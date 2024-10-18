Кашель, боль в горле и недомогание: в Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют ярославцы

Риновирус — это один из самых распространенных вирусов, вызывающих простуду. Он передается от человека к человеку, чаще всего через воздух или при контакте с предметами, на которых он есть.

Симптомы риновирусной инфекции обычно включают насморк, кашель, боль в горле и общее недомогание. Большинство людей выздоравливают без специального лечения, но некоторые могут испытывать более тяжелые симптомы, особенно те, у кого уже есть проблемы с дыхательной системой.