаются с возрастом и приводят к развитию хронических и онкологических заболеваний.

Преимущества сенолитиков:

улучшение функций тканей, органов;

уменьшение воспаления;

замедление процессов старения.

Механизм действия сенолитиков основан на том, что действуют они избирательно, устраняя стареющие или поврежденные клетки.

Регуляторы метаболизма

Процессами метаболизма управляют гормоны (половые, щитовидной железы, гормон роста и др.). Мелатонин помогает при нарушениях сна, выравнивает гормональный баланс, нормализует циркадные ритмы и, по некоторым данным, замедляет процесс старения. Метформин понижает уровень сахара в крови. Гормон роста при введении пожилым людям помогает нарастить мышечную массу, сократить жировую прослойку, но имеет противопоказания и побочные эффекты при длительном приеме.

Применять геропротекторы, влияющие на метаболизм, допустимо только после консультации врача.

Регуляторы сигнальных путей

За рост, деление, метаболизм клеток отвечают особые ферменты. Повлиять на эти процессы можно, применяя специальные препараты. Их роль — перекрыть пути, отвечающие за старение клеток. Известны такие регуляторы, как сиртуины и ресвератрол. Первые — это белки, присутствующие в тканях нашего организма. Благодаря им клетка менее восприимчива к воздействию свободных радикалов. Влияют они и на восстановление поврежденных ДНК. Ресвератрол содержится в некоторых растениях, на его основе созданы препараты-активаторы.

Адаптогены

Адаптогены предназначены для укрепления организма, поддержания иммунитета, высокого уровня энергии за счет подавления гормона стресса, защиты от неблагоприятных факторов внешней среды (например, радиации), защиты от неправильного и нездорового питания. К ним, в частности, относятся такие продукты, как чеснок, элеутерококк, женьшень.

Геропротекторов, о которых известно в настоящее время, насчитывается около двухсот. Часть из них имеет натуральное происхождение, часть — синтетическое. Важно понимать, что многие прошли исследования только с участием животных, поэтому их эффективность и безопасность до конца не доказаны.

Только после обследования!

Если вы планируете применять любые препараты, необходима предварительная консультация врача, медицинское обследование. Обращать внимание следует также на возможные побочные эффекты и недоказанную эффективность.

Собираясь сохранить и продлить молодость, не стоит надеяться только на препараты, даже самые известные и востребованные. Важно обратить внимание на правильное, сбалансированное питание, достаточное поступление в организм минералов, витаминов. Имеет значение и регулярная физическая активность.

О пользе скандинавской ходьбы говорить можно долго Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Если вы твердо решили продлить молодость и укрепить здоровье, то в помощь — спорт. Ранее мы рассказывали о том, какие тренировки в этом случае будут эффективными.

Аэробные упражнения. К ним относятся бег, плавание, велосипедные прогулки и ходьба. Эти виды активности улучшают сердечно-сосудистую систему, увеличивают выработку энергии митохондриями и способствуют поддержанию здорового веса. Исследования показывают, что аэробные тренировки могут замедлить процесс старения и улучшить когнитивные функции.

Силовые тренировки. Укрепление мышц путем поднятия тяжестей или использования собственного веса помогает поддерживать мышечную массу и плотность костей, что важно для предотвращения саркопении (возрастного снижения мышечной массы). Силовые тренировки способствуют улучшению метаболизма и поддержанию молодости.