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Здоровье Кашель, боль в горле и недомогание: в Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют ярославцы

Кашель, боль в горле и недомогание: в Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют ярославцы

Публикуем последние данные по вирусам, гуляющим в регионе

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1 комментарий

Разбираемся, какими вирусными заболеваниями болеют в Ярославской области

В Ярославской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и другими вирусами.

— Среди вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, чаще определяется риновирус, — отметили 76.RU в ведомстве.

Риновирус — это один из самых распространенных вирусов, вызывающих простуду. Он передается от человека к человеку, чаще всего через воздух или при контакте с предметами, на которых он есть.

Симптомы риновирусной инфекции обычно включают насморк, кашель, боль в горле и общее недомогание. Большинство людей выздоравливают без специального лечения, но некоторые могут испытывать более тяжелые симптомы, особенно те, у кого уже есть проблемы с дыхательной системой.

Согласно данным сервиса «Объясняем.РФ», за неделю с 7 по 13 октября в Ярославской области было выявлено 528 случаев заразившихся коронавирусом. Из них 28 человек были госпитализированы. Также в этот период 585 выздоровевших.

— В течение всего 2024 года среди прочих вирусов доминирует риновирус как этиологический агент ОРВИ. Заболеваемость новым вариантом ХЕС новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Ярославской области не зарегистрирована, — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным на 2 октября, случаев заболеваемости гриппом в Ярославской области не зафиксировано.

Как защитить себя от вирусных заболеваний, рассказала главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян. Подробнее — в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Плохо одетые и плохо питающиеся легко заболевают , а отсутствие отопления и горячей воды помогают в этом
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